31 декабря в 22:00

Новый год на крыше небоскреба

Не упустите возможность встретить 2022 год под бой Курантов и увидеть грандиозный оркестр...

Не упустите возможность встретить 2022 год под бой Курантов и увидеть грандиозный оркестр фейерверков в разных уголках Москвы с самой высокой ее точки — открытой смотровой площадки Выше Только Любовь в Москва-сити! Незабываемый вечер в отличной компании и умопомрачительным видом на ночную праздничную столицу!
Новый год на крыше небоскреба
Новый год на крыше небоскреба
Новый год на крыше небоскреба
Новый год на крыше небоскреба
Новый год на крыше небоскреба
Новый год на крыше небоскреба
Новый год на крыше небоскреба
Новый год на крыше небоскреба

Вас ждут:

  • приятная и торжественная атмосфера праздника
  • онлайн поздравление первых лиц России и Лапландии на большом экране под открытым небом
  • просмотр праздничного салюта
  • стильный DJ
  • музыкальная шоу-программа
  • фуршет
  • обворожительная снегурочка с пожилым повелителем холода и высоты
  • и конечно же незабываемые впечатления, крутые фото и отличное настроение на весь год!

Важно знать:

  • Мероприятие под открытым небом. Одевайтесь тепло!
  • Запрещено приносить любые напитки, еду, крупногабаритные вещи, оружие, фейерверки.
  • Организаторы не несут ответственности за погодные условия.
  • Возврат билетов возможен не позднее 24 час до начала мероприятия.
  • Возрастные ограничения: старше 12 лет.
  • QR не требуется: мы позаботились о вашей безопасности. ⠀

С 28.10 по 7.11 музей Москва-Сити будет работать в режиме COVID free:

  • На входе на первом этаже необходимо будет предоставить QR-код, который должен быть действительным.
  • Правило касается исключительно взрослых, на детей не распространяется (до 17 лет включительно).
Чтобы ваше пребывание было максимально безопасным, у нас соблюдаются все меры предосторожности:⠀
  • Измеряем температуру каждому гостю.
  • Дезинфицируем все помещения, соблюдаем необходимую дистанцию.
  • Весь персонал работает в медицинских масках.
  • Все поверхности обрабатываются антисептическим раствором.

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Взрослый (12+)
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • входной билет
  • праздничный комплимент
  • шоу-программа
  • фуршет
Что не входит
  • личные расходы
Место начала и завершения
1й Красногвардейский пр-д, 21/2
Важная информация
  • Несовершеннолетние посетители до 16 лет допускаются только в сопровождении родителей, законных представителей или иных лиц (учителей, воспитателей и т. д.)
  • QR не требуется: мы позаботились о вашей безопасности. ⠀
  • Чтобы ваше пребывание было максимально безопасным, у нас соблюдаются все меры предосторожности:⠀
  • Измеряем температуру каждому гостю.
  • Дезинфицируем все помещения, соблюдаем необходимую дистанцию.
  • Весь персонал работает в медицинских масках.
  • Все поверхности обрабатываются антисептическим раствором.
Когда и сколько длится?
Когда: 31 декабря в 22:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • при отмене клиентом: - 0% возврат
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

31 декабря в 22:00

ООО И.
ООО И.
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