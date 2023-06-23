Незабываемый выпускной на теплоходе Loft Boat

Ярко отметить конец 9 или 11 класса, проплывая мимо московских достопримечательностей

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Мы подготовили всё, чтобы ваш выпускной прошёл весело и красиво.

Банкет, развлекательная программа, выступление вокалиста, шикарная фотозона и дефиле по красной ковровой дорожке с фотографами, дискотека, легендарное «Снежное шоу» и речной круиз — это воспоминания на всю жизнь!
Незабываемый выпускной на теплоходе Loft Boat
Незабываемый выпускной на теплоходе Loft Boat
Незабываемый выпускной на теплоходе Loft Boat
Незабываемый выпускной на теплоходе Loft Boat
Незабываемый выпускной на теплоходе Loft Boat
Незабываемый выпускной на теплоходе Loft Boat
Незабываемый выпускной на теплоходе Loft Boat
Незабываемый выпускной на теплоходе Loft Boat
Незабываемый выпускной на теплоходе Loft Boat
Незабываемый выпускной на теплоходе Loft Boat
Незабываемый выпускной на теплоходе Loft Boat
Незабываемый выпускной на теплоходе Loft Boat
Незабываемый выпускной на теплоходе Loft Boat
Незабываемый выпускной на теплоходе Loft Boat
Незабываемый выпускной на теплоходе Loft Boat
Ближайшие даты:
23
июн
24
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Что из себя представляет Loft Boat?

Это самый большой банкетный теплоход Москвы. Его интерьер выполнен в красных тонах в стиле хай-тек. В банкетном зале большие окна и система кондиционирования. На главной палубе находятся просторные туалетные комнаты. На верхней палубе располагается большая прогулочная терраса, стилизованная под вертолётную площадку.

Мы предлагаем 2 варианта выпускного на теплоходе:

1️⃣ 4-часовой днём,
2️⃣ 5-часовой вечером.

Какой бы вариант вы ни выбрали, программа будет одинаково насыщенной. Она включает в себя:

  • речную прогулку,
  • дефиле по красной ковровой дорожке на причале,
  • фотозону на теплоходе и фотосессии на причале и на теплоходе,
  • развлекательную программу с ведущим, конкурсами, викторинами и призами,
  • выбор Короля и Королевы праздника в соцсетях с вручением наградных лент и коронацией победителей,
  • номер «Сюрприз»,
  • питание (меню см. ниже),
  • дискотеку с диджеем,
  • выступление вокалиста,
  • легендарное «Снежное шоу» Славы Полунина,
  • фейерверки.

Меню на выпускной

  • Cендвич
  • Cалат «Цезарь»
  • Куриные наггетсы с картошкой фри
  • Десерт
  • Напитки: вода с газом и без газа, сладкая газировка, сок, чай/кофе. Пассажиры могут принести на борт любые безалкогольные напитки без доплат.

Во время речной прогулки выпускники увидят следующие достопримечательности: Белый дом, Новодевичий монастырь, стадион «Лужники», гостиницу «Украина», гостиницу «Рэдиссон-Славянская», Воробьёвы горы, МГУ им. Ломоносова, парк Горького, Центральный Дом Художника, Кремль, Устьинский мост.

Организационные детали

Время проведения

  • С 12:00 до 16:00 ч. (4 часа). Встреча гостей: 11:30.
  • С 18:00 до 23:00 ч. (5 часов). Встреча гостей: 17:30.

Посадка на теплоход начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления. Опоздавшие пассажиры не имеют права на возврат денежных средств за неиспользованные билеты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Кленовый бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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