Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Big Creative Company - международная сеть самых неординарных музеев, выставок и развлечений по всему миру.

Более 100 наших музеев открыты в Испании (Барселона) и России (Москва, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород ). Ежедневно в разных частях света нас посещает более 50 000 гостей.

"Сладкий музей", "Дом Великана", "Дом Вверх Дном", "Музей Иллюзий" и другие музеи 🖼 Big Creative решают вопрос, куда пойти с ребенком, где отдохнуть с семьей и друзьями. Катайтесь на облаках сахарной ваты. Прыгайте по крышам небоскребов. Позавтракайте на кухне 🥧, где стол парит под потолком.

Приключения в музеях Big Creative даже обычный день превращают в праздник!