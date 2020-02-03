14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по тайным уголкам самого фотогеничного парка Москвы

Галина
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Галина – ваш гид
Мы прогуляемся с вами по разным эпохам Царицыно, каждая из которых отразилась на современном облике усадьбы.

Поговорим о псевдоготике и классицизме, курганах и идолах вятичей.

Вы узнаете, как на территории одного парка уживается народный скалодром, поляна детей цветов, толкиенистские Мандос с мостом троллей и многое-многое другое.
От 4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии14 отзывов
4.86
Неизвестное Царицыно
Неизвестное Царицыно

Что вас ожидает

Загадка Царицыно
Поговорим с вами об одной из самых необыкновенных московских усадеб. Здесь необычно все – и дворец, который кажется то католическим костелом, то монастырем или зачарованным замком, стрельчатые арки мостов, туманные пруды и причудливые павильоны. Удивляет и привлекает странная, не разгаданная до сих пор загадка, связанная с ее строительством, его внезапным прекращением и неоднократными попытками довести до конца, увенчавшаяся успехом только спустя почти две с половиной сотни лет.

История усадьбы
Мы пройдем по тенистым усадебным дорожкам и проследим историю усадьбы от древних поселений вятичей, чьи курганы до сих пор возвышаются над прудами и деревни с говорящим названием Черная Грязь, до блистательного Царицыно. Поговорим о Годуновых, Стрешневых, Голицыных, Кантемирах, Романовых, в разное время оставивших след не только на дорожках Царицыно, но и в истории Российской империи. А также о неформальных хозяевах заброшенного в XX веке парка – скалолазах, толкиенистах, хиппи, находивших приют под гулкими сводами осыпающегося недостроенного дворца, беспризорных павильонах и живописных полянах парка.

Объекты нашей программы

  • Большой дворец и ансамбль усадьбы – детище двух величайших российских архитекторов, Баженова и Казакова, ставшее одновременно их самым большим триумфом и самым горьким разочарованием и достроенное спустя два столетия после их смерти. Мы поговорим о том, что было на этом месте до необычных для России готических построек. О месте с названием Черная грязь и о непростых судьбах ее владельцев. Поразмышляем над тем, что стало причиной угасания древних родов. Злой рок, влияние древних пророчеств или просто цепь случайных совпадений?
  • мосты и гроты, павильоны Нерастанкино и Миловида. Вас ждет прогулка по дорожкам романтического парка с рассказом о эпохе забвения, когда зарастали парковые тропинки, а беседки и павильоны находили новых неформальных владельцев.
  • курганные могильники. Углубляясь в лес, мы дойдем до самого загадочного места парка. Холмы, скрывающие захоронения древних вятичей. Именно из-за них парк Царицыно считается одной из самых сильных аномальных зон Москвы. И попробуем разобраться, что из этих легенд быль, а что – вымысел.

После экскурсии желающие смогут продолжить прогулку по парку, посетить исторические выставки Большого и Малого дворцов или один из музыкальных концертов в Оперном доме.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна для детей от 10 лет. Дети младшего возраста могут присутствовать, но адаптировать для них содержание экскурсии не получится.
Неизвестное Царицыно
Неизвестное Царицыно
Неизвестное Царицыно
Неизвестное Царицыно

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам. Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 февраля 2020
Не смотря на то, что 2 февраля был сильный проливной дождь ни нас, ни Галину (гида) это не испугало. Экскурсия была очень насыщенная...пешая прогулка с интересными историческими фактами, а затем ( после того ,как мы промокли на сквозь) мы пошли греться и смотреть ряд выставок во дворце и хлебом доме....Галина и там провела нам экскурсию....Все очень понравилось.... Спасибо большое!!! Обязательно приедем к Вам летом!!! Галина умничка!!!
7 августа 2019
Галина великолепный экскурсовод, у нас остались самые добрые воспоминания об этой экскурсии.
26 мая 2019
Очень понравилась экскурсия! Галина очень интересно преподносит материал, прогулка получилась эмоционально насыщенной. Меня всегда привлекало Царицино - это, наверное, любовь с первого взгляда! Интересно было узнать истрию этого музея-заповедника, именно неспешно прогуливаясь по нему, воображая, как здесь было раньше, что планировал архитектор, а что из его планов не оценила Екатерина;)
Очень впечатлил английский сад! Когда я была здесь 10 лет назад, этого и в помине не было! Язычники-вятичи, А. П. Чехов и "Вишневый сад" - возможно, поэтому мне так близко Царицыно! Спасибо большое Галине! Было очень интересно!
20 декабря 2018
Получили настоящее эстетическое и культурное удовольствие от экскурсии. Наш гид Галина имеет огромный багаж знаний не только в истории , но и в литературе и искусстве. Общение с ней было приятным и непринужденным, как любое общение с культурным и образованным человеком.На протяжении экскурсии , которую мы посетили чувствовалось , что Галине было очень важно лично, передать как можно больше информации о тех местах и персонажа о которых она повествовала. Сама прогулка по усадьбе Царицино произвела неизгладимое впечатление по своей красоте природы и истории этого места.
С уважением Григорий и Алена.
21 октября 2018
СУПЕР!!!
Екатерина
26 сентября 2018
Прогулка Очень легкая и в информационном и в физическом плане. Как-будто прогулялась со знакомой по парку. Хороший вариант для отдыха.
5 сентября 2018
В целом экскурсияпонравилась. Экскурсовод неплохо знает материал.
Но не было того восторга, который испытываем мы обычно в других точках мира - будь это российские города или зарубежные - когда при заказе через Трипстер очередную экскурсию ощущаешь себя действительно индивидуальным экскурсантом, а не объектом для амбиций экскурсовода..
Очень хочется пожелать экскурсоводу Галине быть поинтеллигентней с людьми, которые интересуются историей и окрестностями своей столицы и готовы оплачивать ей её работу.
2 сентября 2018
На экскурсии нас было двое взрослых людей. Очень рады, что первое наше знакомство с Царицино произошло в компании такого замечательного, эрудированного гида и просто приятной собеседницы, как Галина. Огромное количество исторических подробностей подаются очень интересно и увлекательно и даже запоминаются ))) Узнали происхождение слов "Поганец" и "Лодырь" очень необычно, были удивлены. Место само по себе восхитительное, а уж когда прогулка наполняется историей этих мест от древних вятичей до сегодняшнего дня, то конечно, становится особенно волнительно прогуливаться сквозь эпохи в этом удивительном месте. Царицино восхитительно! Галине большое спасибо!!!
19 июня 2018
Были на экскурсии с иностранцами, Галина была великолепна и внимательна! Чутко прислушивалась к пожеланиям клиентов и их интересам. подстраивала экскурсию под их темп, а также, с учетом того, что был еще последовательный перевод. очень познавательно и необычно! гости довольны!
6 июня 2018
Прекрасная экскурсия, прекрасный маршрут, прекрасный гид! Всем рекомендую!!!
Ещё 4 отзыва

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