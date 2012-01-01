Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает

«Царское богомолье»: вехи обители

Вы познакомитесь с историей 📖 монастыря в периоды советской власти, реформ Петра Первого и устроения столицы ⭐️ Василием Третьим. Я расскажу о связи с ключевыми эпизодами в жизни государства и столицы ⭐️. Поговорим об основателе Высоко-Петровской обители — одном из самых почитаемых русских святых, святителе Петре, митрополите Киевском и всея Руси, московском чудотворце. А еще я покажу палаты, где жил дед Петра Великого — К. П. Нарышкин.

Архитектура и панорамные виды

Вы посетите 500-летний храм и подниметесь на монастырскую колокольню, чтобы окинуть взглядом центр города с высоты птичьего полета. Осмотрите уникальный храмовый интерьер, полностью выполненный из керамики. Во всем мире это единственная церковь ⛪ с подобным убранством! Увидите выстроенный в камне итальянским зодчим храм во имя святителя Петра (1514 год), старейшее из сооружений, сохранившихся на территории монастыря. И познакомитесь с «московским» барокко — именно в этом стиле наш монастырь и был выстроен в конце 17 века.

Организационные детали