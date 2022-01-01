31 декабря в 22:00

Не упустите возможность встретить 2022 год под бой Курантов и увидеть грандиозный оркестр фейерверков в разных уголках Москвы с самой высокой ее точки — открытой смотровой площадки Выше Только Любовь в Москва-сити! Незабываемый вечер в отличной компании и умопомрачительным видом на ночную праздничную столицу!