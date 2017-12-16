Новогоднее настроение в Москве

Открыть традиции любимого праздника сквозь века на легкой прогулке по нарядному центру

Елка с красочными шарами, мандарины, шампанское, оливье, шуршащая упаковка подарков, Щелкунчик — когда, как и почему они стали непременными атрибутами Нового года? Я приглашаю вас узнать это, гуляя по сияющим улочкам Москвы.

Не будем погружаться в даты и имена, но окунемся в атмосферу праздника, полюбуемся волшебным оформлением города и сделаем множество фото!
Новогоднее настроение в Москве
Новогоднее настроение в Москве
Новогоднее настроение в Москве
Новогоднее настроение в Москве
Новогоднее настроение в Москве
Новогоднее настроение в Москве
Новогоднее настроение в Москве
Новогоднее настроение в Москве
Новогоднее настроение в Москве
Новогоднее настроение в Москве
Новогоднее настроение в Москве
Новогоднее настроение в Москве
Новогоднее настроение в Москве
Новогоднее настроение в Москве
Новогоднее настроение в Москве
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Описание

Что вас ожидает

Оливье, баня и другие новогодние традиции

Мы встретимся на Трубной площади, где вы услышите забавную историю создания самого новогоднего салата, и каждый уйдет с оригинальным рецептом. Оттуда пойдем по Неглинке, где каждый год 31 декабря выстраивается очередь в знаменитые Сандуновские бани. Тут время поделиться любопытными фактами об «Иронии судьбы». Заглянем на чудесную ярмарку, где можно купить елочные игрушки себе или в подарок.

Елки, маскарады и исполнение желаний

Окажемся на настоящем параде новогодних елок. Почему это дерево стало новогодним символом и как его украшали раньше? Поговорим об этом, сделаем достаточно фотографий и отправимся к Большому театру, чтобы вспомнить самый ожидаемый балет — «Щелкунчик». Вы раскроете, где в прошлом проходили новогодние балы и маскарады, где установили первую елку. А закончится экскурсия на Красной площади: я научу вас загадывать желания так, чтобы они исполнялись!

Наш праздничный маршрут

Трубная площадь — Неглинная улица — Петровский пассаж (возможность погреться) — Театральная площадь — Охотный ряд и Манежная площадь (либо Никольская улица и ГУМ в зависимости от перекрытий) — Красная площадь

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с 15 декабря по 15 января
  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Пожалуйста, одевайтесь тепло.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Трубная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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