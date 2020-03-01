Саша проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Увидеть московские красоты с теплохода

Маршрут нашей теплоходной прогулки охватит самые яркие достопримечательности столицы. Ребята увидят современный парк Зарядье с завораживающим Парящим мостом, пряничные купола собора Василия Блаженного и величественные башни Московского Кремля, Театр эстрады и златоглавый Храм Христа Спасителя, памятник Петру I, стоящему на фрегате, ухоженную набережную Парка Горького, зелень Нескучного сада, склоны Воробьевых гор и монументальные фасады сталинских высоток.

Музыкальное путешествие для всей семьи

Ведущими музыкального вечера станут настоящие замоскворецкие пираты, которые вместе с ребятами исполнят знаменитые детские песни: «Чунга-Чанга», «Я на солнышке лежу», «Песню об улыбке» из мультфильма о Крошке Еноте, «Крылатые качели», «33 коровы», песню Бременских музыкантов, «Луч солнца золотого», «Лучший город земли» и другие всеми любимые мелодии. А приятным дополнениям станут увлекательные конкурсы и викторины, которые не позволят ребятам заскучать ни на минуту!

Кому подойдет прогулка

Программа прекрасно подойдет для семейного отдыха и будет интересна маленьким участникам от 5 до 12 лет.