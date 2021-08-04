Что вас ожидает

Бахрушины, старинные палаты и дом с кривой стеной

Вы увидите родовое гнездо Бахрушиных и узнаете, как складывался их путь к успеху. Рассмотрите старейшее здание района — украшенные башенками каменные палаты XVII века — и услышите о временах, когда в них располагались мытный двор, общежитие и издательство журнала «Знание — сила». А еще раскроете тайну жилого дома с кривой стеной и расшифруете крылатую фразу «шевели поршнями».

Храм Святой Троицы и кожаные заводы

Я покажу несколько кожаных заводов прошлого столетия, поделюсь историей эволюции кожаной обуви и расскажу, кто шьет сапоги для военных парадов. Кроме того, вы представите быт слободы в старину: узнаете, где любили отдыхать кожевники и что служило показателем их статуса. Завершится экскурсия посещением храма Святой Троицы Живоначальной — главного приходского храма Кожевнической слободы.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.