Мы вспомним народных героев, отдавших свои жизни за наше спокойное будущее. В московском метро 🚇 есть несколько памятников павшим героям Великой отечественной войны, о которых мы, современные люди, мало, что знаем. Однако, Московский метрополитен - это памятник Великой Победы, и многие станции являют нам память о тех людях, которые положили свою жизнь за нас с вами.

Станция "Площадь Революции" - это история 📖 первых десятилетий нашей страны, запечатлённая в бронзе. Фигуры революционных солдат и матросов, мирных тружеников и детей, рассказывают пассажирам о героических страницах истории нашей страны. Но мало, кто знает, что бронзовые фигуры - это реальные люди. О тайнах фигур на станции мы узнаем во время экскурсии 🧭 экскурсии пройдет по станциям третьей очереди строительства московского метро. Станции строились в период Великой отечественной войны, и каждая из них, памятник героическому труду и подвигу Советского народа.

ВЫ УЗНАЕТЕ: какие станции были построены во время Великой Отечественной войны, какие памятные знаки были установлены на станция, в память об этом строительстве. какие народные герои запечатлены архитекторами и какие памятники стоят на станциях метро военного времени.

ВЫ УВИДИТЕ: фасад вестибюля станции метро Павелецкая, спрятанный внутри здания Павелецкого вокзала, скульптурные композиции на станции метро "Партизанская" и почему эту станцию так назвали. С какой целью строилась эта станция и как могла бы выглядеть. Рассмотрим и узнаем об особенностях станций Семёновская, Электрозаводская и Бауманская, Курская, Театральная, Новокузнецкая и Автозаводская.

МАРШРУТ ЭКСКУРСИИ: станции Партизанская - Семёновская - Электрозаводская - Бауманская - Курская - площадь Революции. Переход на станцию Театральная, далее Новокузнецкая - Павелецкая -Автозаводская.