На рассвет или закат? Путешествие по древнейшей дороге России!

Открыть предания Стромынского тракта, перезагрузиться на природе и полюбоваться резными наличниками

Давайте покинем шумную Москву и отправимся навстречу завораживающей природе — к рассвету или закату.

Вас ждет авторское мини-путешествие по старинной дороге во Владимирскую губернию.

За 4 часа вы погрузитесь в прошлое Русского шелкового пути, навестите живописное село на берегу реки, откроете символику русской резьбы в Заречье и сделаете фото-открытки.
На рассвет или закат? Путешествие по древнейшей дороге России!
На рассвет или закат? Путешествие по древнейшей дороге России!
На рассвет или закат? Путешествие по древнейшей дороге России!
На рассвет или закат? Путешествие по древнейшей дороге России!
На рассвет или закат? Путешествие по древнейшей дороге России!

Что вас ожидает

Были и легенды Стромынского тракта

Мы встретимся в городке им. Баумана, у памятника Петру I, вспомним о русском флоте и поедем в сторону города Владимир. Этот путь лежит по Стромынке. В столице от нее осталось только название небольшой улицы, за городом же здесь сохраняются истории и мифы. Материал для экскурсии я собирал не один год из разных источников. Например, вы узнаете:

  • О том, как Стромынская дорога стала центром Золотого кольца и почему ее называли «Русский шелковый путь»
  • О кладах и разбойниках
  • О местных монастырях, о понятии «двоеверие» и его жизни в русской культуре

Русские наличники и их символизм

Мы заедем в милое и уютное село с добрым названием Заречье. Зачем? Чтобы познакомиться с русской мифологией и узнать, как она связана с резными наличниками. Вы наглядно поймете, как сохраняются народные традиции домовой резьбы. Узнаете о ее истоках и значении, научитесь «читать» это дивное мастерство.

Время тишины и природы

Отдельное впечатление этой экскурсии — рассвет или закат (на ваш выбор). Мы встретим или проводим день в красивейшем и одновременно уединенном уголке Подмосковья, селе Филипповском. Это также известная природная фото-локация Владимирской области.

Кому подойдет экскурсия

Городским жителям, которым хочется отдохнуть от монотонных будней на природе. Тем, кто видел многие достопримечательности Золотого кольца и ищет что-то новое, неизведанное.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле гида. Транспорт включен в стоимость на всё время проведения.
  • Время для обеда не предусмотрено, в машине есть вода и горячий чай
  • По пути мы можем останавливаться в понравившихся вам местах
  • В эту поездку можно с собакой (только маленькие или средние породы)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
метро Измайловская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Дмитрий
Дмитрий
Я гид-энтузиаст. Вот уже более семи лет изучаю различные уголки Подмосковья, Золотого кольца и окрестностей. Их историю, мифы и легенды, культуру и традиции. Стремлюсь быть гидом вне привычного всем понимания: показываю необычные интересные места и достопримечательности, рассказываю их историю. Я создаю альтернативу обыденным экскурсиям, маршрутам, рассказам. Стараюсь смотреть за привычные вещи, знакомить с обратной стороной и непубличной историей главных памятников Золотого кольца, Подмосковья и Москвы. То, чего нет у других, можно увидеть и узнать со мной!
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