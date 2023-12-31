приятная и торжественная атмосфера праздника, • главная красавица праздника — трехметровая елка в сверкающих гирляндах, • обворожительная Снегурочка с Дедом Морозом, компания которых всегда возвращает в детство, • онлайн-поздравление президента России, • стильный DJ, • конкурсы с приятными подарками, • фуршет, • просмотр праздничного салюта. И, конечно же, незабываемые впечатления, атмосферная фотосессия и отличное настроение на весь год! Важно знать • Возраст — от 14 лет.

Внимание: мероприятие под открытым небом — нужна верхняя одежда.

Запрещено приносить любые напитки, еду, крупногабаритные вещи, оружие, фейерверки.

Новогодняя Москва с высоты птичьего полета Не упустите возможность встретить 2024 год под бой курантов и увидеть грандиозный оркестр фейерверков в разных уголках Москвы с самой высокой ее точки — открытой смотровой площадки «Выше Только Любовь» в Москва-сити! Волшебная атмосфера новогодней ночи, зажигательная музыка и танцы, согревающие напитки — всё, что нужно для потрясающего начала года! Проведите незабываемую ночь на высоте 354 метра в отличной компании и умопомрачительным видом на ночную праздничную столицу. Вас ждут: