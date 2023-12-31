Встречаем новогоднюю ночь в стиле «Дискотека 90-х» в концерном зале Атмосфера.
В праздничной программе: роскошный новогодний банкет, напитки по системе «все включено», выступление артистов, кавер группа с хитами 90-х, конкурсы, викторины, подарки, новогодняя лотерея и много-много новогодних сюрпризов!
В праздничной программе: роскошный новогодний банкет, напитки по системе «все включено», выступление артистов, кавер группа с хитами 90-х, конкурсы, викторины, подарки, новогодняя лотерея и много-много новогодних сюрпризов!
Ближайшие даты:
31
дек
дек
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет UNO
|16 900 ₽
|Билет Standard
|20 900 ₽
|Билет Standard PLUS
|от 23 900 ₽
|Билет VIP
|29 900 ₽
|Билет Premium
|34 900 ₽
|Билет Premiun Gold
|34 900 ₽
Описание
Что вас ожидает: Праздничное меню входит в стоимость билета и включает большой ассортимент холодных закусок, нарезок, горячую закуску и горячее блюдо на выбор с гарниром. Все напитки подаются по системе «All inclusive»(напитки: красное и бело вино, игристое вино, водка, коньяк, большой ассортимент безалкогольных напитков). Для детей и подростков будет организовано детское пространство: специальная игровая зона для подростков с компьютерными играми и VR! Меню Холодные закуски и салаты:
- Плато европейских мясных деликатесов: Брезаола, Парма, утиная грудка копченая, Чоризи, Чиаббата, микс салатов.
- Рыбное ассорти /копченый угорь, масляная, лосось с/с микс салат, лимон, соевый соус.
- Ассорти свежих овощей (помидоры бакинские, огурцы, перец болгарский, редис, Лола Росса, петрушка, базилик).
- Салат с карамелизированными баклажанами и томатами.
- Салат с говядиной, с томатами и болгарским перцем.
- Оливье с копченой курицей.
• Зеленый салат с лососем, томатами черри и мини-картофелем. Горячие закуски:
Блинчики с фундуком и грибами (подается с соусом из хрена).
• Ролл из утки «по-пекински» с соусом Терияки. Горячие блюда:
Филе дорадо гриль с азиатским соусом.
• Филе миньон с грибным соусом. Гарниры:
Картофель-мини запечённый с розмарином и чесноком.
• Овощи на гриле с тимьяном и соусом Песто (баклажаны, цуккини, болгарский перец). Хлеб:
• Хлебная корзина (Фокачча, булочки, гриссини, чиабатта) с тремя видами масла. Десерты и фрукты:
Сыры и фрукты: Эмменталь, Чедер, Шевру, Пармезан, Камабер, Дор блю, виноград красный и белый, клубника, ананас, ассортимент сезонных фруктов; изюм киш-миш, курага, мёд, конфитюр.
• Десерты: Ассорти Птифур. Напитки по системе «All inclusive»:
- Вино белое, Prosecco, водка, коньяк, виски, безалкогольные напитки ассортименте.
- Свяжитесь, пожалуйста, с менеджером для оформления заказа безалкогольного вина, оно будет предоставлено вам бесплатно).
- Ресторан в праве заменить несколько позиций данного меню без ущерба качеству и ассортименту блюд.
31 декабря в 20.30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Роскошный новогодний банкет (холодные и горячие закуски, нарезки, салаты, ассортимент горячих блюд и гарниров и десерт).
- Напитки по системе «All Inclusive» (вино красное, белое, игристое, водка, коньяк, виски, безалкогольные напитки без ограничений).
- Большая шоу-программа «Дискотека 90-х».
- Выступление двойника Григория Лепса с сольной программой.
- Выступление двойника Ирины Аллегровой с сольной программой.
- Выступление двойника Маргариты Суханкиной с сольной программой.
- Выступление кавер-группы c хитами 80-х, 90-х и настоящего времени!
- Выступление высотных гимнастов.
- Балет современного танца.
- Поздравление Деда Мороза и Снегурочки.
- Светодиодное шоу «Pandora».
- Новогодняя фотозона и репортажная фотосьемка.
- Грандиозное шоу барабанов.
- Легендарное бумажное шоу.
- Праздничный торт с эффектной подачей.
- Дискотека от DJ
- Что не входит
- Доставка к месту проведения
- Место начала и завершения?
- Шмитовский пр. 32 А. стр. 1, м. «Шелепиха»
- Когда и сколько длится?
- Когда: 31 декабря в 20.30Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 245 человек.
- Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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