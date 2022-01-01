Вас ждет:

Мы рады пригласить Вас окунуться в незабываемую атмосферу новогодней ночи 2022 на теплоходе Mega Boat! Насыщенная новогодняя программа и праздничный банкет никого не оставят равнодушным. На теплоходе будет настоящее противостояние Деда Мороза и Санта Клауса, которое исполнят великолепные ведущие близнецы! Вас ждет множество увлекательных шоу и выступлений, которые навсегда останутся в вашей памяти.

Ровно в полночь теплоход Mega Boat подойдет в центр столицы и Вам откроется необыкновенный вид торжественного салюта в честь Нового Года 2022. Кульминация праздника — снежное шоу и новогодний торт! Мы ждем Вас отметить главную ночь в году на борту теплохода Mega Boat!

Меню

Холодные закуски:

Сырное плато (Бри, дор-блю, чеддер, ламбер. Подаётся с цветочным мёдом, орехами и цукатами)

Мясной Прованс (Буженина, ростбиф, рулет из птицы. Подаётся на листьях салата и соусом горчица)

Мясной дуэт (Нежный говяжий язык со сливочным хреном, рулет из утки с курагой и фисташками, листья салата Корн, клюквенный мусс)

Рыбное плато (Лосось с/с с творожным кремом, угорь с соусе терияки, кростини с тар-таром из масляной рыбы, лайм, листья салата родичио)

Овощная мозаика (Помидоры, огурцы, перец, редис)

Красная икра

Русские разносолы (Огурчики малосольные, помидорчики, маринованные баклажаны с сыром тофу, перец)

Салаты:

Салат «Фарго» (Тунец, сладкий перец, груша гриль, цукини, гочично-медовая заправка)

Салат «Сосновый бор» (Телятина, грибы, маринованные огурцы, картофель, домашний майонез)

Оливье с мясом цыпленка (Оливье с мясом цыпленка и домашним майонезом)

Горячая закуска:

«Фестивита» (Блинчик, фаршированный грибами и курицей в сливочном соусе)

Горячие блюда:

Филе лосося с грибной пастой и соусом Шиссо

Мясной сет (Ростбиф из говяжьей вырезки в кисло-сладком соусе, филе куриного бедра в соусе терияки)

Гарниры:

Картофель «По-деревенски» (Молодой картофель, запечённый с луком и грибами)

Овощи, запечённые на гриле (Кабачки, баклажаны, перец болгарский)

Хлебная корзина (Багет и бородинский)

Десерты:

Фруктовый развал (Ананас, мандарин, мини-банан, виноград)

Авторский новогодний торт

Напитки:

Алкогольные напитки по системе «Все включено» в ассортименте.

Безалкогольные напитки по системе «Все включено»: сок в ассортименте, вода, coca-cola, морс.

Важно знать:

На теплоход запрещается проносить свою еду и любые напитки