Самый популярный маршрут по Москве-реке

Центральная прогулочная линия по праву считается самой популярной как среди гостей столицы ⭐️, так и среди местных жителей. Ведь с борта теплохода вы можете полюбоваться грандиозными современными постройками и удивительными памятниками архитектуры, которые навевают воспоминания о прошлом и заставляют восхищаться Москвой.

Теплоходы по центральному маршруту стартуют от причала «Международная выставка» и доходят до Парка Зарядье. Прогулка 👣 по Москве-реке пролегает по культурному, историческому и деловому центру столицы ⭐️, а значит, позволяет полюбоваться самыми значимыми строениями и местами: