Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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Нескучный Сокол: прогулка по поселку художников

Познакомиться с одним из интереснейших районов Москвы и узнать о его незаурядных жителях

Ольга
Ольга – экскурсионное агентство из Москвы
Если есть в Москве местечко, пропитанное уютом и духом советской интеллигенции, то это, разумеется, кооперативный поселок Сокол.

На его зеленых улочках мы рассмотрим особняки выдающихся ученых и писателей, художников и архитекторов 20 века.

И, конечно, рассекретим истории 📖, происходившие за колоритными деревянными фасадами.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 900 ₽ за человека

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Нескучный Сокол: прогулка по поселку художников
Нескучный Сокол: прогулка по поселку художников

Что вас ожидает

Город-Сад, «Хлам» или музей 🖼 под открытым небом?
Как только отполыхал пожар революции, между чистым полем и Серебряным бором возник уникальный кооперативный поселок «Сокол», ставший центром притяжения для художников, ученых и писателей 20 века. Над обликом города-сада трудились выдающиеся инженеры и архитекторы, что сделало Сокол похожим на музей архитектурных контрастов. Среди краснокнижных деревьев и пышных кустов мы рассмотрим русские сказочные терема, конструктивистские особняки и типовые дореволюционные дачи. Отыщем в поселке свои библиотеки, магазины, роддом и даже клуб. А еще разберемся, почему те, кто остался за бортом уютного рая для советского интеллигенции, с удовольствием называли Сокол «Хламом».

Сокол в лицах и историях
Поговорим мы и о знаковых личностях, которые обосновались в «деревне художников», а их в Соколе собралось немало. Вы узнаете о создателе первого русского автомата Федорове, который работал под грифом «секретно» и жил, как считалось, в доме № 9 (но мы с вами доберемся до истины). Посмотрим на дом художника Герасимова, напоминающий средневековую крепость с толстыми стенами и мерлонами. Пройдем по следам актера Ролана Быкова и познакомимся с тремя детищами архитектора-проектировщика Марковкина, которые он построил в Соколе для себя.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды профессионалов и истинных москвоведов.

Начало и место завершения
🚩 в районе метро Сокол
Нескучный Сокол: прогулка по поселку художников
Нескучный Сокол: прогулка по поселку художников
Нескучный Сокол: прогулка по поселку художников
Нескучный Сокол: прогулка по поселку художников
Нескучный Сокол: прогулка по поселку художников

Экскурсия проводится в пятницу в 13:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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