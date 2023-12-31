Новый год «Дискотека 90-х» в концертном зале Атмосфера

Групповая экскурсия в Москве
Встречаем новогоднюю ночь в стиле «Дискотека 90-х» в концерном зале Атмосфера.

В праздничной программе: роскошный новогодний банкет, напитки по системе «все включено», выступление артистов, кавер группа с хитами 90-х, конкурсы, викторины, подарки, новогодняя лотерея и много-много новогодних сюрпризов!
Новый год «Дискотека 90-х» в концертном зале Атмосфера
Ближайшие даты:
31
дек

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет UNO16 900 ₽
Билет Standard20 900 ₽
Билет Standard PLUSот 23 900 ₽
Билет VIP29 900 ₽
Билет Premium34 900 ₽
Билет Premiun Gold34 900 ₽

Описание

Что вас ожидает: Праздничное меню входит в стоимость билета и включает большой ассортимент холодных закусок, нарезок, горячую закуску и горячее блюдо на выбор с гарниром. Все напитки подаются по системе «All inclusive»(напитки: красное и бело вино, игристое вино, водка, коньяк, большой ассортимент безалкогольных напитков). Для детей и подростков будет организовано детское пространство: специальная игровая зона для подростков с компьютерными играми и VR! Меню Холодные закуски и салаты:
  • Плато европейских мясных деликатесов: Брезаола, Парма, утиная грудка копченая, Чоризи, Чиаббата, микс салатов.
  • Рыбное ассорти /копченый угорь, масляная, лосось с/с микс салат, лимон, соевый соус.
  • Ассорти свежих овощей (помидоры бакинские, огурцы, перец болгарский, редис, Лола Росса, петрушка, базилик).
  • Салат с карамелизированными баклажанами и томатами.
  • Салат с говядиной, с томатами и болгарским перцем.
  • Оливье с копченой курицей.

• Зеленый салат с лососем, томатами черри и мини-картофелем. Горячие закуски:

Блинчики с фундуком и грибами (подается с соусом из хрена).

• Ролл из утки «по-пекински» с соусом Терияки. Горячие блюда:

Филе дорадо гриль с азиатским соусом.

• Филе миньон с грибным соусом. Гарниры:

Картофель-мини запечённый с розмарином и чесноком.

• Овощи на гриле с тимьяном и соусом Песто (баклажаны, цуккини, болгарский перец). Хлеб:

• Хлебная корзина (Фокачча, булочки, гриссини, чиабатта) с тремя видами масла. Десерты и фрукты:

Сыры и фрукты: Эмменталь, Чедер, Шевру, Пармезан, Камабер, Дор блю, виноград красный и белый, клубника, ананас, ассортимент сезонных фруктов; изюм киш-миш, курага, мёд, конфитюр.

• Десерты: Ассорти Птифур. Напитки по системе «All inclusive»:

  • Вино белое, Prosecco, водка, коньяк, виски, безалкогольные напитки ассортименте.
  • Свяжитесь, пожалуйста, с менеджером для оформления заказа безалкогольного вина, оно будет предоставлено вам бесплатно).
  • Ресторан в праве заменить несколько позиций данного меню без ущерба качеству и ассортименту блюд.

31 декабря в 20.30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Роскошный новогодний банкет (холодные и горячие закуски, нарезки, салаты, ассортимент горячих блюд и гарниров и десерт).
  • Напитки по системе «All Inclusive» (вино красное, белое, игристое, водка, коньяк, виски, безалкогольные напитки без ограничений).
  • Большая шоу-программа «Дискотека 90-х».
  • Выступление двойника Григория Лепса с сольной программой.
  • Выступление двойника Ирины Аллегровой с сольной программой.
  • Выступление двойника Маргариты Суханкиной с сольной программой.
  • Выступление кавер-группы c хитами 80-х, 90-х и настоящего времени!
  • Выступление высотных гимнастов.
  • Балет современного танца.
  • Поздравление Деда Мороза и Снегурочки.
  • Светодиодное шоу «Pandora».
  • Новогодняя фотозона и репортажная фотосьемка.
  • Грандиозное шоу барабанов.
  • Легендарное бумажное шоу.
  • Праздничный торт с эффектной подачей.
  • Дискотека от DJ
Что не входит
  • Доставка к месту проведения
Место начала и завершения?
Шмитовский пр. 32 А. стр. 1, м. «Шелепиха»
Когда и сколько длится?
Когда: 31 декабря в 20.30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 245 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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