На теплоходе от «Москва-Сити» до парка «Зарядье»

5
4 отзыва
Teplohod I.
Teplohod I. – Гид из Москвы
Во время речной прогулки от «Москва-Сити» до парка «Зарядье» вы увидите самые знаменитые достопримечательности 🏛️ Москвы.

С борта теплохода перед вами откроются незабываемые панорамы с видами на историческую архитектуру и современные постройки, которые не оставят вас равнодушными.
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Билеты

290 ₽ за человека

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На теплоходе от «Москва-Сити» до парка «Зарядье»
На теплоходе от «Москва-Сити» до парка «Зарядье»

Что вы увидите

  • Причал «Устьинский мост» (посадка)
  • Парящий мост
  • Ландшафтный парк «Зарядье»
  • Собор Василия Блаженного
  • Московский Кремль
  • Московский театр эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру Первому
  • Парк искусств «Музеон»
  • Крымский мост
  • Парк Горького
  • Воробьевы горы
  • Стадион «Лужники»
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • Новодевичий монастырь
  • Киевская площадь
  • Гостиница «Украина»
  • Дом правительства
  • Причал «Международная выставка» (высадка)
Самый популярный маршрут по Москве-реке
Центральная прогулочная линия по праву считается самой популярной как среди гостей столицы ⭐️, так и среди местных жителей. Ведь с борта теплохода вы можете полюбоваться грандиозными современными постройками и удивительными памятниками архитектуры, которые навевают воспоминания о прошлом и заставляют восхищаться Москвой.

Теплоходы по центральному маршруту стартуют от причала «Международная выставка» и доходят до Парка Зарядье. Прогулка 👣 по Москве-реке пролегает по культурному, историческому и деловому центру столицы ⭐️, а значит, позволяет полюбоваться самыми значимыми строениями и местами:

  • Москва-Сити
  • Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Храм Христа Спасителя
  • Воробьевы горы ⛰️
  • Парк 🌳 Горького и многие другие
  • Речная прогулка 👣 на суднах «Москва», которые курсируют по этому маршруту ещё со времен Советского Союза, может познакомить вас с красивыми 🤩 местами, предоставить возможность взглянуть на архитектуру города с другой стороны, спокойно и безмятежно отдохнуть от суетливой жизни мегаполиса.
+Что входит
  • прогулка по центру столицы
  • аудиогид на борту.
Что не входит
  • трансфер до/от места проведения
  • питание, напитки.
Начало
🚩 причал «Международная выставка»
Место завершения
🏁 Причал «Устьинский мост»
На теплоходе от «Москва-Сити» до парка «Зарядье»
На теплоходе от «Москва-Сити» до парка «Зарядье»
На теплоходе от «Москва-Сити» до парка «Зарядье»
На теплоходе от «Москва-Сити» до парка «Зарядье»

Доступно Ежедневно с 12:00 до 23:30

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Teplohod I.
Teplohod I.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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