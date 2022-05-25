Новодевичий Некрополь, расположенный возле знаменитого Новодевичьего Монастыря, знаменит не только в Москве, но и во всем мире. Изначально в нем хоронили только послушниц монастыря. Однако с начала двадцатого века скромное монастырское кладбище разрослось и превратилось в настоящий некрополь площадью почти три гектара.

Тут расположены уникальные памятники, среди которых знаменитый "Умирающий лебедь", на который Вера Мухина потратила восемь лет. В некрополе похоронены знаменитые архитекторы, скульпторы и инженеры, творческие и партийные деятели.

Вы увидите необычные беседки и великолепные памятники, а гид расскажет о знаменитостях, которые покоятся тут.

Рекомендуем взять теплую одежду и удобную обувь, чтобы ничего вас не отвлекало от прогулки.

Окончание экскурсии в Новодевичьем некрополе.

Экскурсия проводится в группе до 20 человек.