Саша проводит ещё 2 экскурсии

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Музыкальный теплоход для детей и взрослых

Речная прогулка для всей семьи с конкурсами, викторинами, пиратами и любимыми детскими песнями

Саша
Задать вопрос
Саша – экскурсионное агентство
Приглашаем вас в музыкальное путешествие по волнам Москвы-реки в компании бравых замоскворецких пиратов.

Вы увидите панорамы столицы от Воробьевых гор до башен Кремля, услышите интересные факты и веселые песни в живом исполнении артистов, поучаствуете конкурсах и викторинах — интересно и весело будет всем!
1550 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча Причал «Устьинский мост»
Забронировать экскурсию
Музыкальный теплоход для детей и взрослых
Музыкальный теплоход для детей и взрослых

Что вас ожидает

Увидеть московские красоты с теплохода
Маршрут нашей теплоходной прогулки охватит самые яркие достопримечательности столицы. Ребята увидят современный парк Зарядье с завораживающим Парящим мостом, пряничные купола собора Василия Блаженного и величественные башни Московского Кремля, Театр эстрады и златоглавый Храм Христа Спасителя, памятник Петру I, стоящему на фрегате, ухоженную набережную Парка Горького, зелень Нескучного сада, склоны Воробьевых гор и монументальные фасады сталинских высоток.

Музыкальное путешествие для всей семьи
Ведущими музыкального вечера станут настоящие замоскворецкие пираты, которые вместе с ребятами исполнят знаменитые детские песни: «Чунга-Чанга», «Я на солнышке лежу», «Песню об улыбке» из мультфильма о Крошке Еноте, «Крылатые качели», «33 коровы», песню Бременских музыкантов, «Луч солнца золотого», «Лучший город земли» и другие всеми любимые мелодии. А приятным дополнениям станут увлекательные конкурсы и викторины, которые не позволят ребятам заскучать ни на минуту!

Кому подойдет прогулка

Программа прекрасно подойдет для семейного отдыха и будет интересна маленьким участникам от 5 до 12 лет.

Организационные детали

Дополнительно мы можем предложить участникам прогулки фото- и видеосъемку, а также памятные значки «Московия 2019».

Музыкальный теплоход для детей и взрослых
Музыкальный теплоход для детей и взрослых
Музыкальный теплоход для детей и взрослых
Музыкальный теплоход для детей и взрослых
Музыкальный теплоход для детей и взрослых
Музыкальный теплоход для детей и взрослых
Музыкальный теплоход для детей и взрослых
Музыкальный теплоход для детей и взрослых
Музыкальный теплоход для детей и взрослых
Музыкальный теплоход для детей и взрослых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура Причал «Устьинский мост».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Саша
Саша
Поэт, режиссёр, исследователь литературы XX века. автор нескольких уникальных литературных маршрутов по центру столицы. Член Союза писателей России, выпускница Литературного института. Любительница вкусного кофе и романтических вечеров. На Трипстере представляю экскурсионное агентство — каждый наш гид будет рад рассказать вам о Москве.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Саша проводит ещё 2 экскурсии

Теплоходная прогулка под звуки живой музыкиТеплоходная прогулка под звуки живой музыкиТеплоходная прогулка под звуки живой музыки
1350 за человека
2.5 часа
Насладиться панорамами вечерней Москвы, слушая шедевры русского романса
Сияющая огнями столица, тихий плеск Москвы-реки, гитарные переборы и мелодии русских романсов — разве можно представить более романтичный и лиричный вечер? Вы проплывете мимо Воробьевых гор и гордых стен Кремля, услышите культовые романсы в живом исполнении и прикоснетесь к истории этого старинного благородного жанра.
Московские истории любви на теплоходеМосковские истории любви на теплоходеМосковские истории любви на теплоходе
1350 за человека
2.5 часа
Прогулка по Москве-реке под романтические сюжеты в компании поэта и литературоведа
Глядя на огни вечерней Москвы, вы услышите, как рождались великие строки о любви. Знаменитые слова из произведений поэтов и писателей откроют тайну своего происхождения: на каких улицах Москвы начинались и заканчивались бурные романы, какие виды города вдохновляли писателей и поэтов. Сложные и яркие судьбы, мелодичные и эмоциональные стихи и прелесть московских закатов — в этой необычной экскурсии.

Экскурсии для детей по Москве

Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века
500 за человека
1 час
5 отзывов
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.
«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей
5800 за экскурсию
2 часа
47 отзывов
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Приглашаю на одну из самых загадочных экскурсий вокруг Кремлевских стен. Ребят ждет не сухое повествование, но увлекательная командная игра. Дети раскроют тайны собора Василия Блаженного, поймут, для чего использовали ров вокруг Кремля и куда он делся, обнаружат следы первого Московского зверинца. Придется «пошевелить мозгами», разгадать исторические и архитектурные задачки, ответить на все вопросы — и получить приз.
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее ПобедыДетям о войне: экскурсия-квест в Музее ПобедыДетям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
5500 за экскурсию
2 часа
Рассмотреть диорамы битв, выполнить интересные задания и услышать о героях Отечественной войны
Говорить с детьми о войне непросто, но очень важно. На экскурсии ребята познакомятся с ключевыми событиями ВОВ, узнают о жизни своих юных бабушек и дедушек. Поймут, где в Москве обучали партизан, как собаки выручали солдат и кто же он — «настоящий человек» из повести Бориса Полевого. А непростые задания квеста помогут лучше воспринять эту сложную тему.
Китайгородские сказки — интерактивный квест!Китайгородские сказки — интерактивный квест!Китайгородские сказки — интерактивный квест!
990 за человека
1 час
12 отзывов
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад!
В игровой форме я расскажу о Москве времен Великого княжества. Дети узнают, как раньше освещали улицы, какой товар предлагали купцы, где и чему учились талантливые подростки. Прогуливаясь лабиринтами Китай-города, мы обязательно найдем египетскую пирамиду, клад, спрятанный Иваном Грозным, и Красную площадь!
Московский Кремль для детей. Чудеса сказочной крепостиМосковский Кремль для детей. Чудеса сказочной крепостиМосковский Кремль для детей. Чудеса сказочной крепости
4500 за экскурсию
2 часа
101 отзыв
Экскурсия — квест для детей от 7 до 12 лет
Мы познакомим детей с Московским Кремлем. В доступной форме расскажем историю его возникновения и объясним, какое значение Кремль имеет сегодня.
В гостях у царя Алексея Михайловича в КоломенскомВ гостях у царя Алексея Михайловича в КоломенскомВ гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
5700 за экскурсию
2 часа
25 отзывов
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Хотите попасть в гости к царю Алексею Михайловичу Романову и его семье? Они приглашают вас и обещают встретить по-царски. Вы попадете на пир, заседание Боярской думы, узнаете, чему учили царевичей, как они отдыхали и ходили в баню. А напоследок государь Алексей Михайлович приготовил подарок всем, кто сможет разгадать загадки и головоломки, сориентироваться по плану и найти сундук. Будьте внимательны: любимый кот царя любит поиграть, и он постарается запутать вас!

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамыНа корабликеМосква-река