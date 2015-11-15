Программа

Я настоятельно рекомендую взять эту экскурсию особенно тем, кто в ближайшее время намеревается посетить «Прекрасную страну» («Бель Паэзе»), как со времен средневековья на поэтическом языке называется Италия. Таким образом, даже не являясь экспертом в области искусства, вы сможете лучше понять и оценить все, что увидите в музеях и церквях Италии.

Во время экскурсии я объясняю, как менялись средства выражения в итальянском искусстве на протяжении 4 веков — от 15-го до 18-го, учитывая различные области страны.

После недолгого введения в готический период, я углубленно расскажу об эпохе итальянского Возрождения, включая такие имена как: Тициан, Веронезе, Лотто, Бронцино, Джулио Романо, Тинторетто, Чима да Конельяно, Боттичелли и другие, не столь часто упоминаемые.

Не пренебрегая скульптурой, я расскажу об идее создания грандиозного конного монумента Бартоломео Коллеони, созданного учителем Леонардо Да Винчи Андреа Верроккьо. Экспонат в Музее Пушкина представляет собой прекрасную копию, оригиналом же вы сможете восхититься в моем родном городе — в Венеции.

Я познакомлю вас с искусством 17 века и полотнами эмилианцев Гвидо Рени и Гуэрчино. Мы увидим потрясающие картины Тьеполо, Каналетто и Белотто как свидетельство величайшей эпохи в венецианском искусстве 18 века, которая привлекает туристов со всего мира, среди которых были и российские императоры. Они видели итальянское искусство и влюблялись в него. Надеюсь, после моей экскурсии это же случится и с вами.

Организационные детали