Центральная прогулочная линия по праву считается самой популярной как среди гостей столицы ⭐️, так и среди местных жителей. Ведь с борта теплохода вы можете полюбоваться грандиозными современными постройками и удивительными памятниками архитектуры, которые навевают воспоминания о прошлом и заставляют восхищаться Москвой.
Теплоходы по центральному маршруту стартуют от причала «Международная выставка» и доходят до Парка Зарядье. Прогулка 👣 по Москве-реке пролегает по культурному, историческому и деловому центру столицы ⭐️, а значит, позволяет полюбоваться самыми значимыми строениями и местами:
Москва-Сити
Кремль
Собор Василия Блаженного
Храм Христа Спасителя
Воробьевы горы ⛰️
Парк 🌳 Горького и многие другие
Речная прогулка 👣 на суднах «Москва», которые курсируют по этому маршруту ещё со времен Советского Союза, может познакомить вас с красивыми 🤩 местами, предоставить возможность взглянуть на архитектуру города с другой стороны, спокойно и безмятежно отдохнуть от суетливой жизни мегаполиса.
+Что входит
прогулка по центру столицы
аудиогид на борту.
–Что не входит
трансфер до/от места проведения
питание, напитки.
Начало
🚩 причал «Международная выставка»
Место завершения
🏁 Причал «Устьинский мост»
Доступно Ежедневно с 10:30 до 22:00
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.