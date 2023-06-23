Ярко отметить конец 9 или 11 класса, проплывая мимо московских достопримечательностей
Банкет, развлекательная программа, выступление вокалиста, шикарная фотозона и дефиле по красной ковровой дорожке с фотографами, дискотека, легендарное «Снежное шоу» и речной круиз — это воспоминания на всю жизнь!
июн
июн
Описание
Что вас ожидает
Что из себя представляет Loft Boat?
Это самый большой банкетный теплоход Москвы. Его интерьер выполнен в красных тонах в стиле хай-тек. В банкетном зале большие окна и система кондиционирования. На главной палубе находятся просторные туалетные комнаты. На верхней палубе располагается большая прогулочная терраса, стилизованная под вертолётную площадку.
Мы предлагаем 2 варианта выпускного на теплоходе:
1️⃣ 4-часовой днём,
2️⃣ 5-часовой вечером.
Какой бы вариант вы ни выбрали, программа будет одинаково насыщенной. Она включает в себя:
- речную прогулку,
- дефиле по красной ковровой дорожке на причале,
- фотозону на теплоходе и фотосессии на причале и на теплоходе,
- развлекательную программу с ведущим, конкурсами, викторинами и призами,
- выбор Короля и Королевы праздника в соцсетях с вручением наградных лент и коронацией победителей,
- номер «Сюрприз»,
- питание (меню см. ниже),
- дискотеку с диджеем,
- выступление вокалиста,
- легендарное «Снежное шоу» Славы Полунина,
- фейерверки.
Меню на выпускной
- Cендвич
- Cалат «Цезарь»
- Куриные наггетсы с картошкой фри
- Десерт
- Напитки: вода с газом и без газа, сладкая газировка, сок, чай/кофе. Пассажиры могут принести на борт любые безалкогольные напитки без доплат.
Во время речной прогулки выпускники увидят следующие достопримечательности: Белый дом, Новодевичий монастырь, стадион «Лужники», гостиницу «Украина», гостиницу «Рэдиссон-Славянская», Воробьёвы горы, МГУ им. Ломоносова, парк Горького, Центральный Дом Художника, Кремль, Устьинский мост.
Организационные детали
Время проведения
- С 12:00 до 16:00 ч. (4 часа). Встреча гостей: 11:30.
- С 18:00 до 23:00 ч. (5 часов). Встреча гостей: 17:30.
Посадка на теплоход начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления. Опоздавшие пассажиры не имеют права на возврат денежных средств за неиспользованные билеты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале «Кленовый бульвар»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.