"Как встретишь Масленицу, так и лето проведешь" - русская народная примета. Поэтому проводить зиму и встретить весну надо весело 🥳, ярко, необычно! Самое подходящее место для этого парк 🌳 Кочевник, где вас уже ждут чукчи с бубнами да свистульками, буряты с оленями да ездовыми лайками, верблюды сами по себе и конечно, русская нарядная баба - МАСЛЕНИЦА.

Совсем близко от столицы ⭐️ раскинулось стойбище народов Севера, развернули они свои юрты, поставили яранги, и давай веселить, удивлять народ своими танцами, обрядами, ремеслами, необычными рассказами. Особенно весело 🥳 здесь провожают зиму. В задорном празднике слились, соединились русские традиции, северные мотивы, народная смекалка и понеслось веселье.

Нас встретят как дорогих гостей и мы отправимся в увлекательное путешествие по кочевому стойбищу, переходя из одной юрты в другую, будем узнавать про жизнь кочевых людей, проникаться атмосферой удивительных северных народов. Мы узнаем, как стоится юрта, какие правила надо соблюдать, приходя в гости, что можно, а чего нельзя делать в доме кочевников. В стойбище установлена самая большая юрта в России, ее диаметр 15 метров. В парке 🌳 работают настоящие представители коренных северных народов: чукчи, тувинцы, буряты. Со знанием дела они поведают об особенностях жизни на своей родине. В нашей обзорной экскурсии 🧭 нас будет сопровождать музыка, мы послушаем колоритные мелодии, звучащие на разных инструментах. Музыка, - душа народа, радостная, веселая, она будет дарить нам прекрасное настроение и никого не оставит равнодушным.

В свободное время вы окунетесь в праздничное веселье, которое приготовили радушные хозяева на разных площадках.

Какое же стойбище без животных, они непременные и полноправные участники жизни кочевых народов. На ферме постоянно обитают около 80 животных. Верблюды, козы, ламы, собаки, гуси, утки, всех не перечесть. Все они очень дружелюбные и общительные. Вы сможете их погладить, покормить, возле вольеров продается специальный корм, сделать чудесные снимки или даже покататься на верблюде 🐪 и собачей упряжке (по желанию, за дополнительную плату).

Кульминацией нашего яркого праздника станет сжигание Масленицы. Огромная тряпичная кукла, символ прошедшей зимы, весело 🥳 запылает в горячем пламени, которое унесет все беды и невзгоды. Весна пришла!