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Я — художник и преподаватель, и я покажу вам, как развивалось искусство в прошлом веке.



Переходя из зала в зал, вы почувствуете разницу настроений мастеров разных стилей и станете свидетелем истории русского искусства.



Я расскажу, как создаются картины и какие исторические события повлияли на живопись, а ещё познакомлю вас с культурой холста и краски.