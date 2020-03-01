Оксана проводит ещё 5 экскурсий

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  4. Новый Арбат: back in USSR

Увидеть знаковые места проспекта и услышать интересные рассказы о его жителях

Оксана
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Оксана – ваш гид
Появившийся в 60-е годы в Москве новый проспект имени Калинина горожане сразу обозвали «вставной челюстью».

Несмотря на то, что многие здания пошли под снос и были утрачены, постепенно москвичи стали лучше относиться к этому месту.

На экскурсии вы познакомитесь с достопримечательностями Арбата и культовыми местами, откроете для себя старую историю нового района.

Мы поговорим о вождях и знаменитостях, проживавших на этих улицах, о жизни простых людей.

Интересные факты и удивительные рассказы помогут вам ощутить дух того времени.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
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Новый Арбат: back in USSR
Новый Арбат: back in USSR

Что вас ожидает

Как строилась Москва
Новый Арбат неразрывно связан с историей Москвы в эпоху СССР. При этом строения разных периодов советского времени соседствуют здесь с историческими зданиями древних веков. Вы увидите, что находится на месте бывших старинных районов Москвы, познакомитесь со знаковыми объектами на Новом Арбате, узнаете о его строительстве и планировке. А я помогу вам разобраться в хитросплетениях советских архитектурных стилей.

Жители Арбата
Мы поговорим об особенностях городского уклада москвичей во времена СССР. Вы услышите о жизни вождей Советского Союза, актеров, писателей и других знаменитостей, а также узнаете истории простых людей и необычные факты. Я расскажу, какие в мире существуют «близнецы» домов-книжек, почему жилые дома на Новом Арбате стоят торцом, как появился подземный туннель в этом районе и где проходило венчание Шереметьева и Жемчуговой.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, включая детей старшего школьного возраста, интересующимся достопримечательностями столицы и историей Москвы советского периода.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Чтобы на память у вас остались красивые снимки, рекомендую дополнить прогулку профессиональной фотосессией в самых красивых местах Нового Арбата. Подробности уточняйте при бронировании.
  • По желанию экскурсию можно дополнить и расширить. Стоимость действительна для указанного количества путешественник. Каждый следующий человек оплачивается отдельно суммой в размере 500 рублей.
Новый Арбат: back in USSR
Новый Арбат: back in USSR
Новый Арбат: back in USSR
Новый Арбат: back in USSR
Новый Арбат: back in USSR
Новый Арбат: back in USSR
Новый Арбат: back in USSR

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Дорогие друзья, я лицензированный экскурсовод в Москве (аккредитация Ассоциации гидов и переводчиков), коренная москвичка, москвовед. Провожу индивидуальные экскурсии по Москве на русском, сербском и хорватском языках. На экскурсиях открою вам тайны, о которых знает не каждый москвич. Люблю свой город, люблю знакомить гостей с нашей прекрасной столицей. Кремль, Красная площадь, Китай-город, Замоскворечье, усадьбы и дворцы — про эти и другие места я расскажу вам то, что не найти в справочнике, книге или интернете. По признанию моих гостей, после наших экскурсий они открывают для себя новую Москву — красивый современный город с богатейшей историей. Обзорные экскурсии провожу на собственном транспорте: микроавтобусе Hunday Grand Starex (7 пассажиров) или на автомобиле Mercedes A класса (2-3 пассажира). По вашему желанию экскурсии могут дополнить фотографии, сделанные профессиональным фотографом.
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