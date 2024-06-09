Неформальная прогулка по барам Москвы

Посетить нетуристические бары с аутентичной атмосферой в компании местного жителя
Ко мне часто приезжают друзья из других городов, и я вожу их по «барам для своих». С радостью покажу их и вам! Это по-настоящему аутентичные места, каждое со своим колоритом.

Среди них бар а-ля латино, секретное заведение с настойками, тайное место в тихом дворе и многое другое. Они помогут вам раскрыть барную Москву с новой стороны.
Неформальная прогулка по барам Москвы
Неформальная прогулка по барам Москвы
Неформальная прогулка по барам Москвы
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Бар без вывески. Детали его интерьера можно рассматривать бесконечно. А ещё здесь вкусная еда, приглушённое освещение, необычная музыка и персонал, который встречает «как дома».

Московский двор с несколькими заведениями. Мы заглянем в тихий двор с демократичной атмосферой. Я покажу вам тайное место «для своих».

Бар а-ля латино. Он впечатлит вас великолепной кухней и аутентичным интерьером. Карта напитков тоже на высоте!

Ботанический бар. Несмотря на странный вид с улицы, внутри очень уютно. Это не модное гламурное место, а плотный хороший барчик, где можно выпить потрясающе вкусный сидр и съесть бургер.

Секретный бар. На мой взгляд, он предлагает одну из самых интересных подборок алкоголя в столице. Коктейли и настойки — его сильная сторона.

Напоследок мы заглянем не совсем в бар, а скорее в место с особой атмосферой. В нём восхитительно всё: вкусный кофе, приветливый персонал и антураж.

Организационные детали

  • Возрастное ограничение — 18+
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • 2,5 часа — условная продолжительность. Всё зависит от вас и вашего настроения
  • Приготовьтесь много ходить

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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