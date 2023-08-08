На сапах - к усадьбе Архангельское и Лохину острову

Веселая фотопрогулка на сапах по Лохину острову с группой единомышленников

5
2 отзыва
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На сапах - к усадьбе Архангельское и Лохину острову
На сапах - к усадьбе Архангельское и Лохину острову
На сапах - к усадьбе Архангельское и Лохину острову
На сапах - к усадьбе Архангельское и Лохину острову
Ближайшие даты:
8
авг
9
авг
10
авг
11
авг
12
авг
13
авг
15
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Что вас ожидает:

  • Заповедник Лохин остров
  • Усадьба Архангельское
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Лохин остров — оазис первозданной природы неподалеку от столицы. В компании профессионального инструктора вы прокатитесь по Москве-реке на сапах, наслаждаясь свежим воздухом, дикими лесами и зелеными лугами. А также узнаете интересные факты о местной флоре и фауне.
На суше мы проведем для вас инструктаж и подберем спасательные жилеты. А на спокойной глади воды научим правильно владеть веслом и управлять сап-доской. Затем отправимся на двухчасовую прогулку по заповеднику Лохин остров рядом с усадьбой Архангельское. На маршруте не будет порогов, сильного течения и других препятствий. Даже если до этого вы никогда не сплавлялись на сапе — все получится!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все включено! Вам нужно только прийти.
  • Сап-серф, весло, спасжилет, гермомешок для вещей, раздевалки, камера хранения вещей, бутылочка воды 0,5л.
  • Обучение и сопровождение инструктором
  • Фотографии со сплава
  • ВАЖНО. Вторая часть оплаты вносится заранее до сплава организатору мероприятия
Что не входит
  • Трансфер до места встречи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Деревня Глухово, ул. Центральная д. 2
Завершение: Деревни Глухово, ул. Центральная, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Спасибо за доверие! По любым вопросам можете обратиться по номеру +7 903 517-08-34. Обязательно скажите
  • Что вы со Спутника. Для оплаты второй части мы с Вами свяжемся
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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