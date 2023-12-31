Погрузитесь в волшебную атмосферу новогодней ночи на высоте 354 метров. Мы встретим главный праздник зимы на смотровой площадке в Москва-сити.
Яркие эмоции, стильный DJ, торжественный фуршет и конкурсы с подарками ждут вас! Праздник пройдет в компании традиционных символов Нового года — трехметровой елки, Деда Мороза и Снегурочки.
Яркие эмоции, стильный DJ, торжественный фуршет и конкурсы с подарками ждут вас! Праздник пройдет в компании традиционных символов Нового года — трехметровой елки, Деда Мороза и Снегурочки.
Ближайшие даты:
31
дек
дек
Описание
Новогодняя Москва с высоты птичьего полета Не упустите возможность встретить 2024 год под бой курантов и увидеть грандиозный оркестр фейерверков в разных уголках Москвы с самой высокой ее точки — открытой смотровой площадки «Выше Только Любовь» в Москва-сити! Волшебная атмосфера новогодней ночи, зажигательная музыка и танцы, согревающие напитки — всё, что нужно для потрясающего начала года! Проведите незабываемую ночь на высоте 354 метра в отличной компании и умопомрачительным видом на ночную праздничную столицу. Вас ждут:
- приятная и торжественная атмосфера праздника, • главная красавица праздника — трехметровая елка в сверкающих гирляндах, • обворожительная Снегурочка с Дедом Морозом, компания которых всегда возвращает в детство, • онлайн-поздравление президента России, • стильный DJ, • конкурсы с приятными подарками, • фуршет, • просмотр праздничного салюта. И, конечно же, незабываемые впечатления, атмосферная фотосессия и отличное настроение на весь год! Важно знать • Возраст — от 14 лет.
- Внимание: мероприятие под открытым небом — нужна верхняя одежда.
- Запрещено приносить любые напитки, еду, крупногабаритные вещи, оружие, фейерверки.
31 декабря 2023, 22:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет на мероприятие
- Праздничная программа
- Приветственный напиток и закуски в подарок
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Место начала и завершения?
- Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21/2
- Когда и как рано покупать?
- Когда: 31 декабря 2023, 22:00Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Важная информация
- Возраст — от 14 лет.
- Внимание: мероприятие под открытым небом — нужна верхняя одежда.
- Запрещено приносить любые напитки, еду, крупногабаритные вещи, оружие, фейерверки.
- Организаторы не несут ответственности за погодные условия.
- Возврат билетов возможен не позднее 24 часов до начала мероприятия
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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