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Не наша Масленица или встречаем весну по-чукотски (этнопарк Кочевник)

Центр Р.
Центр Р. – Гид из Москвы
Не наша Масленица или встречаем весну по-чукотски (этнопарк Кочевник)
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 250 ₽ за человека

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Не наша Масленица или встречаем весну по-чукотски (этнопарк Кочевник)
Не наша Масленица или встречаем весну по-чукотски (этнопарк Кочевник)

Что вы увидите

  • Путевая информация
  • Обзорная экскурсия по территории парка "Кочевник"
  • Самостоятельное участие в праздничном масленичном представлении
"Как встретишь Масленицу, так и лето проведешь" - русская народная примета. Поэтому проводить зиму и встретить весну надо весело 🥳, ярко, необычно! Самое подходящее место для этого парк 🌳 Кочевник, где вас уже ждут чукчи с бубнами да свистульками, буряты с оленями да ездовыми лайками, верблюды сами по себе и конечно, русская нарядная баба - МАСЛЕНИЦА.
Совсем близко от столицы ⭐️ раскинулось стойбище народов Севера, развернули они свои юрты, поставили яранги, и давай веселить, удивлять народ своими танцами, обрядами, ремеслами, необычными рассказами. Особенно весело 🥳 здесь провожают зиму. В задорном празднике слились, соединились русские традиции, северные мотивы, народная смекалка и понеслось веселье.
Нас встретят как дорогих гостей и мы отправимся в увлекательное путешествие по кочевому стойбищу, переходя из одной юрты в другую, будем узнавать про жизнь кочевых людей, проникаться атмосферой удивительных северных народов. Мы узнаем, как стоится юрта, какие правила надо соблюдать, приходя в гости, что можно, а чего нельзя делать в доме кочевников. В стойбище установлена самая большая юрта в России, ее диаметр 15 метров. В парке 🌳 работают настоящие представители коренных северных народов: чукчи, тувинцы, буряты. Со знанием дела они поведают об особенностях жизни на своей родине. В нашей обзорной экскурсии 🧭 нас будет сопровождать музыка, мы послушаем колоритные мелодии, звучащие на разных инструментах. Музыка, - душа народа, радостная, веселая, она будет дарить нам прекрасное настроение и никого не оставит равнодушным.
В свободное время вы окунетесь в праздничное веселье, которое приготовили радушные хозяева на разных площадках.
Какое же стойбище без животных, они непременные и полноправные участники жизни кочевых народов. На ферме постоянно обитают около 80 животных. Верблюды, козы, ламы, собаки, гуси, утки, всех не перечесть. Все они очень дружелюбные и общительные. Вы сможете их погладить, покормить, возле вольеров продается специальный корм, сделать чудесные снимки или даже покататься на верблюде 🐪 и собачей упряжке (по желанию, за дополнительную плату).
Кульминацией нашего яркого праздника станет сжигание Масленицы. Огромная тряпичная кукла, символ прошедшей зимы, весело 🥳 запылает в горячем пламени, которое унесет все беды и невзгоды. Весна пришла!
Что входит
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса
  • Сопровождение экскурсоводом по всему маршруту
  • Экскурсии и интерактивное представление по программе
Начало
🚩 м. ВДНХ (выход № 4)
Место завершения
🏁 м. ВДНХ
Не наша Масленица или встречаем весну по-чукотски (этнопарк Кочевник)
Не наша Масленица или встречаем весну по-чукотски (этнопарк Кочевник)
Не наша Масленица или встречаем весну по-чукотски (этнопарк Кочевник)
Не наша Масленица или встречаем весну по-чукотски (этнопарк Кочевник)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Центр Р.
Центр Р.
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