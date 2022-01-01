Новый год 2022 на теплоходе Mega Boat

Новый год 2022 уже на носу

Новый год 2022 уже на носу.

Вы уже думали, как будете встречать его? Если вы не хотите ничего планировать или организовывать, то проходите на борт нашего теплохода.

Мы сделали все за вас.

Вам нужно просто окунуться в атмосферу новогоднего праздника.

Концертная программа, Дед Мороз, новогодний салют, снежное шоу и новогодний торт… И это не весь список развлечений.

Веселитесь всю ночь, наш теплоход отплывает в 21:00 от причала Международная выставка.
Новый год 2022 на теплоходе Mega Boat
Новый год 2022 на теплоходе Mega Boat
Новый год 2022 на теплоходе Mega Boat
Новый год 2022 на теплоходе Mega Boat
Новый год 2022 на теплоходе Mega Boat
Новый год 2022 на теплоходе Mega Boat
Новый год 2022 на теплоходе Mega Boat

Что вы увидите 🤩

  • Новодевичий монастырь
  • Воробьевы горы
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • Стадион Лужники
  • Центральный парк культуры и отдыха им. А. М. Горького
  • Московский Кремль

Вас ждет:

  • Мы рады пригласить Вас окунуться в незабываемую атмосферу новогодней ночи 2022 на теплоходе Mega Boat! Насыщенная новогодняя программа и праздничный банкет никого не оставят равнодушным. На теплоходе будет настоящее противостояние Деда Мороза и Санта Клауса, которое исполнят великолепные ведущие близнецы! Вас ждет множество увлекательных шоу и выступлений, которые навсегда останутся в вашей памяти.
Ровно в полночь теплоход Mega Boat подойдет в центр столицы и Вам откроется необыкновенный вид торжественного салюта в честь Нового Года 2022. Кульминация праздника — снежное шоу и новогодний торт! Мы ждем Вас отметить главную ночь в году на борту теплохода Mega Boat!
Меню

Холодные закуски:

  • Сырное плато (Бри, дор-блю, чеддер, ламбер. Подаётся с цветочным мёдом, орехами и цукатами)
  • Мясной Прованс (Буженина, ростбиф, рулет из птицы. Подаётся на листьях салата и соусом горчица)
  • Мясной дуэт (Нежный говяжий язык со сливочным хреном, рулет из утки с курагой и фисташками, листья салата Корн, клюквенный мусс)
  • Рыбное плато (Лосось с/с с творожным кремом, угорь с соусе терияки, кростини с тар-таром из масляной рыбы, лайм, листья салата родичио)
  • Овощная мозаика (Помидоры, огурцы, перец, редис)
  • Красная икра
  • Русские разносолы (Огурчики малосольные, помидорчики, маринованные баклажаны с сыром тофу, перец)

Салаты:

  • Салат «Фарго» (Тунец, сладкий перец, груша гриль, цукини, гочично-медовая заправка)
  • Салат «Сосновый бор» (Телятина, грибы, маринованные огурцы, картофель, домашний майонез)
  • Оливье с мясом цыпленка (Оливье с мясом цыпленка и домашним майонезом)

Горячая закуска:

    «Фестивита» (Блинчик, фаршированный грибами и курицей в сливочном соусе)

    Горячие блюда:

    • Филе лосося с грибной пастой и соусом Шиссо
    • Мясной сет (Ростбиф из говяжьей вырезки в кисло-сладком соусе, филе куриного бедра в соусе терияки)

    Гарниры:

    • Картофель «По-деревенски» (Молодой картофель, запечённый с луком и грибами)
    • Овощи, запечённые на гриле (Кабачки, баклажаны, перец болгарский)
    • Хлебная корзина (Багет и бородинский)

    Десерты:

    • Фруктовый развал (Ананас, мандарин, мини-банан, виноград)
    • Авторский новогодний торт

    Напитки:

    • Алкогольные напитки по системе «Все включено» в ассортименте.
    • Безалкогольные напитки по системе «Все включено»: сок в ассортименте, вода, coca-cola, морс.

    Важно знать:

      На теплоход запрещается проносить свою еду и любые напитки

      Цены на экскурсию

      Для группы 1-400 человекДля группы 1-20 человек
      Стандарт на 1 человека (рассадка за столом)
      17 400 ₽
      Премиум на 6 человек (рассадка на диванах)
      120 000 ₽

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Прогулка на теплоходе по Москва реке
      • Профессиональные фотографы
      • Французские мимы и селфики
      • Новогодняя фотозона
      • Праздничный декор
      • Дуэт ведущих близнецов
      • Живой вокал
      • Выступление танцевального коллектива
      • Выступление артиста оригинального жанра Верка Сердюлька: живой вокал, флешмоб, интерактив
      • Дед Мороз и Санта Клаус
      • Легендарное снежное шоу
      • Трансляция президента РФ
      • Салют с борта теплохода в центре города
      • Дискотека до утра
      • Конкурсы и викторины
      • Призы и подарки
      • Лотерея – главный приз ТЕЛЕВИЗОР
      • Новогодний банкет
      • Пряный глинтвейн
      • Алкогольные напитки «Все включено»: шампанское, вино, виски, водка
      • Безалкогольные напитки «Все включено»: сок в ассортименте, вода, coca-cola
      • Праздничный авторский торт
      Что не входит
        Место начала и завершения
        Причал Международная выставка
        Когда и сколько длится?
        Когда: 31 декабря в 21:00
        Экскурсия длится около 8 часов
        Кто ещё будет на экскурсии?
        Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 400 человек.
        Нужно оплачивать всё сразу?
        Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
        А если я передумаю?
        • при отмене клиентом: - 0% возврат
        • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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        Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

        31 декабря в 21:00

        Teplohod I.
        Teplohod I.
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