Некрополь на территории монастыря и за его пределами
И другие культурные объекты
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Описание
Ансамбль Новодевичьего монастыря и Новодевичьего кладбища – уникальное место. Оно хранит память о множестве исторических событий, которые имели место в жизни нашей многострадальной Родины. Стены Новодевичьего монастыря помнят трагедии Рюриковичей и Романовых, помнят времена Смуты, реформы Никона, перевороты и казни. А на Новодевичьем кладбище покоятся люди, которые творили историю государства российского и развивали его культуру. Это и члены царской семьи, и философы, и историки, писатели, поэты. Именно здесь похоронена первая жена Петра I Евдокия Лопухина, герой войны 1812 года поэт Денис Давыдов, писатели Н. В. Гоголь, А. П. Чехов и М. А. Булгаков, такие государственные деятели, как А. И. Микоян, Е. М. Примаков, Б. Н. Ельцин и многие другие.
На экскурсии узнаем:
кто из царственных особ находил убежище в Новодевичьем монастыре;
свидетелем каких знаковых исторических событий оказался монастырь;
как монахини спасли монастырь от французов;
кому из знаменитостей посчастливилось жить на территории монастыря;
как монастырь прошёл путь от святой обители до "Музея раскрепощения женщины" и обратно.
и многое-многое другое.
Ответы на вопросы
Что входит
Входные билеты на территорию монастыря и на территорию Новодевичьего кладбища услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: на улице у выхода №2 станции метро Спортивная
Завершение: Лужнецкий проезд, 2с1
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
На территории монастыря проходит масштабная реставрация
Поэтому некоторые объекты недоступны для изучения. Просим отнестись с пониманием
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