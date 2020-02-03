14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Загадка Царицыно

Поговорим с вами об одной из самых необыкновенных московских усадеб. Здесь необычно все – и дворец, который кажется то католическим костелом, то монастырем или зачарованным замком, стрельчатые арки мостов, туманные пруды и причудливые павильоны. Удивляет и привлекает странная, не разгаданная до сих пор загадка, связанная с ее строительством, его внезапным прекращением и неоднократными попытками довести до конца, увенчавшаяся успехом только спустя почти две с половиной сотни лет.

История усадьбы

Мы пройдем по тенистым усадебным дорожкам и проследим историю усадьбы от древних поселений вятичей, чьи курганы до сих пор возвышаются над прудами и деревни с говорящим названием Черная Грязь, до блистательного Царицыно. Поговорим о Годуновых, Стрешневых, Голицыных, Кантемирах, Романовых, в разное время оставивших след не только на дорожках Царицыно, но и в истории Российской империи. А также о неформальных хозяевах заброшенного в XX веке парка – скалолазах, толкиенистах, хиппи, находивших приют под гулкими сводами осыпающегося недостроенного дворца, беспризорных павильонах и живописных полянах парка.

Объекты нашей программы

Большой дворец и ансамбль усадьбы – детище двух величайших российских архитекторов, Баженова и Казакова, ставшее одновременно их самым большим триумфом и самым горьким разочарованием и достроенное спустя два столетия после их смерти. Мы поговорим о том, что было на этом месте до необычных для России готических построек. О месте с названием Черная грязь и о непростых судьбах ее владельцев. Поразмышляем над тем, что стало причиной угасания древних родов. Злой рок, влияние древних пророчеств или просто цепь случайных совпадений?

– детище двух величайших российских архитекторов, Баженова и Казакова, ставшее одновременно их самым большим триумфом и самым горьким разочарованием и достроенное спустя два столетия после их смерти. Мы поговорим о том, что было на этом месте до необычных для России готических построек. О месте с названием Черная грязь и о непростых судьбах ее владельцев. Поразмышляем над тем, что стало причиной угасания древних родов. Злой рок, влияние древних пророчеств или просто цепь случайных совпадений? мосты и гроты, павильоны Нерастанкино и Миловида . Вас ждет прогулка по дорожкам романтического парка с рассказом о эпохе забвения, когда зарастали парковые тропинки, а беседки и павильоны находили новых неформальных владельцев.

. Вас ждет прогулка по дорожкам романтического парка с рассказом о эпохе забвения, когда зарастали парковые тропинки, а беседки и павильоны находили новых неформальных владельцев. курганные могильники. Углубляясь в лес, мы дойдем до самого загадочного места парка. Холмы, скрывающие захоронения древних вятичей. Именно из-за них парк Царицыно считается одной из самых сильных аномальных зон Москвы. И попробуем разобраться, что из этих легенд быль, а что – вымысел.

После экскурсии желающие смогут продолжить прогулку по парку, посетить исторические выставки Большого и Малого дворцов или один из музыкальных концертов в Оперном доме.