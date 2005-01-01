Что вы увидите
- Египетские залы государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина.
Что вас ожидает: Приглашаю вас на детскую, театрализованную экскурсию-квест по следам египетской мумии в Пушкинском музее. Сначала я немного расскажу о Древнем Египете. Вы узнаете:
- Кто стал первой Мумией Древнего Египта;
- Во что верили египтяне;
- Что ели и пили;
- Как веселились, какие любили получать подарки;
- Для чего строили пирамиды.
А потому мы начнем квест. Мы будет отгадывать загадки, решать задачки, чтобы найти египетскую мумию, которая хулиганит в музее. Во время квеста:
- Вы найдёте 12 ключей к знанием Древнего Египта;
- Найдёте заклинание, успокаивающее нашу Мумия- хулиганку;
- Мы проверим твою интуицию и смелость.
- А в конце участники получат небольшой подарок-сюрприз.
- Важно знать: - Экскурсия ⛳ не требует дополнительных расходов. Входные билеты 🎫 уже включены в стоимость. Вам не придется ни о чем заботиться.
Что входит
- Входной билет
- Услуги гида
- Театрализованная экскурсия-квест
- Подарки из натуральных камней.
Начало и место завершения
🚩 Волхонка д. 12
Выберите день для проведения квеста
- Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория
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