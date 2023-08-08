Веселая фотопрогулка на сапах по Лохину острову с группой единомышленников
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Что вас ожидает:
- Заповедник Лохин остров
- Усадьба Архангельское
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Лохин остров — оазис первозданной природы неподалеку от столицы. В компании профессионального инструктора вы прокатитесь по Москве-реке на сапах, наслаждаясь свежим воздухом, дикими лесами и зелеными лугами. А также узнаете интересные факты о местной флоре и фауне.
На суше мы проведем для вас инструктаж и подберем спасательные жилеты. А на спокойной глади воды научим правильно владеть веслом и управлять сап-доской. Затем отправимся на двухчасовую прогулку по заповеднику Лохин остров рядом с усадьбой Архангельское. На маршруте не будет порогов, сильного течения и других препятствий. Даже если до этого вы никогда не сплавлялись на сапе — все получится!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все включено! Вам нужно только прийти.
- Сап-серф, весло, спасжилет, гермомешок для вещей, раздевалки, камера хранения вещей, бутылочка воды 0,5л.
- Обучение и сопровождение инструктором
- Фотографии со сплава
- ВАЖНО. Вторая часть оплаты вносится заранее до сплава организатору мероприятия
- Что не входит
- Трансфер до места встречи
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Деревня Глухово, ул. Центральная д. 2Завершение: Деревни Глухово, ул. Центральная, д. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Спасибо за доверие! По любым вопросам можете обратиться по номеру +7 903 517-08-34. Обязательно скажите
- Что вы со Спутника. Для оплаты второй части мы с Вами свяжемся
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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