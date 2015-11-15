Научиться понимать итальянское искусство

Экскурсия с русскоговорящим венецианцем в ГМИИ ИМ.А.С. Пушкина

5
1 отзыв
Индивидуальная
Я являюсь русскоговорящим гидом из Венеции и в течение моего пребывания в Москве, где я учусь, хочу представить вашему вниманию часть сокровищ итальянского искусства из коллекции Пушкинского музея.
Научиться понимать итальянское искусство
Научиться понимать итальянское искусство
Научиться понимать итальянское искусство
Научиться понимать итальянское искусство
Научиться понимать итальянское искусство
Научиться понимать итальянское искусство
Научиться понимать итальянское искусство
Научиться понимать итальянское искусство
Научиться понимать итальянское искусство
Научиться понимать итальянское искусство
Научиться понимать итальянское искусство
Научиться понимать итальянское искусство
Научиться понимать итальянское искусство
Научиться понимать итальянское искусство
Научиться понимать итальянское искусство
Научиться понимать итальянское искусство
Научиться понимать итальянское искусство
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Программа

Я настоятельно рекомендую взять эту экскурсию особенно тем, кто в ближайшее время намеревается посетить «Прекрасную страну» («Бель Паэзе»), как со времен средневековья на поэтическом языке называется Италия. Таким образом, даже не являясь экспертом в области искусства, вы сможете лучше понять и оценить все, что увидите в музеях и церквях Италии.

Во время экскурсии я объясняю, как менялись средства выражения в итальянском искусстве на протяжении 4 веков — от 15-го до 18-го, учитывая различные области страны.

После недолгого введения в готический период, я углубленно расскажу об эпохе итальянского Возрождения, включая такие имена как: Тициан, Веронезе, Лотто, Бронцино, Джулио Романо, Тинторетто, Чима да Конельяно, Боттичелли и другие, не столь часто упоминаемые.

Не пренебрегая скульптурой, я расскажу об идее создания грандиозного конного монумента Бартоломео Коллеони, созданного учителем Леонардо Да Винчи Андреа Верроккьо. Экспонат в Музее Пушкина представляет собой прекрасную копию, оригиналом же вы сможете восхититься в моем родном городе — в Венеции.

Я познакомлю вас с искусством 17 века и полотнами эмилианцев Гвидо Рени и Гуэрчино. Мы увидим потрясающие картины Тьеполо, Каналетто и Белотто как свидетельство величайшей эпохи в венецианском искусстве 18 века, которая привлекает туристов со всего мира, среди которых были и российские императоры. Они видели итальянское искусство и влюблялись в него. Надеюсь, после моей экскурсии это же случится и с вами.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входной билет в музей: 300 рублей за чел. ; 500 рублей — по пятницам с 17:00; 150 рублей — льготный билет; бесплатно — дети до 16 лет.
  • Экскурсия возможно в любой из рабочих дней музея с 1 ноября 2015 года до 1 января 2016 года.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
15 ноя 2015
Отличный опыт: смотреть в музее не все и сразу, а что-то конкретное в сопровождении гида, знающего и любящего предмет. У Марко очень хороший русский. Спасибо Вам от нас четверых за проведённое время и рассказ. Венеция стала ближе для нас. Евгения & трое друзей

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🖼Музеи

Еще несколько похожих предложений в Москве

Авторская экскурсия по трем смотровым крышам Москвы
3.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Алексей
5
10 отзывов
Авторская экскурсия по трем смотровым крышам Москвы
Самая популярная экскурсия! На этой экскурсии мы не только знакомимся с центром Москвы, но
3 000 за 1 человека
Экскурсия по территории Кремля с посещением одного собора (для орг. групп)
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Любимый
Нет отзывов
Экскурсия по территории Кремля с посещением одного собора (для орг. групп)
Всех участников экскурсии ждет увлекательная программа, которая включает
17 625 за 1-22 чел.
Обзорная экскурсия на Двухэтажном автобусе
1 день
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Билет на автобус
City
3.6
12 отзывов
Обзорная экскурсия на Двухэтажном автобусе
Экскурсии Hop-on Hop-off - популярны во всем мире
2 700 за 1 человека
Пешая экскурсия по ВДНХ для школьной группы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Группы
Нет отзывов
Пешая экскурсия по ВДНХ для школьной группы
Организовываем групповую экскурсию для школьников по ВДНХ
от 14 850 за 1-11 чел.
Храм Христа Спасителя. Индивидуальная экскурсия
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
М. Волина
5
10 отзывов
Храм Христа Спасителя. Индивидуальная экскурсия
Пешеходная экскурсия в самый высокий православный собор России - Храм Христа Спасителя
от 3 000 за 1-3 чел.
Экскурсия с борта дельталёта
19 минут
Индивидуальная
Константин
5
1 отзыв
Экскурсия с борта дельталёта
Воздушная экскурсия по северному Подмосковью
3 600 за 1 человека
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Спутник
4.5
129 отзывов
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
На экскурсии по «Мосфильму» вы узнаете, как снимается российское кино
900 за 1 человека
Итальянские каникулы в Москве
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лариса
4.9
8 отзывов
Итальянские каникулы в Москве
Узнать, чем похожи Москва и Рим, и проникнуться очарованием итальянских «совпадений»
от 4 940 за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
5 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Группы
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
Автобусно-пешеходная экскурсия по парадной части столицы с посещением ансамбля Кремля за три часа познакомит с основными
от 25 800 за 1-19 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Москве
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Москва_с_гидом
Нет отзывов
Обзорная автобусная экскурсия по Москве
Обзорная автобусная экскурсия по центру Москвы
700 за 1 человека
Входные билеты в Кремль с экскурсией-аудиогидом
1.5 часа
🚗 На машине
Групповая
Tez Tour
Нет отзывов
Входные билеты в Кремль с экскурсией-аудиогидом
Самостоятельное посещение Московского Кремля и экскурсия с аудиогидом
1 490 за 1 человека
Экскурсия по Соборной площади
1.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Музеи
4.5
87 отзывов
Экскурсия по Соборной площади
Электронный ваучер на вход и экскурсию по Соборной площади Кремля, а также на право посещения действующей временной
1 300 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ