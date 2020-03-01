Экскурсии по пригородам Москвы

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  4. Мытищи: от села к городу

Конструктивизм, исчезнувшие улицы и купеческие дома на дружеской экскурсии

Сергей
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Сергей – ваш гид
Для кого-то Мытищи — просто спальный район Москвы с «панельками».

На самом деле, это место гораздо интереснее, чем вы можете предположить.

Я расскажу, как из села вырос целый город и как в нем появлялись первые многоквартирные дома, электрическое освещение и электропоезда.

Покажу дореволюционные заводские корпуса, купеческие особняки и остатки частной застройки Старых Мытищ.
От 800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у вокзала в Мытищах
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Мытищи: от села к городу
Мытищи: от села к городу

Что вас ожидает

Мытищи сквозь века
Вы узнаете основные этапы становления города: как рабочий поселок приобрел городские черты, как в нем были устроены коммунальные удобства в 1920-30-е годы и почему Мытищи — родина отечественных электричек. А еще я расскажу об исчезнувших улицах, связанных с городом известных людях и местных кирпичах, из которых построено пол-Москвы.

Старые Мытищи — история и легенды
На центральных улицах Старых Мытищ вы увидите купеческие особняки и первые в городе большие многоквартирные дома в конструктивистском стиле. А на улице Карла Маркса я покажу остатки трассы Коминтерна, одной из важнейших магистралей довоенных Мытищ. Далее вы перейдете Олимпийский проспект, погуляете по Химгородку и заглянете во дворы 2-го Первомайского проезда, где увидите самый большой дом довоенного периода.

Старая больница, стадион и культурный центр
Я расскажу о переносе в 20-х годах старой Земской больницы с привокзальной площади и о том, что от нее осталось. Покажу бывшую школу (ныне медучилище), стадион и довоенные снимки этих мест. А также поделюсь историей ДК ММЗ, который был культурным центром города на протяжении 80 лет, и исчезнувшего квартала двухэтажек, от которого остались только фотографии.

«Элитный» район Военка
Перейдя через рельсы, вы окажетесь на Индустриальной улице, где сохранились старинные техникум и общежитие. А я поясню, что было в этих двух зданиях в годы войны. Следом вы окажетесь в квартале, известном как Военка. В 30-х это был «элитный» район Мытищ и одновременно военный городок за колючей проволокой. В завершение вы услышите о непростой судьбе одного деревянного двухэтажного домика (к сожалению, его снесли летом 2018 года).

Организационные детали

  • Маршрут кольцевой: начинается и заканчивается у вокзала в Мытищах.
  • Из Мытищ до Москвы проще всего добраться на электричке. Они ходят каждые 6-8 минут. Также от станции Мытищи (с западной стороны) до метро Медведково ходит автобус 419 (примерно каждые 20 минут), а от станции Мытищи (с восточной стороны) ходит автобус 578 до метро ВДНХ примерно каждые полчаса.
  • В конце маршрута можно будет зайти в ТЦ Красный Кит: перекусить в одном из кафе и воспользоваться туалетом.
Мытищи: от села к городу
Мытищи: от села к городу
Мытищи: от села к городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вокзала в Мытищах.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей. Я родился в 1986-м году в Балашихе, с 1991-го года живу в Мытищах. За это время «душой прирос» к этому городу, люблю его и ни на что не променяю. Историей Мытищ я заинтересовался еще в школе, но серьезно «копать» начал в 2008-м году. И понял, что история города, на самом деле, весьма богата и интересна, но почему-то почти забыта. Об исчезнувших улицах, первых многоквартирных домах и перепланировках помнят только старички-старожилы. С помощью экскурсий я решил внести свою лепту в то, чтобы сохранить историю Мытищ и не дать ей стереться совсем.
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