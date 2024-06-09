Ко мне часто приезжают друзья из других городов, и я вожу их по «барам для своих». С радостью покажу их и вам! Это по-настоящему аутентичные места, каждое со своим колоритом. Среди них бар а-ля латино, секретное заведение с настойками, тайное место в тихом дворе и многое другое. Они помогут вам раскрыть барную Москву с новой стороны.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Бар без вывески. Детали его интерьера можно рассматривать бесконечно. А ещё здесь вкусная еда, приглушённое освещение, необычная музыка и персонал, который встречает «как дома».

Московский двор с несколькими заведениями. Мы заглянем в тихий двор с демократичной атмосферой. Я покажу вам тайное место «для своих».

Бар а-ля латино. Он впечатлит вас великолепной кухней и аутентичным интерьером. Карта напитков тоже на высоте!

Ботанический бар. Несмотря на странный вид с улицы, внутри очень уютно. Это не модное гламурное место, а плотный хороший барчик, где можно выпить потрясающе вкусный сидр и съесть бургер.

Секретный бар. На мой взгляд, он предлагает одну из самых интересных подборок алкоголя в столице. Коктейли и настойки — его сильная сторона.

Напоследок мы заглянем не совсем в бар, а скорее в место с особой атмосферой. В нём восхитительно всё: вкусный кофе, приветливый персонал и антураж.

Организационные детали