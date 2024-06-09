Я — художник и преподаватель, и я покажу вам, как развивалось искусство в прошлом веке.
Переходя из зала в зал, вы почувствуете разницу настроений мастеров разных стилей и станете свидетелем истории русского искусства.
Я расскажу, как создаются картины и какие исторические события повлияли на живопись, а ещё познакомлю вас с культурой холста и краски.
Переходя из зала в зал, вы почувствуете разницу настроений мастеров разных стилей и станете свидетелем истории русского искусства.
Я расскажу, как создаются картины и какие исторические события повлияли на живопись, а ещё познакомлю вас с культурой холста и краски.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
20 век в русском искусстве отличается огромным разнообразием стилей и направлений. Вы рассмотрите «Купание красного коня» Петрова-Водкина, «Чёрный квадрат» Малевича, «Письмо с фронта» Лактионова и другие известные картины. А я расскажу:
- Каким традициям следовали русские художники в начале 20 века
- Как появилось абстрактное искусство
- Кто такие художник-инженер и художник-технолог
- Когда и почему искусство разделилось на официальное и неофициальное
- Что отличает работы художников-семидесятников
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Дополнительные расходы: входные билеты — 600 руб. /взрослый, 300 и 350 руб. /льготный. Также нужно купить билет для гида (льготный).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Новой Третьяковке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 291 туриста
Коренной москвич, профессиональный художник и педагог, выпускник института им. В. И. Сурикова, член Союза художников России. Преподаю академическую живопись на факультете реставрации монументального искусства в Строгановском университете. Музыкант, барабанщик, любитель африканской музыки и джаза. Буду рад приоткрыть для вас секретные двери в мир искусства!Задать вопрос
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