Переложить заботы о праздничном столе на организаторов и провести новогоднюю ночь необычно и ярко
Вдали от городской суеты, в кругу единомышленников будем веселиться и водить хороводы вокруг украшенной ёлки, танцевать и петь песни.
Для тех, кто захочет отдохнуть, будут оборудованы спальные места с костром, тёплыми спальниками и теплоотражающим тентом.
Мы уверены, что загаданные здесь желания исполнятся быстрее — стены домов не помешают услышать их, кому нужно. Готовы проверить?
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|24 000 ₽
Описание
Организационные детали
Всё мероприятие проходит на природе при отрицательной температуре. Наша команда максимально подготовит всё для хорошего отдыха, но каждый участник должен отдавать отчёт своим действиям. Одевайтесь теплее!
Программа тура по дням
Провожаем уходящий и встречаем новый год
Встречаемся на подготовленной поляне, где уже будет оборудовано всё необходимое. Да-да, и нарядная ёлка! Вы разместитесь и познакомитесь с другими участниками. А в 19:00 начинаем провожать уходящий год. Вас ждут музыка и танцы, вкусная еда, песни у костра и даже походная баня для желающих!
С наступившим! Загадываем желания, запускаем феерверки, общаемся и веселимся всю ночь. Будут оборудованы и спальные места с костром, тёплыми спальниками и теплоотражающим тентом — без возможности отдохнуть не обойдётся!
Продолжение гуляний, отъезд
Сегодня до 12:00 продолжаем веселиться и отдыхать, после разъезжаемся по домам, полные впечатлений и ярких воспоминаний.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Московская область, Полушкинские каменоломни, деревня Сонино, 18:00. Будет расчищено место для личного транспортаЗавершение: Московская область, Полушкинские каменоломни, деревня Сонино, 12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.