Новый Иерусалим – архитектурный и топографический аналог Святой земли, символ православия и духовной силы России. Сама идея создания Русской Палестины на берегах реки Истры, центром которой должен был стать мужской монастырь, принадлежит царю Алексею Михайловичу и патриарху Никону.

Место для реализации этого великого замысла выбрали не случайно. Излучина реки в окружении холмов поразительно напоминала палестинские ландшафты, что в полной мере отвечало целям проекта. Для максимального сходства было принято решение о переименовании топографических объектов. Так, в Подмосковье появились река Иордан, ручей Кедрон, холмы Сион, Фавор, Елеон.

К XIX веку количество палестинских топонимов значительно увеличилось, а сама территория стала живым воплощением Святого Писания и тернистого пути Христа, как и было задумано патриархом Никоном. На землях Нового Иерусалима построены изумительной красоты храмы и часовни, в которых хранятся чудотворные святыни и удивительные бесценные реликвии. Паломники со всего мира приезжают сюда, чтобы прочувствовать поразительную энергетику этих мест и увидеть шедевры древнерусского зодчества.

Приглашаем всех желающих совершить однодневное путешествие в Новый Иерусалим на комфортабельном современном автобусе 🚌 в компании опытного гида.

В ходе однодневной автобусной экскурсии 🧭 в Новый Иерусалим из Москвы Вы узнаете:

какое влияние на судьбы местных жителей оказало строительство храмов и церквей по дороге к главному монастырю Русской Палестины;

о силе древних святынь и икон, а также о чудесах, происходивших с людьми, обращавшимися к ним за помощью;

историю о том, как во время мощного наводнения только образы Николая Чудотворца и Богоматери остались нетронутыми стихией;

о тайном смысле традиций, сформировавшихся на территории Нового Иерусалима за несколько столетий его существования;

о тяжелых испытаниях, которые прошел патриарх Никон ради достижения своей цели и духовного спасения русского народа;

историю маленькой сироты из села Дарна, умевшей исцелять от неизлечимых болезней и отводить беды от обратившихся к ней за помощью. Даже после своей физической смерти она продолжает помогать страждущим;

о мастерстве здешних белодеревщиков и о том, как они прославили эти края;

об обязательствах, выполнения которых до сих пор ждет Святая земля;

о том, как чудесным образом исполняются благие желания паломников, посетивших Новый Иерусалим.

В ходе однодневной автобусной экскурсии в Новый Иерусалим из Москвы Вы увидите:

образ Небесного Иерусалима, воплощенный в камне;

починковскую вотчину боярина Морозова – воспитателя царя Алексея Михайловича. На этой земле находится старинный храм с великолепными росписями и богатым убранством, в котором искали успокоения Петр I и царевна Софья, государи Иван Алексеевич и Федор Алексеевич;

восхитительную архитектуру храма Крестовоздвижения, над которой работал гениальный зодчий Шервуд;

символический путь на Голгофу, которым прошел Иисус Христос в день своей казни;

удивительную икону Божьей Матери Одигитрии, которая была написана евангелистом Лукой еще при жизни Марии. По преданию, святыня была привезена из Корсуни князем Владимиром в 988 году;

чудотворный список с первообраза Тихвинской Божьей Матери. В древних документах, которые датируются XV веком, описана история 📖 ее появления в новгородских пределах. Из селения в селение икона перемещалась по воздуху, «ангелами невидимо носимая», «светозарно шествуя», пока не достигла берегов Тихвинки;

старинные изразцы изумительной красоты, украшающие стены храмов и церквей. Считалось, что мастера, работавшие над их созданием, владели сакральными знаниями 🎓, поэтому даже небольшой кусок уникальной плитки мог стоить целое состояние.

В продолжение однодневной экскурсии по Новому Иерусалиму Вы познакомитесь с древними архитектурными и религиозными памятниками, прикоснетесь к чудотворным святыням, узнаете невероятно сложную, но великую историю Русской Палестины. Эта программа будет интересна всем без исключения: православным, представителям других конфессий и даже атеистам!

За отдельную плату экскурсанты смогут пообедать в кафе «Веранда» в Павловской Слободе или оценить вкус монастырских пирожков с различными начинками!