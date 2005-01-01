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«Мумия-хулиганка»

5
10 отзывов
Виктория
Виктория – Гид из Москвы
Охотники на Мумий! Где вы? Я призываю вас! Помогите! В государственном музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина завелась хулиганка.

Нам необходимо найти её, иначе она натворит дел.

К счастью, она оставила улики, которые помогут обнаружить её.

Вперед, на поиски!
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  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 🧒Подходит для детей
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🕵️Квест
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 690 ₽ за человека

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«Мумия-хулиганка»
«Мумия-хулиганка»

Что вы увидите

  • Египетские залы государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина.

Что вас ожидает: Приглашаю вас на детскую, театрализованную экскурсию-квест по следам египетской мумии в Пушкинском музее. Сначала я немного расскажу о Древнем Египете. Вы узнаете:

  • Кто стал первой Мумией Древнего Египта;
  • Во что верили египтяне;
  • Что ели и пили;
  • Как веселились, какие любили получать подарки;
  • Для чего строили пирамиды.

А потому мы начнем квест. Мы будет отгадывать загадки, решать задачки, чтобы найти египетскую мумию, которая хулиганит в музее. Во время квеста:

  • Вы найдёте 12 ключей к знанием Древнего Египта;
  • Найдёте заклинание, успокаивающее нашу Мумия- хулиганку;
  • Мы проверим твою интуицию и смелость.
  • А в конце участники получат небольшой подарок-сюрприз.
  • Важно знать: - Экскурсия ⛳ не требует дополнительных расходов. Входные билеты 🎫 уже включены в стоимость. Вам не придется ни о чем заботиться.
Что входит
  • Входной билет
  • Услуги гида
  • Театрализованная экскурсия-квест
  • Подарки из натуральных камней.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Волхонка д. 12
«Мумия-хулиганка»
«Мумия-хулиганка»
«Мумия-хулиганка»
«Мумия-хулиганка»

Выберите день для проведения квеста

  • Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория
Виктория
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10 отзывов оставили туристы

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