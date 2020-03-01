Оксана проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Как строилась Москва

Новый Арбат неразрывно связан с историей Москвы в эпоху СССР. При этом строения разных периодов советского времени соседствуют здесь с историческими зданиями древних веков. Вы увидите, что находится на месте бывших старинных районов Москвы, познакомитесь со знаковыми объектами на Новом Арбате, узнаете о его строительстве и планировке. А я помогу вам разобраться в хитросплетениях советских архитектурных стилей.

Жители Арбата

Мы поговорим об особенностях городского уклада москвичей во времена СССР. Вы услышите о жизни вождей Советского Союза, актеров, писателей и других знаменитостей, а также узнаете истории простых людей и необычные факты. Я расскажу, какие в мире существуют «близнецы» домов-книжек, почему жилые дома на Новом Арбате стоят торцом, как появился подземный туннель в этом районе и где проходило венчание Шереметьева и Жемчуговой.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, включая детей старшего школьного возраста, интересующимся достопримечательностями столицы и историей Москвы советского периода.