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Новый Иерусалим. Путешествие из Москвы в Русскую Палестину

4.7
19 отзывов
Незабываемая М.
Незабываемая М. – Гид из Москвы
Однодневная автобусная экскурсия ⛳ в Русскую Палестину, аналог Святой земли в Подмосковье.

Вы посетите храмы, церкви и монастыри, построенные в XVII веке.

Пройдете по символическому пути на Голгофу, по которому Иисус шел в день своей казни.

У вас будет шанс прикоснуться к древним святыням: икона Божьей Матери Одигитрии, старинные изразцы, над которыми работали мастера, обладающие сакральными знаниями 🎓.

И узнаете огромное количество историй о чудесах, происходивших на этой земле.

Экскурсия будет интересна не только верующим и религиозным людям, энергетика древних реликвий поразит даже атеиста!
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  • 👥Групповая
  • 🧘На выходные
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 800 ₽ за человека

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Новый Иерусалим. Путешествие из Москвы в Русскую Палестину
Новый Иерусалим. Путешествие из Москвы в Русскую Палестину

Что вы увидите

  • Воскресенский Новоиерусалимский мужской монастырь – сердце Святой земли
  • храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Павловской Слободе – построен в 1662 году
  • храм Святого Благоверного Александра Невского в поселке Княжье Озеро
  • церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Дарне – построена в 1686 году
  • церковь святых равноапостольных Константина и Елены
  • «Гроб Адамов» – церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи
  • Кувуклию Гроба Господнего
  • Святую Голгофу
  • Камень миропомазания
  • место обретения Креста Господнего и святой родник
  • место упокоения Блаженной Праведницы Александры, которая была известна как целительница Сашенька
  • монастырский некрополь
  • гробницу Святейшего Патриарха Никона – основателя Нового Иерусалима
  • символ Силоамской купели – Святой источник (по желанию туристов).
Новый Иерусалим – архитектурный и топографический аналог Святой земли, символ православия и духовной силы России. Сама идея создания Русской Палестины на берегах реки Истры, центром которой должен был стать мужской монастырь, принадлежит царю Алексею Михайловичу и патриарху Никону.
Место для реализации этого великого замысла выбрали не случайно. Излучина реки в окружении холмов поразительно напоминала палестинские ландшафты, что в полной мере отвечало целям проекта. Для максимального сходства было принято решение о переименовании топографических объектов. Так, в Подмосковье появились река Иордан, ручей Кедрон, холмы Сион, Фавор, Елеон.
К XIX веку количество палестинских топонимов значительно увеличилось, а сама территория стала живым воплощением Святого Писания и тернистого пути Христа, как и было задумано патриархом Никоном. На землях Нового Иерусалима построены изумительной красоты храмы и часовни, в которых хранятся чудотворные святыни и удивительные бесценные реликвии. Паломники со всего мира приезжают сюда, чтобы прочувствовать поразительную энергетику этих мест и увидеть шедевры древнерусского зодчества.
Приглашаем всех желающих совершить однодневное путешествие в Новый Иерусалим на комфортабельном современном автобусе 🚌 в компании опытного гида.

В ходе однодневной автобусной экскурсии 🧭 в Новый Иерусалим из Москвы Вы узнаете:

  • какое влияние на судьбы местных жителей оказало строительство храмов и церквей по дороге к главному монастырю Русской Палестины;
  • о силе древних святынь и икон, а также о чудесах, происходивших с людьми, обращавшимися к ним за помощью;
  • историю о том, как во время мощного наводнения только образы Николая Чудотворца и Богоматери остались нетронутыми стихией;
  • о тайном смысле традиций, сформировавшихся на территории Нового Иерусалима за несколько столетий его существования;
  • о тяжелых испытаниях, которые прошел патриарх Никон ради достижения своей цели и духовного спасения русского народа;
  • историю маленькой сироты из села Дарна, умевшей исцелять от неизлечимых болезней и отводить беды от обратившихся к ней за помощью. Даже после своей физической смерти она продолжает помогать страждущим;
  • о мастерстве здешних белодеревщиков и о том, как они прославили эти края;
  • об обязательствах, выполнения которых до сих пор ждет Святая земля;
  • о том, как чудесным образом исполняются благие желания паломников, посетивших Новый Иерусалим.

В ходе однодневной автобусной экскурсии в Новый Иерусалим из Москвы Вы увидите:

  • образ Небесного Иерусалима, воплощенный в камне;
  • починковскую вотчину боярина Морозова – воспитателя царя Алексея Михайловича. На этой земле находится старинный храм с великолепными росписями и богатым убранством, в котором искали успокоения Петр I и царевна Софья, государи Иван Алексеевич и Федор Алексеевич;
  • восхитительную архитектуру храма Крестовоздвижения, над которой работал гениальный зодчий Шервуд;
  • символический путь на Голгофу, которым прошел Иисус Христос в день своей казни;
  • удивительную икону Божьей Матери Одигитрии, которая была написана евангелистом Лукой еще при жизни Марии. По преданию, святыня была привезена из Корсуни князем Владимиром в 988 году;
  • чудотворный список с первообраза Тихвинской Божьей Матери. В древних документах, которые датируются XV веком, описана история 📖 ее появления в новгородских пределах. Из селения в селение икона перемещалась по воздуху, «ангелами невидимо носимая», «светозарно шествуя», пока не достигла берегов Тихвинки;
  • старинные изразцы изумительной красоты, украшающие стены храмов и церквей. Считалось, что мастера, работавшие над их созданием, владели сакральными знаниями 🎓, поэтому даже небольшой кусок уникальной плитки мог стоить целое состояние.
В продолжение однодневной экскурсии по Новому Иерусалиму Вы познакомитесь с древними архитектурными и религиозными памятниками, прикоснетесь к чудотворным святыням, узнаете невероятно сложную, но великую историю Русской Палестины. Эта программа будет интересна всем без исключения: православным, представителям других конфессий и даже атеистам!
За отдельную плату экскурсанты смогут пообедать в кафе «Веранда» в Павловской Слободе или оценить вкус монастырских пирожков с различными начинками!
Что входит
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • Увлекательная экскурсия на территории Новоиерусалимского монастыря
  • Проход на основные объекты экскурсии
  • Профессиональный гид, любящий свое дело
Что не входит
  • Личные расходы туриста
  • бизнес–ланч в кафе «Веранда» – от 300 до 400 руб. с чел. (по желанию)
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Начало
🚩 Триумфальная пл., Москва
Место завершения
🏁 ближайшая ст. метро по пути следования
Новый Иерусалим. Путешествие из Москвы в Русскую Палестину
Новый Иерусалим. Путешествие из Москвы в Русскую Палестину
Новый Иерусалим. Путешествие из Москвы в Русскую Палестину
Новый Иерусалим. Путешествие из Москвы в Русскую Палестину

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Незабываемая М.
Незабываемая М.
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19 отзывов оставили туристы

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