Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Музеи и аттракционы Big Creative Company комплекс Арбат и ВДНХ

Big C.
Big C. – Гид из Москвы
Музеи и аттракционы Big Creative Company комплекс Арбат и ВДНХ
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🖼Музеи
  • 🧒Подходит для детей
  • 🥰Романтическая
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☀️Однодневная

  • 1 000 ₽ за экскурсию

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Музеи и аттракционы Big Creative Company комплекс Арбат и ВДНХ
Музеи и аттракционы Big Creative Company комплекс Арбат и ВДНХ
Big Creative Company - международная сеть самых неординарных музеев, выставок и развлечений по всему миру.
Более 100 наших музеев открыты в Испании (Барселона) и России (Москва, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород ). Ежедневно в разных частях света нас посещает более 50 000 гостей.
"Сладкий музей", "Дом Великана", "Дом Вверх Дном", "Музей Иллюзий" и другие музеи 🖼 Big Creative решают вопрос, куда пойти с ребенком, где отдохнуть с семьей и друзьями. Катайтесь на облаках сахарной ваты. Прыгайте по крышам небоскребов. Позавтракайте на кухне 🥧, где стол парит под потолком.
Приключения в музеях Big Creative даже обычный день превращают в праздник!
Что входит
  • Комплексный Билет «5 музеев на выбор Арбата и ВДНХ» - 5 развлекательных музеев на Арбате или ВДНХ на выбор!
  • Комплексный Билет "11 музеев и аттракционов Арбата или ВДНХ" -
  • Посетите все музеи и лабиринты центра развлечений Big Creative в Москве на Арбате или ВДНХ.
  • Комплексный Билет "Все 22 музея и аттракциона Арбата и ВДНХ" -
  • Посетите все музеи и лабиринты центра развлечений Big Creative в Москве на Арбате и ВДНХ.
  • Музеи и аттракционы комплекса Арбат
  • Музей Иллюзий
  • Дом Ужасов (возрастное ограничение 12+)
  • Внутри человека
  • Побег из тюрьмы (возрастное ограничение 6+)
  • Сладкий музей
  • Бей посуду (возрастное ограничение 6+)
  • Зеркальный лабиринт
  • Дом великана
  • Трогательный зоопарк
  • Дом вверх дном
  • Ленточный лабиринт
  • Музеи и аттракционы комплекса ВДНХ:
  • Бей посуду (возрастное ограничение 6+)
  • Зеркальный лабиринт
  • Дом великана
  • Бассейн шариков
  • Перевернутый город
  • Ленточный лабиринт
  • Музей Иллюзий
  • Лабиринт ужасов (возрастное ограничение 12+)
  • Внутри человека
  • Побег из тюрьмы (возрастное ограничение 6+)
  • Стеклянный лабиринт
  • По одному билету каждый музей можно посетить один раз.
  • Один билет действителен на одного человека.
  • Билет не является именным, действителен на предъявителя.
  • Билет необходимо показать на мобильном устройстве или в распечатанном виде на кассе музеев.
  • Дети до 9 лет допускаются только в сопровождении взрослых.
Начало
🚩 Арбат и ВДНХ
Место завершения
🏁 Арбат или ВДНХ
Музеи и аттракционы Big Creative Company комплекс Арбат и ВДНХ
Музеи и аттракционы Big Creative Company комплекс Арбат и ВДНХ
Музеи и аттракционы Big Creative Company комплекс Арбат и ВДНХ
Музеи и аттракционы Big Creative Company комплекс Арбат и ВДНХ
Музеи и аттракционы Big Creative Company комплекс Арбат и ВДНХ

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  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Big C.
Big C.
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