Новодевичий Некрополь

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Экскурсия проводится в группе до 20 человек

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Экскурсия проводится в группе до 20 человек.

В экскурсию входит только внешний осмотр Новодевичьего монастыря, вы можете посетить его после экскурсии, по желанию. При посещении экскурсии при себе необходимо иметь защитную маску и перчатки.
Новодевичий Некрополь
Новодевичий Некрополь
Новодевичий Некрополь
Новодевичий Некрополь

Что вас ожидает 🤩

  • Новодевичий Некрополь
  • Новодевичий монастырь (снаружи)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Новодевичий Некрополь, расположенный возле знаменитого Новодевичьего Монастыря, знаменит не только в Москве, но и во всем мире. Изначально в нем хоронили только послушниц монастыря. Однако с начала двадцатого века скромное монастырское кладбище разрослось и превратилось в настоящий некрополь площадью почти три гектара.

Тут расположены уникальные памятники, среди которых знаменитый "Умирающий лебедь", на который Вера Мухина потратила восемь лет. В некрополе похоронены знаменитые архитекторы, скульпторы и инженеры, творческие и партийные деятели.

Вы увидите необычные беседки и великолепные памятники, а гид расскажет о знаменитостях, которые покоятся тут.

Рекомендуем взять теплую одежду и удобную обувь, чтобы ничего вас не отвлекало от прогулки.

Окончание экскурсии в Новодевичьем некрополе.

Экскурсия проводится в группе до 20 человек.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Четверг в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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