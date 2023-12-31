Встречаемся на подготовленной поляне, где уже будет оборудовано всё необходимое. Да-да, и нарядная ёлка! Вы разместитесь и познакомитесь с другими участниками. А в 19:00 начинаем провожать уходящий год. Вас ждут музыка и танцы, вкусная еда, песни у костра и даже походная баня для желающих!

С наступившим! Загадываем желания, запускаем феерверки, общаемся и веселимся всю ночь. Будут оборудованы и спальные места с костром, тёплыми спальниками и теплоотражающим тентом — без возможности отдохнуть не обойдётся!