Приглашаем вас встретить Новый год в центре Москвы на Цветном бульваре в банкетном зале Мир.
Для вас — роскошный банкет, напитки по системе «All inclusive», а также новогодняя программа с участием лучших артистов столицы с дискотекой и живой музыкой.
Для вас — роскошный банкет, напитки по системе «All inclusive», а также новогодняя программа с участием лучших артистов столицы с дискотекой и живой музыкой.
Ближайшие даты:
31
дек
дек
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет UNO
|от 23 900 ₽
|Билет Standard
|от 25 900 ₽
|Билет Standard Plus
|от 28 900 ₽
|Билет VIP
|от 30 900 ₽
|Билет Premium
|35 900 ₽
Описание
Что вас ожидает: В программе вечера: роскошный банкет, напитки по системе «All inclusive» (вино красное, белое, Prosecco, водка, коньяк, виски, большой ассортимент безалкогольных напитков), а также новогодняя программа с участием лучших артистов Москвы с дискотекой и живой музыкой. Специальная детская и подростковая зоны. Аниматоры, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, компьютерные игры и VR. Welcome фуршет:
- Канапе грушей и копченая утиная грудка.
- Креветочные чипсы с гуакамоле и креветкой.
- Канапе гребешок в сливочном лимонном соусе с тобикой.
- Сыр Бри с ежевикой и медом.
- Тунец в ложке с мини-спаржей.
- Фруктовая шпажка (ананас, клубника, виноград).
- Парма с дыней.
- Холодные закуски, мясо.
• Плато Европейских мясных деликатесов: Брезаола, Парма, утиная грудка копченая, Чоризи, Чиаббата, микс салатов. Холодные закуски:
• Ассорти свежих овощей (помидоры, огурцы, перец болгарский, редис, Лола Росса, петрушка, базилик). Холодные закуски, рыба:
• Рыбное ассорти: копченый угорь, масляная, лосось с/с, микс салат, лимон, соевый соус. Салаты (сервируются в стол):
- Салат с карамелизированными баклажанами и томатами.
- Салат с говядиной, с томатами и болгарским перцем.
- Зеленый салат с лососем, томатами черри и мини картофелем.
• Салат Оливье. Хлеб и выпечка (сервируются в стол):
• Хлебная корзина (фокачча, булочки, гриссини, чиабатта) с тремя видами масла. Горячие закуски (индивидуальная подача):
• Блинные мешочки с грибным жульеном • Спринг-роллы с овощами и лососем Горячее в ассортименте:
Филе дорадо гриль с азиатским соусом.
• Филе миньон с грибным соусом. Гарниры:
• Картофель-мини запечённый с розмарином и чесноком • Овощи на гриле с тимьяном и соусом Песто (баклажаны, цуккини, болгарский перец). Десерты:
Ассорти пирожных (шоколадное пирожное, меренговый рулет, крем-брюле, чизкейк, Пана кота).
• Сыры и фрукты (Эмменталь, чедер, шевру, пармезан, камабер, дор блю; виноград красный и белый, клубника, ананас, ассортимент сезонных фруктов; изюм киш-миш, курага; мёд, конфитюр). Напитки:
- Pepsi-Cola, вода без газа Байкал, вода с газом Байкал, морс свежесваренный ягодный, сок в ассортименте, чай и кофе без ограничений.
- Игристое Шато Тамань Селект Блан.
- Вино белое Шато Тамань Селект Блан Шардоне бел. /сух.
- Вино красное шато Тамань Руж красное сухое.
- Водка Онегин, коньяк, вино бело и красное (Италия, Испания и Новый свет).
- Организатор имеет право внести изменения в меню, сохранив при этом выход продукции на персону и качество обслуживания.
31 декабря в 20:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Банкет и напитки по системе «All inclusive» (вино красное и белое, Prosecco, водка, виски, коньяк, большой ассортимент безалкогольных напитков).
- Ведущие Елена Решетникова (певица, актриса, телеведущая, режиссёр, организатор) и Андрей Александрин (российский актёр театра и кино, певец).
- Яркая фотозона и декор, костюмированные персонажи и символа года, профессиональный фотограф и видеограф обеспечат вам самые красивые новогодние фотографии и видео на память.
- Призы и подарки на конкурсах и розыгрыш приза в лотерее!
- Игровая зона для подростков с компьютерными играми и VR
- Праздничное декорирование в стиле зимней сказки. Красивая фотозона, анимационная программа, мастер-класс по росписи новогодних шаров, зона настольных игр, аквагрим, детский чилаут, мульт зона и многое другое. Дед Мороз и Снегурочка поздравят детей и вручат подарки.
- Кавер-шоу Синемания.
- Выступление воздушных гимнастов (2 номера: гимнасты на полотнах и номер гимнасты с геометрическими элементами на высотном подвесе).
- Кавер-группа «Пандора».
- Иллюзионист Александр Наумов — победитель Битвы Иллюзионистов.
- Номер-сюрприз.
- Шоу ArtAcro: акробатическое шоу от Рекордсменов Книги Рекордов Гиннесса, артистов Cirque du Soleil, победителей Международной Минуты Славы и участников Britain's и Americans Got Talent.
- Легендарное «Бумажное шоу».
- Дискотека от DJ
- Что не входит
- Доставка к месту проведения
- Место начала и завершения?
- Цветной бульвар, д. 11, стр. 2 (КЗ «Мир»)
- Когда и сколько длится?
- Когда: 31 декабря в 20:30Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 245 человек.
- Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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