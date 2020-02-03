14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Загадка Царицыно
Поговорим с вами об одной из самых необыкновенных московских усадеб. Здесь необычно все – и дворец, который кажется то католическим костелом, то монастырем или зачарованным замком, стрельчатые арки мостов, туманные пруды и причудливые павильоны. Удивляет и привлекает странная, не разгаданная до сих пор загадка, связанная с ее строительством, его внезапным прекращением и неоднократными попытками довести до конца, увенчавшаяся успехом только спустя почти две с половиной сотни лет.
История усадьбы
Мы пройдем по тенистым усадебным дорожкам и проследим историю усадьбы от древних поселений вятичей, чьи курганы до сих пор возвышаются над прудами и деревни с говорящим названием Черная Грязь, до блистательного Царицыно. Поговорим о Годуновых, Стрешневых, Голицыных, Кантемирах, Романовых, в разное время оставивших след не только на дорожках Царицыно, но и в истории Российской империи. А также о неформальных хозяевах заброшенного в XX веке парка – скалолазах, толкиенистах, хиппи, находивших приют под гулкими сводами осыпающегося недостроенного дворца, беспризорных павильонах и живописных полянах парка.
Объекты нашей программы
После экскурсии желающие смогут продолжить прогулку по парку, посетить исторические выставки Большого и Малого дворцов или один из музыкальных концертов в Оперном доме.