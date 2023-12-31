Новый год-2024 в ресторане Сафиса

Групповая экскурсия в Москве
Приглашаем Вас встретить 2024 год в роскошном банкетном зале Сафиcа (Safisa)! В новогоднюю ночь гостей ждет изысканный банкет от шеф-повара, напитки по системе «All inclusive», великолепная шоу-программа с участием лучших артистов Москвы. Специальный гость — блистательный Сосо Павлиашвили!
Новый год-2024 в ресторане Сафиса
Новый год-2024 в ресторане Сафиса
Новый год-2024 в ресторане Сафиса
Новый год-2024 в ресторане Сафиса
Новый год-2024 в ресторане Сафиса
Новый год-2024 в ресторане Сафиса
Новый год-2024 в ресторане Сафиса
Новый год-2024 в ресторане Сафиса
Новый год-2024 в ресторане Сафиса
Новый год-2024 в ресторане Сафиса
Ближайшие даты:
31
дек

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет Premium69 900 ₽
Билет Smart34 900 ₽
Билет Exclusive PLUS44 900 ₽
Билет VIP55 900 ₽
Билет Exclusive39 900 ₽

Описание

Меню Холодные закуски:

  • Овощи «по-европейски» (помидорчики Черри, огурцы соленые, помидоры с/с, сушеные помидоры Санрайз, патиссоны, спаржа, брокколи. Сырные палочки. Соус Дор блю.
  • Ассорти европейских сыров (Пармезан, Дор блю, Ламбер, козий сыр, Бри, джем из айвы, орехи, мед и сухофрукты).
  • Ассорти рыбное (лосось домашнего посола, сиг х/к, астраханская осетрина г/к, японский угорь г/к с соусом Терияки, палтус х/к).
  • Судак и семга в сливочном соусе (подается с киноа и овощами).
  • Овощные терины из фасоли и брокколи (подаются с рулетиками из баклажан, цуккини и болгарского перца).
  • Ассорти солений (капуста «по-гурийски», огурцы м/с, помидоры м/с, перец и баклажаны фаршированные.
  • Язык говяжий язык с ростбифом на подушке из трюфельного соуса.
  • «Вителло Тонато» (филе телятины) подается на соусе из тунца с сушеными помидорами и каперсами.

• Плато закусок (оливки гигантские, маслины гигантские, икра форелевая, масло сливочное). Горячие закуски:

Блинчики с фундуком и грибами подается с соусом из хрена.

• Ролл из утки «по-пекински» с соусом Терияки. Горячие блюда:

  • Семга «Шампань» со сливочным соусом и красной икрой.
  • Целиковые ягнята «по-царски» с рисом и соусом Дижон.

• Ассорти шашлыков из телятины, баранины, говяжьей вырезки (к шашлыкам подается лаваш, соусы в ассортименте). Салаты:

  • Салат «Дымок» (овощи на мангале) • Мини-моцарелла с помидорами черри и соусом «Песто».
  • Салат «Сельдь под шубой».
  • Оливье «По-старорусски».

• Холодец (из говяжьих ножек). Десерт:

Сорбет манго-лайм.

• Праздничный торт. Напитки:

  • Вода газированная, вода бех газа, морс ягодный.
  • Соки в ассортименте: яблоко, апелсин, вишня и др.
  • Лимонады в ассортименте.
  • Кока-кола.
  • Чай / кофе.
Ресторан в праве заменить несколько позиций данного меню без ущерба качеству и ассортименту блюд.
Ресторан в праве заменить несколько позиций данного меню без ущерба качеству и ассортименту блюд.
*Ресторан в праве заменить несколько позиций данного меню без ущерба качеству и ассортименту блюд

31 декабря в 20.30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Приветственный фуршет.
  • Праздничный банкет.
  • Напитки по системе «All-inclusive».
  • Костюмированный артист для фотосессии в образе «Символ года».
  • Выступление Сосо Павлиашвили.
  • Пирамида игристого.
  • Программа от дуэта ведущих.
  • Выступление двойника Григория Лепса.
  • Номер классического балета.
  • Танцевальные номера от балета «G-style».
  • Выступление кавер-группы.
  • Выступление легендарного лазерного шоу «Salamandra».
  • Балерины на встречу гостей.
  • Новогоднее Шоу барабанов.
  • Дискотека от DJ.
  • Новогодняя фотозона.
  • Профессиональный фотограф.
  • Праздничный новогодний декор.
  • Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
  • Новогодняя лотерея с призами от спонсоров.
  • Струнный ансамбль на встрече гостей.
  • Фотозона и работа фотографов.
  • Зона для детей с аниматорами, приставками и VR
Что не входит
  • Доставка к месту проведения
Место начала и завершения?
г. Москва, Воробьёвское ш., 2Б
Когда и сколько длится?
Когда: 31 декабря в 20.30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 245 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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