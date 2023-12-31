Что вас ожидает: Праздничное меню входит в стоимость билета и включает большой ассортимент холодных закусок, нарезок, горячую закуску и горячее блюдо на выбор с гарниром. Все напитки подаются по системе «All inclusive»(напитки: красное и бело вино, игристое вино, водка, коньяк, большой ассортимент безалкогольных напитков). Для детей и подростков будет организовано детское пространство: специальная игровая зона для подростков с компьютерными играми и VR! Меню Холодные закуски и салаты:

Плато европейских мясных деликатесов: Брезаола, Парма, утиная грудка копченая, Чоризи, Чиаббата, микс салатов.

Рыбное ассорти /копченый угорь, масляная, лосось с/с микс салат, лимон, соевый соус.

Ассорти свежих овощей (помидоры бакинские, огурцы, перец болгарский, редис, Лола Росса, петрушка, базилик).

Салат с карамелизированными баклажанами и томатами.

Салат с говядиной, с томатами и болгарским перцем.

Оливье с копченой курицей.

• Зеленый салат с лососем, томатами черри и мини-картофелем. Горячие закуски:

Блинчики с фундуком и грибами (подается с соусом из хрена).

• Ролл из утки «по-пекински» с соусом Терияки. Горячие блюда:

Филе дорадо гриль с азиатским соусом.

• Филе миньон с грибным соусом. Гарниры:

Картофель-мини запечённый с розмарином и чесноком.

• Овощи на гриле с тимьяном и соусом Песто (баклажаны, цуккини, болгарский перец). Хлеб:

• Хлебная корзина (Фокачча, булочки, гриссини, чиабатта) с тремя видами масла. Десерты и фрукты:

Сыры и фрукты: Эмменталь, Чедер, Шевру, Пармезан, Камабер, Дор блю, виноград красный и белый, клубника, ананас, ассортимент сезонных фруктов; изюм киш-миш, курага, мёд, конфитюр.

• Десерты: Ассорти Птифур. Напитки по системе «All inclusive»: