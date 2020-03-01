Экскурсии по пригородам Москвы

Что вас ожидает

Мытищи сквозь века

Вы узнаете основные этапы становления города: как рабочий поселок приобрел городские черты, как в нем были устроены коммунальные удобства в 1920-30-е годы и почему Мытищи — родина отечественных электричек. А еще я расскажу об исчезнувших улицах, связанных с городом известных людях и местных кирпичах, из которых построено пол-Москвы.

Старые Мытищи — история и легенды

На центральных улицах Старых Мытищ вы увидите купеческие особняки и первые в городе большие многоквартирные дома в конструктивистском стиле. А на улице Карла Маркса я покажу остатки трассы Коминтерна, одной из важнейших магистралей довоенных Мытищ. Далее вы перейдете Олимпийский проспект, погуляете по Химгородку и заглянете во дворы 2-го Первомайского проезда, где увидите самый большой дом довоенного периода.

Старая больница, стадион и культурный центр

Я расскажу о переносе в 20-х годах старой Земской больницы с привокзальной площади и о том, что от нее осталось. Покажу бывшую школу (ныне медучилище), стадион и довоенные снимки этих мест. А также поделюсь историей ДК ММЗ, который был культурным центром города на протяжении 80 лет, и исчезнувшего квартала двухэтажек, от которого остались только фотографии.

«Элитный» район Военка

Перейдя через рельсы, вы окажетесь на Индустриальной улице, где сохранились старинные техникум и общежитие. А я поясню, что было в этих двух зданиях в годы войны. Следом вы окажетесь в квартале, известном как Военка. В 30-х это был «элитный» район Мытищ и одновременно военный городок за колючей проволокой. В завершение вы услышите о непростой судьбе одного деревянного двухэтажного домика (к сожалению, его снесли летом 2018 года).