Ольга проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Город-Сад, «Хлам» или музей 🖼 под открытым небом?

Как только отполыхал пожар революции, между чистым полем и Серебряным бором возник уникальный кооперативный поселок «Сокол», ставший центром притяжения для художников, ученых и писателей 20 века. Над обликом города-сада трудились выдающиеся инженеры и архитекторы, что сделало Сокол похожим на музей архитектурных контрастов. Среди краснокнижных деревьев и пышных кустов мы рассмотрим русские сказочные терема, конструктивистские особняки и типовые дореволюционные дачи. Отыщем в поселке свои библиотеки, магазины, роддом и даже клуб. А еще разберемся, почему те, кто остался за бортом уютного рая для советского интеллигенции, с удовольствием называли Сокол «Хламом».

Сокол в лицах и историях

Поговорим мы и о знаковых личностях, которые обосновались в «деревне художников», а их в Соколе собралось немало. Вы узнаете о создателе первого русского автомата Федорове, который работал под грифом «секретно» и жил, как считалось, в доме № 9 (но мы с вами доберемся до истины). Посмотрим на дом художника Герасимова, напоминающий средневековую крепость с толстыми стенами и мерлонами. Пройдем по следам актера Ролана Быкова и познакомимся с тремя детищами архитектора-проектировщика Марковкина, которые он построил в Соколе для себя.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды профессионалов и истинных москвоведов.