Мы подготовили всё, чтобы ваш выпускной прошёл весело и красиво. Банкет, развлекательная программа, выступление вокалиста, шикарная фотозона и дефиле по красной ковровой дорожке с фотографами, дискотека, легендарное «Снежное шоу» и речной круиз — это воспоминания на всю жизнь!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Что из себя представляет Loft Boat?

Это самый большой банкетный теплоход Москвы. Его интерьер выполнен в красных тонах в стиле хай-тек. В банкетном зале большие окна и система кондиционирования. На главной палубе находятся просторные туалетные комнаты. На верхней палубе располагается большая прогулочная терраса, стилизованная под вертолётную площадку.

Мы предлагаем 2 варианта выпускного на теплоходе:

1️⃣ 4-часовой днём,

2️⃣ 5-часовой вечером.

Какой бы вариант вы ни выбрали, программа будет одинаково насыщенной. Она включает в себя:

речную прогулку,

дефиле по красной ковровой дорожке на причале,

фотозону на теплоходе и фотосессии на причале и на теплоходе,

развлекательную программу с ведущим, конкурсами, викторинами и призами,

выбор Короля и Королевы праздника в соцсетях с вручением наградных лент и коронацией победителей,

номер «Сюрприз»,

питание (меню см. ниже),

дискотеку с диджеем,

выступление вокалиста,

легендарное «Снежное шоу» Славы Полунина,

фейерверки.

Меню на выпускной

Cендвич

Cалат «Цезарь»

Куриные наггетсы с картошкой фри

Десерт

Напитки: вода с газом и без газа, сладкая газировка, сок, чай/кофе. Пассажиры могут принести на борт любые безалкогольные напитки без доплат.

Во время речной прогулки выпускники увидят следующие достопримечательности: Белый дом, Новодевичий монастырь, стадион «Лужники», гостиницу «Украина», гостиницу «Рэдиссон-Славянская», Воробьёвы горы, МГУ им. Ломоносова, парк Горького, Центральный Дом Художника, Кремль, Устьинский мост.

Организационные детали

Время проведения

С 12:00 до 16:00 ч. (4 часа). Встреча гостей: 11:30.

С 18:00 до 23:00 ч. (5 часов). Встреча гостей: 17:30.

Посадка на теплоход начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления. Опоздавшие пассажиры не имеют права на возврат денежных средств за неиспользованные билеты.