Организаторы не несут ответственности за погодные условия.
Возврат билетов возможен не позднее 24 час до начала мероприятия.
Возрастные ограничения: старше 12 лет.
QR не требуется: мы позаботились о вашей безопасности. ⠀
С 28.10 по 7.11 музей Москва-Сити будет работать в режиме COVID free:
На входе на первом этаже необходимо будет предоставить QR-код, который должен быть действительным.
Правило касается исключительно взрослых, на детей не распространяется (до 17 лет включительно).
Чтобы ваше пребывание было максимально безопасным, у нас соблюдаются все меры предосторожности:⠀
Измеряем температуру каждому гостю.
Дезинфицируем все помещения, соблюдаем необходимую дистанцию.
Весь персонал работает в медицинских масках.
Все поверхности обрабатываются антисептическим раствором.
Цены на экскурсию
Для группы 1-30 человек
Взрослый (12+)
7 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
входной билет
праздничный комплимент
шоу-программа
фуршет
Что не входит
личные расходы
Место начала и завершения
1й Красногвардейский пр-д, 21/2
Важная информация
Несовершеннолетние посетители до 16 лет допускаются только в сопровождении родителей, законных представителей или иных лиц (учителей, воспитателей и т. д.)
QR не требуется: мы позаботились о вашей безопасности. ⠀
Чтобы ваше пребывание было максимально безопасным, у нас соблюдаются все меры предосторожности:⠀
Измеряем температуру каждому гостю.
Дезинфицируем все помещения, соблюдаем необходимую дистанцию.
Весь персонал работает в медицинских масках.
Все поверхности обрабатываются антисептическим раствором.
Когда и сколько длится?
Когда: 31 декабря в 22:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
при отмене клиентом: - 0% возврат
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.