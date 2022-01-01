Вас ждет:
- Мы рады пригласить Вас окунуться в незабываемую атмосферу новогодней ночи 2022 на теплоходе Mega Boat! Насыщенная новогодняя программа и праздничный банкет никого не оставят равнодушным. На теплоходе будет настоящее противостояние Деда Мороза и Санта Клауса, которое исполнят великолепные ведущие близнецы! Вас ждет множество увлекательных шоу и выступлений, которые навсегда останутся в вашей памяти.
Ровно в полночь теплоход Mega Boat подойдет в центр столицы и Вам откроется необыкновенный вид торжественного салюта в честь Нового Года 2022. Кульминация праздника — снежное шоу и новогодний торт! Мы ждем Вас отметить главную ночь в году на борту теплохода Mega Boat!
Меню
Холодные закуски:
- Сырное плато (Бри, дор-блю, чеддер, ламбер. Подаётся с цветочным мёдом, орехами и цукатами)
- Мясной Прованс (Буженина, ростбиф, рулет из птицы. Подаётся на листьях салата и соусом горчица)
- Мясной дуэт (Нежный говяжий язык со сливочным хреном, рулет из утки с курагой и фисташками, листья салата Корн, клюквенный мусс)
- Рыбное плато (Лосось с/с с творожным кремом, угорь с соусе терияки, кростини с тар-таром из масляной рыбы, лайм, листья салата родичио)
- Овощная мозаика (Помидоры, огурцы, перец, редис)
- Красная икра
- Русские разносолы (Огурчики малосольные, помидорчики, маринованные баклажаны с сыром тофу, перец)
Салаты:
- Салат «Фарго» (Тунец, сладкий перец, груша гриль, цукини, гочично-медовая заправка)
- Салат «Сосновый бор» (Телятина, грибы, маринованные огурцы, картофель, домашний майонез)
- Оливье с мясом цыпленка (Оливье с мясом цыпленка и домашним майонезом)
Горячая закуска:
«Фестивита» (Блинчик, фаршированный грибами и курицей в сливочном соусе)
Горячие блюда:
- Филе лосося с грибной пастой и соусом Шиссо
- Мясной сет (Ростбиф из говяжьей вырезки в кисло-сладком соусе, филе куриного бедра в соусе терияки)
Гарниры:
- Картофель «По-деревенски» (Молодой картофель, запечённый с луком и грибами)
- Овощи, запечённые на гриле (Кабачки, баклажаны, перец болгарский)
- Хлебная корзина (Багет и бородинский)
Десерты:
- Фруктовый развал (Ананас, мандарин, мини-банан, виноград)
- Авторский новогодний торт
Напитки:
- Алкогольные напитки по системе «Все включено» в ассортименте.
- Безалкогольные напитки по системе «Все включено»: сок в ассортименте, вода, coca-cola, морс.
Важно знать:
На теплоход запрещается проносить свою еду и любые напитки