Teplohod I. – Гид из Москвы

Во время речной прогулки от «Москва-Сити» до парка «Зарядье» вы увидите самые знаменитые достопримечательности 🏛️ Москвы.



С борта теплохода перед вами откроются незабываемые панорамы с видами на историческую архитектуру и современные постройки, которые не оставят вас равнодушными.