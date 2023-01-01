Новодевичье: история страны от средневекового периода до наших дней

Новодевичье

Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
Рассмотрите похожие актуальные предложения в Москве:
Советская история на ВДНХ
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
23 отзыва
Советская история на ВДНХ
Узнать о достижениях и мифах Советского Союза и понять, почему не стало этой великой страны
у выхода из метро ВДНХ, к Главному входу ВДНХ
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
6 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Новодевичьему монастырю в мини-группе
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Организатор экскурсии Лариса
Лариса
Нет отзывов
Экскурсия по Новодевичьему монастырю в мини-группе
Изучить средневековую архитектуру обители и узнать о её многовековом прошлом
у станции метро Спортивная
18 мар
25 мар
1 апр
8 апр
650 за человека
Красная площадь и средневековый Китай-город
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
28 отзывов
Красная площадь и средневековый Китай-город
Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом
рядом с метро Охотный ряд
17 мар
18 мар
19 мар
20 мар
10 000 за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.
Новодевичье: история страны от средневекового периода до наших дней
Новодевичье: история страны от средневекового периода до наших дней
Новодевичье: история страны от средневекового периода до наших дней
Новодевичье: история страны от средневекового периода до наших дней
Новодевичье: история страны от средневекового периода до наших дней
Новодевичье: история страны от средневекового периода до наших дней
Новодевичье: история страны от средневекового периода до наших дней
Новодевичье: история страны от средневекового периода до наших дней

Что вас ожидает 🤩

  • Смоленский собор
  • Покои царевны Софьи
  • Колокольня Новодевичьего монастыря
  • Некрополь на территории монастыря и за его пределами
  • И другие культурные объекты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ансамбль Новодевичьего монастыря и Новодевичьего кладбища – уникальное место. Оно хранит память о множестве исторических событий, которые имели место в жизни нашей многострадальной Родины. Стены Новодевичьего монастыря помнят трагедии Рюриковичей и Романовых, помнят времена Смуты, реформы Никона, перевороты и казни. А на Новодевичьем кладбище покоятся люди, которые творили историю государства российского и развивали его культуру. Это и члены царской семьи, и философы, и историки, писатели, поэты. Именно здесь похоронена первая жена Петра I Евдокия Лопухина, герой войны 1812 года поэт Денис Давыдов, писатели Н. В. Гоголь, А. П. Чехов и М. А. Булгаков, такие государственные деятели, как А. И. Микоян, Е. М. Примаков, Б. Н. Ельцин и многие другие.

На экскурсии узнаем:

  • кто из царственных особ находил убежище в Новодевичьем монастыре;
  • свидетелем каких знаковых исторических событий оказался монастырь;
  • как монахини спасли монастырь от французов;
  • кому из знаменитостей посчастливилось жить на территории монастыря;
  • как монастырь прошёл путь от святой обители до "Музея раскрепощения женщины" и обратно.
  • и многое-многое другое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты на территорию монастыря и на территорию Новодевичьего кладбища услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: на улице у выхода №2 станции метро Спортивная
Завершение: Лужнецкий проезд, 2с1
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • На территории монастыря проходит масштабная реставрация
  • Поэтому некоторые объекты недоступны для изучения. Просим отнестись с пониманием

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
Пешеходные
Для школьников
Для пенсионеров
Религиозные
Семейные
Монастыри, церкви, храмы
Романовы
История и культура
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ