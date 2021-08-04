Нетривиальная Москва: прогулка по Кожевнической слободе

Исследовать один из самых «непарадных» кварталов Замоскворечья с профессиональным гидом

5
1 отзыв
Район Кожевнической слободы издавна славится ремесленным промыслом.

Вы рассмотрите усадьбы кожевников и узнаете, как была устроена их повседневная жизнь.

Оцените современные кожаные заводы, отыщете старинные каменные палаты и посетите храм Святой Троицы.

Я расскажу интересные факты об этих местах и помогу раскрыть столицу с новой стороны.
Нетривиальная Москва: прогулка по Кожевнической слободе
Нетривиальная Москва: прогулка по Кожевнической слободе
Нетривиальная Москва: прогулка по Кожевнической слободе
Нетривиальная Москва: прогулка по Кожевнической слободе
Нетривиальная Москва: прогулка по Кожевнической слободе
Нетривиальная Москва: прогулка по Кожевнической слободе
Нетривиальная Москва: прогулка по Кожевнической слободе

Что вас ожидает

Бахрушины, старинные палаты и дом с кривой стеной

Вы увидите родовое гнездо Бахрушиных и узнаете, как складывался их путь к успеху. Рассмотрите старейшее здание района — украшенные башенками каменные палаты XVII века — и услышите о временах, когда в них располагались мытный двор, общежитие и издательство журнала «Знание — сила». А еще раскроете тайну жилого дома с кривой стеной и расшифруете крылатую фразу «шевели поршнями».

Храм Святой Троицы и кожаные заводы

Я покажу несколько кожаных заводов прошлого столетия, поделюсь историей эволюции кожаной обуви и расскажу, кто шьет сапоги для военных парадов. Кроме того, вы представите быт слободы в старину: узнаете, где любили отдыхать кожевники и что служило показателем их статуса. Завершится экскурсия посещением храма Святой Троицы Живоначальной — главного приходского храма Кожевнической слободы.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у м. Павелецкая
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Мария
Мария
Приветствую! Меня зовут Мария, и я аккредитованный гид по Москве. Провожу экскурсии так, как хочу, чтобы проводили их мне. То есть простым и доступным языком, с горящими глазами и неподдельным интересом, с занимательными историями, деталями и чувством юмора.
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1 реальный отзыв

Е
4 авг 2021
Спасибо большое за познавательную экскурсию. Узнали много интересных фактов о купечестве и их благотворительной деятельности.

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