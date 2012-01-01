Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Ночная экскурсия по Высоко-Петровскому монастырю

Прикоснуться к многовековой истории одной из древнейших московских обителей

Кирилл
Кирилл – Гид из Москвы
Приглашаю исследовать комплекс в то время, когда там, кроме нас и братии, никого не будет.

В камерной атмосфере вы изучите архитектурный ансамбль, создававшийся в течение семи столетий.

Узнаете о первом канонизованном московском святом и роли монастыря в знаковых событиях страны.

Осмотрите единственную в своем роде церковь ⛪ и оцените панорамы города с колокольни.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Ночная экскурсия по Высоко-Петровскому монастырю
Ночная экскурсия по Высоко-Петровскому монастырю

Что вас ожидает

«Царское богомолье»: вехи обители
Вы познакомитесь с историей 📖 монастыря в периоды советской власти, реформ Петра Первого и устроения столицы ⭐️ Василием Третьим. Я расскажу о связи с ключевыми эпизодами в жизни государства и столицы ⭐️. Поговорим об основателе Высоко-Петровской обители — одном из самых почитаемых русских святых, святителе Петре, митрополите Киевском и всея Руси, московском чудотворце. А еще я покажу палаты, где жил дед Петра Великого — К. П. Нарышкин.

Архитектура и панорамные виды
Вы посетите 500-летний храм и подниметесь на монастырскую колокольню, чтобы окинуть взглядом центр города с высоты птичьего полета. Осмотрите уникальный храмовый интерьер, полностью выполненный из керамики. Во всем мире это единственная церковь ⛪ с подобным убранством! Увидите выстроенный в камне итальянским зодчим храм во имя святителя Петра (1514 год), старейшее из сооружений, сохранившихся на территории монастыря. И познакомитесь с «московским» барокко — именно в этом стиле наш монастырь и был выстроен в конце 17 века.

Организационные детали

  • Большая часть экскурсии 🧭 проходит в помещениях
  • Фото/видео съёмка разрешена
Начало и место завершения
🚩 у монастыря
Ночная экскурсия по Высоко-Петровскому монастырю
Ночная экскурсия по Высоко-Петровскому монастырю
Ночная экскурсия по Высоко-Петровскому монастырю
Ночная экскурсия по Высоко-Петровскому монастырю
Ночная экскурсия по Высоко-Петровскому монастырю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кирилл
Кирилл
Экскурсиями начал заниматься в 2012 году — тогда я учился в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Знакомил с Троице-Сергиевой Лаврой, городами Золотого кольца и Москвой. С 2015 года рассказываю об истории и архитектуре Высоко-Петровского монастыря. Буду рад встрече с вами.
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