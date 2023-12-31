Новый год в зале «Мир» на Цветном бульваре

Групповая экскурсия в Москве
Приглашаем вас встретить Новый год в центре Москвы на Цветном бульваре в банкетном зале Мир.

Для вас — роскошный банкет, напитки по системе «All inclusive», а также новогодняя программа с участием лучших артистов столицы с дискотекой и живой музыкой.
Новый год в зале «Мир» на Цветном бульваре
Ближайшие даты:
31
дек

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет UNOот 23 900 ₽
Билет Standardот 25 900 ₽
Билет Standard Plusот 28 900 ₽
Билет VIPот 30 900 ₽
Билет Premium35 900 ₽

Описание

Что вас ожидает: В программе вечера: роскошный банкет, напитки по системе «All inclusive» (вино красное, белое, Prosecco, водка, коньяк, виски, большой ассортимент безалкогольных напитков), а также новогодняя программа с участием лучших артистов Москвы с дискотекой и живой музыкой. Специальная детская и подростковая зоны. Аниматоры, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, компьютерные игры и VR. Welcome фуршет:
  • Канапе грушей и копченая утиная грудка.
  • Креветочные чипсы с гуакамоле и креветкой.
  • Канапе гребешок в сливочном лимонном соусе с тобикой.
  • Сыр Бри с ежевикой и медом.
  • Тунец в ложке с мини-спаржей.
  • Фруктовая шпажка (ананас, клубника, виноград).
  • Парма с дыней.
  • Холодные закуски, мясо.

• Плато Европейских мясных деликатесов: Брезаола, Парма, утиная грудка копченая, Чоризи, Чиаббата, микс салатов. Холодные закуски:

• Ассорти свежих овощей (помидоры, огурцы, перец болгарский, редис, Лола Росса, петрушка, базилик). Холодные закуски, рыба:

• Рыбное ассорти: копченый угорь, масляная, лосось с/с, микс салат, лимон, соевый соус. Салаты (сервируются в стол):

  • Салат с карамелизированными баклажанами и томатами.
  • Салат с говядиной, с томатами и болгарским перцем.
  • Зеленый салат с лососем, томатами черри и мини картофелем.

• Салат Оливье. Хлеб и выпечка (сервируются в стол):

• Хлебная корзина (фокачча, булочки, гриссини, чиабатта) с тремя видами масла. Горячие закуски (индивидуальная подача):

• Блинные мешочки с грибным жульеном • Спринг-роллы с овощами и лососем Горячее в ассортименте:

Филе дорадо гриль с азиатским соусом.

• Филе миньон с грибным соусом. Гарниры:

• Картофель-мини запечённый с розмарином и чесноком • Овощи на гриле с тимьяном и соусом Песто (баклажаны, цуккини, болгарский перец). Десерты:

Ассорти пирожных (шоколадное пирожное, меренговый рулет, крем-брюле, чизкейк, Пана кота).

• Сыры и фрукты (Эмменталь, чедер, шевру, пармезан, камабер, дор блю; виноград красный и белый, клубника, ананас, ассортимент сезонных фруктов; изюм киш-миш, курага; мёд, конфитюр). Напитки:

  • Pepsi-Cola, вода без газа Байкал, вода с газом Байкал, морс свежесваренный ягодный, сок в ассортименте, чай и кофе без ограничений.
  • Игристое Шато Тамань Селект Блан.
  • Вино белое Шато Тамань Селект Блан Шардоне бел. /сух.
  • Вино красное шато Тамань Руж красное сухое.
  • Водка Онегин, коньяк, вино бело и красное (Италия, Испания и Новый свет).
  • Организатор имеет право внести изменения в меню, сохранив при этом выход продукции на персону и качество обслуживания.

31 декабря в 20:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Банкет и напитки по системе «All inclusive» (вино красное и белое, Prosecco, водка, виски, коньяк, большой ассортимент безалкогольных напитков).
  • Ведущие Елена Решетникова (певица, актриса, телеведущая, режиссёр, организатор) и Андрей Александрин (российский актёр театра и кино, певец).
  • Яркая фотозона и декор, костюмированные персонажи и символа года, профессиональный фотограф и видеограф обеспечат вам самые красивые новогодние фотографии и видео на память.
  • Призы и подарки на конкурсах и розыгрыш приза в лотерее!
  • Игровая зона для подростков с компьютерными играми и VR
  • Праздничное декорирование в стиле зимней сказки. Красивая фотозона, анимационная программа, мастер-класс по росписи новогодних шаров, зона настольных игр, аквагрим, детский чилаут, мульт зона и многое другое. Дед Мороз и Снегурочка поздравят детей и вручат подарки.
  • Кавер-шоу Синемания.
  • Выступление воздушных гимнастов (2 номера: гимнасты на полотнах и номер гимнасты с геометрическими элементами на высотном подвесе).
  • Кавер-группа «Пандора».
  • Иллюзионист Александр Наумов — победитель Битвы Иллюзионистов.
  • Номер-сюрприз.
  • Шоу ArtAcro: акробатическое шоу от Рекордсменов Книги Рекордов Гиннесса, артистов Cirque du Soleil, победителей Международной Минуты Славы и участников Britain's и Americans Got Talent.
  • Легендарное «Бумажное шоу».
  • Дискотека от DJ
Что не входит
  • Доставка к месту проведения
Место начала и завершения?
Цветной бульвар, д. 11, стр. 2 (КЗ «Мир»)
Когда и сколько длится?
Когда: 31 декабря в 20:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 245 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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