Виктория Ш. проводит ещё 5 экскурсий

Симонов старый и новый почему? Где находится один из старейших храмов Москвы? Что такое кенотаф? Где похоронены герои 1380г. Пересвет и Ослябя? Мы пройдемся по несуществующему заводу "Динамо", увидим как в 1980 году, на олимпиаду проходили в отреставрированные храм. если в группе есть верующие, без очереди можно подойти к поясу и ризе Богородицы. С самого возникновения Симонова Монастыря, он пользовался покровительством великого князя и бояр. В этом монастыре в разные периоды времени будут жить и трудиться, Иона, который стал первым московским митрополитом и последним, кто носил титул митрополита Киевского. Здесь, в монастыре будет жить первый русский патриарх Иов и будущий патриарх Иосиф. Об этом и о многом другом на нашей экскурсии 🧭