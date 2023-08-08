Лохин остров — оазис первозданной природы неподалеку от столицы. В компании профессионального инструктора вы прокатитесь по Москве-реке на сапах, наслаждаясь свежим воздухом, дикими лесами и зелеными лугами. А также узнаете интересные факты о местной флоре и фауне.

На суше мы проведем для вас инструктаж и подберем спасательные жилеты. А на спокойной глади воды научим правильно владеть веслом и управлять сап-доской. Затем отправимся на двухчасовую прогулку по заповеднику Лохин остров рядом с усадьбой Архангельское. На маршруте не будет порогов, сильного течения и других препятствий. Даже если до этого вы никогда не сплавлялись на сапе — все получится!