Что вас ожидает

Были и легенды Стромынского тракта

Мы встретимся в городке им. Баумана, у памятника Петру I, вспомним о русском флоте и поедем в сторону города Владимир. Этот путь лежит по Стромынке. В столице от нее осталось только название небольшой улицы, за городом же здесь сохраняются истории и мифы. Материал для экскурсии я собирал не один год из разных источников. Например, вы узнаете:

О том, как Стромынская дорога стала центром Золотого кольца и почему ее называли «Русский шелковый путь»

О кладах и разбойниках

О местных монастырях, о понятии «двоеверие» и его жизни в русской культуре

Русские наличники и их символизм

Мы заедем в милое и уютное село с добрым названием Заречье. Зачем? Чтобы познакомиться с русской мифологией и узнать, как она связана с резными наличниками. Вы наглядно поймете, как сохраняются народные традиции домовой резьбы. Узнаете о ее истоках и значении, научитесь «читать» это дивное мастерство.

Время тишины и природы

Отдельное впечатление этой экскурсии — рассвет или закат (на ваш выбор). Мы встретим или проводим день в красивейшем и одновременно уединенном уголке Подмосковья, селе Филипповском. Это также известная природная фото-локация Владимирской области.

Кому подойдет экскурсия

Городским жителям, которым хочется отдохнуть от монотонных будней на природе. Тем, кто видел многие достопримечательности Золотого кольца и ищет что-то новое, неизведанное.

Организационные детали