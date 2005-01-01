Виктория – Гид из Москвы

Охотники на Мумий! Где вы? Я призываю вас! Помогите! В государственном музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина завелась хулиганка.



Нам необходимо найти её, иначе она натворит дел.



К счастью, она оставила улики, которые помогут обнаружить её.



Вперед, на поиски!