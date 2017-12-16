Мы встретимся на Трубной площади, где вы услышите забавную историю создания самого новогоднего салата, и каждый уйдет с оригинальным рецептом. Оттуда пойдем по Неглинке, где каждый год 31 декабря выстраивается очередь в знаменитые Сандуновские бани. Тут время поделиться любопытными фактами об «Иронии судьбы». Заглянем на чудесную ярмарку, где можно купить елочные игрушки себе или в подарок.
Окажемся на настоящем параде новогодних елок. Почему это дерево стало новогодним символом и как его украшали раньше? Поговорим об этом, сделаем достаточно фотографий и отправимся к Большому театру, чтобы вспомнить самый ожидаемый балет — «Щелкунчик». Вы раскроете, где в прошлом проходили новогодние балы и маскарады, где установили первую елку. А закончится экскурсия на Красной площади: я научу вас загадывать желания так, чтобы они исполнялись!
Трубная площадь — Неглинная улица — Петровский пассаж (возможность погреться) — Театральная площадь — Охотный ряд и Манежная площадь (либо Никольская улица и ГУМ в зависимости от перекрытий) — Красная площадь