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Народные герои московского метро

ТЕРНОВСКИЙ
ТЕРНОВСКИЙ – Гид из Москвы
Народные герои московского метро
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🧘На выходные
  • Подземная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 📸Фото на память
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Народные герои московского метро
Народные герои московского метро

Что вы увидите

  • МАРШРУТ ЭКСКУРСИИ: станции Партизанская - Семёновская - Электрозаводская - Бауманская - Курская - площадь Революции. Переход на станцию Театральная
  • далее Новокузнецкая - Павелецкая - Автозаводская
Мы вспомним народных героев, отдавших свои жизни за наше спокойное будущее. В московском метро 🚇 есть несколько памятников павшим героям Великой отечественной войны, о которых мы, современные люди, мало, что знаем. Однако, Московский метрополитен - это памятник Великой Победы, и многие станции являют нам память о тех людях, которые положили свою жизнь за нас с вами.
Станция "Площадь Революции" - это история 📖 первых десятилетий нашей страны, запечатлённая в бронзе. Фигуры революционных солдат и матросов, мирных тружеников и детей, рассказывают пассажирам о героических страницах истории нашей страны. Но мало, кто знает, что бронзовые фигуры - это реальные люди. О тайнах фигур на станции мы узнаем во время экскурсии 🧭 экскурсии пройдет по станциям третьей очереди строительства московского метро. Станции строились в период Великой отечественной войны, и каждая из них, памятник героическому труду и подвигу Советского народа.
ВЫ УЗНАЕТЕ: какие станции были построены во время Великой Отечественной войны, какие памятные знаки были установлены на станция, в память об этом строительстве. какие народные герои запечатлены архитекторами и какие памятники стоят на станциях метро военного времени.
ВЫ УВИДИТЕ: фасад вестибюля станции метро Павелецкая, спрятанный внутри здания Павелецкого вокзала, скульптурные композиции на станции метро "Партизанская" и почему эту станцию так назвали. С какой целью строилась эта станция и как могла бы выглядеть. Рассмотрим и узнаем об особенностях станций Семёновская, Электрозаводская и Бауманская, Курская, Театральная, Новокузнецкая и Автозаводская.
МАРШРУТ ЭКСКУРСИИ: станции Партизанская - Семёновская - Электрозаводская - Бауманская - Курская - площадь Революции. Переход на станцию Театральная, далее Новокузнецкая - Павелецкая -Автозаводская.
Что входит
  • Услуги гида и дополнительный проход в метро (оплачивает гид)
  • поскольку
  • маршрут экскурсии предусматривает выход за линию турникетов на станции Павелецкая.
Что не входит
  • туалеты на станциях метро платные
  • 69 рублей
  • оплата картой "Стрелка" или бесконтактной банковской картой. В случае невозможности
  • оплатить услугу
  • я Вам оплачиваю своей картой
  • Вы со мной расплачиваетесь наличными.
Начало
🚩 Партизанская станция метро.
Место завершения
🏁 станции Автозаводская
Народные герои московского метро
Народные герои московского метро
Народные герои московского метро
Народные герои московского метро
Народные герои московского метро

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТЕРНОВСКИЙ
ТЕРНОВСКИЙ
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