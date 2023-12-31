Приглашаем Вас встретить 2024 год в роскошном банкетном зале Сафиcа (Safisa)! В новогоднюю ночь гостей ждет изысканный банкет от шеф-повара, напитки по системе «All inclusive», великолепная шоу-программа с участием лучших артистов Москвы. Специальный гость — блистательный Сосо Павлиашвили!
Ближайшие даты:
31
дек
дек
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет Premium
|69 900 ₽
|Билет Smart
|34 900 ₽
|Билет Exclusive PLUS
|44 900 ₽
|Билет VIP
|55 900 ₽
|Билет Exclusive
|39 900 ₽
Описание
Меню Холодные закуски:
- Овощи «по-европейски» (помидорчики Черри, огурцы соленые, помидоры с/с, сушеные помидоры Санрайз, патиссоны, спаржа, брокколи. Сырные палочки. Соус Дор блю.
- Ассорти европейских сыров (Пармезан, Дор блю, Ламбер, козий сыр, Бри, джем из айвы, орехи, мед и сухофрукты).
- Ассорти рыбное (лосось домашнего посола, сиг х/к, астраханская осетрина г/к, японский угорь г/к с соусом Терияки, палтус х/к).
- Судак и семга в сливочном соусе (подается с киноа и овощами).
- Овощные терины из фасоли и брокколи (подаются с рулетиками из баклажан, цуккини и болгарского перца).
- Ассорти солений (капуста «по-гурийски», огурцы м/с, помидоры м/с, перец и баклажаны фаршированные.
- Язык говяжий язык с ростбифом на подушке из трюфельного соуса.
- «Вителло Тонато» (филе телятины) подается на соусе из тунца с сушеными помидорами и каперсами.
• Плато закусок (оливки гигантские, маслины гигантские, икра форелевая, масло сливочное). Горячие закуски:
Блинчики с фундуком и грибами подается с соусом из хрена.
• Ролл из утки «по-пекински» с соусом Терияки. Горячие блюда:
- Семга «Шампань» со сливочным соусом и красной икрой.
- Целиковые ягнята «по-царски» с рисом и соусом Дижон.
• Ассорти шашлыков из телятины, баранины, говяжьей вырезки (к шашлыкам подается лаваш, соусы в ассортименте). Салаты:
- Салат «Дымок» (овощи на мангале) • Мини-моцарелла с помидорами черри и соусом «Песто».
- Салат «Сельдь под шубой».
- Оливье «По-старорусски».
• Холодец (из говяжьих ножек). Десерт:
Сорбет манго-лайм.
• Праздничный торт. Напитки:
- Вода газированная, вода бех газа, морс ягодный.
- Соки в ассортименте: яблоко, апелсин, вишня и др.
- Лимонады в ассортименте.
- Кока-кола.
- Чай / кофе.
Ресторан в праве заменить несколько позиций данного меню без ущерба качеству и ассортименту блюд.
Ресторан в праве заменить несколько позиций данного меню без ущерба качеству и ассортименту блюд.
*Ресторан в праве заменить несколько позиций данного меню без ущерба качеству и ассортименту блюд
31 декабря в 20.30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Приветственный фуршет.
- Праздничный банкет.
- Напитки по системе «All-inclusive».
- Костюмированный артист для фотосессии в образе «Символ года».
- Выступление Сосо Павлиашвили.
- Пирамида игристого.
- Программа от дуэта ведущих.
- Выступление двойника Григория Лепса.
- Номер классического балета.
- Танцевальные номера от балета «G-style».
- Выступление кавер-группы.
- Выступление легендарного лазерного шоу «Salamandra».
- Балерины на встречу гостей.
- Новогоднее Шоу барабанов.
- Дискотека от DJ.
- Новогодняя фотозона.
- Профессиональный фотограф.
- Праздничный новогодний декор.
- Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
- Новогодняя лотерея с призами от спонсоров.
- Струнный ансамбль на встрече гостей.
- Фотозона и работа фотографов.
- Зона для детей с аниматорами, приставками и VR
- Что не входит
- Доставка к месту проведения
- Место начала и завершения?
- г. Москва, Воробьёвское ш., 2Б
- Когда и сколько длится?
- Когда: 31 декабря в 20.30Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 245 человек.
- Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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