Виктория Ш. проводит ещё 5 экскурсий

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Ново-Симонов и Старый Симонов монастырь

Виктория Ш.
Виктория Ш. – Гид из Москвы
Ново-Симонов и Старый Симонов монастырь
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 600 ₽ за экскурсию

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Ново-Симонов и Старый Симонов монастырь
Ново-Симонов и Старый Симонов монастырь
Симонов старый и новый почему? Где находится один из старейших храмов Москвы? Что такое кенотаф? Где похоронены герои 1380г. Пересвет и Ослябя? Мы пройдемся по несуществующему заводу "Динамо", увидим как в 1980 году, на олимпиаду проходили в отреставрированные храм. если в группе есть верующие, без очереди можно подойти к поясу и ризе Богородицы. С самого возникновения Симонова Монастыря, он пользовался покровительством великого князя и бояр. В этом монастыре в разные периоды времени будут жить и трудиться, Иона, который стал первым московским митрополитом и последним, кто носил титул митрополита Киевского. Здесь, в монастыре будет жить первый русский патриарх Иов и будущий патриарх Иосиф. Об этом и о многом другом на нашей экскурсии 🧭
Что входит
  • работа экскурсовода
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 м. Автозаводская у выхода.
Место завершения
🏁 м. Автозаводская
Ново-Симонов и Старый Симонов монастырь
Ново-Симонов и Старый Симонов монастырь

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория Ш.
Виктория Ш.
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