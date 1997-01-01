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Новогоднее приключение с Дедом Морозом и Снегурочкой

Мос-Тур
Мос-Тур – Гид из Москвы
Погрузитесь в новогоднюю сказку во время автобусной прогулки по Москве в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки.
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  • 👥Групповая
  • 🎄На новый год!
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 900 ₽ за человека

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Новогоднее приключение с Дедом Морозом и Снегурочкой
Новогоднее приключение с Дедом Морозом и Снегурочкой

Что вы увидите

  • Собор Василия Блаженного
  • Александровский сад
  • Библиотека им. В. И. Ленина
  • Государственная Дума
  • Большой театр
  • Лубянская площадь
  • Варварка
  • Дом на Набережной
  • Храм Христа Спасителя
  • Воробьевы горы
  • Поклонная гора
  • Москва-Сити
Нарядная столица ⭐️ и сказочные персонажи
Вы откроете для себя сказочно-прекрасную Москву, которая уже нарядилась к празднику — развешала вдоль проспектов, бульваров и мостов разноцветные гирлянды, словно бусы, зажгла на зданиях тысячи огней, украсила улицы и площади новогодними ёлочками.
Узнайте как праздновали Новый Год наши предки и вернетесь в день сегодняшний, познакомитесь с традициями, обычаями и приметами этого праздника в других странах мира. А ещё будут игры и конкурсы, танцы 💃 и песни, шутки и смех. Ведь Дед Мороз со Снегурочкой — персонажи сказочные, а новогоднее настроение — самое что ни на есть настоящее!
Важная информация
Во время экскурсии 🧭 предусмотрены выходы на улицу для осмотра достопримечательностей 🏛️, одеваемся по погоде.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Красная площадь
Место завершения
🏁 Большой театр
Новогоднее приключение с Дедом Морозом и Снегурочкой
Новогоднее приключение с Дедом Морозом и Снегурочкой
Новогоднее приключение с Дедом Морозом и Снегурочкой
Новогоднее приключение с Дедом Морозом и Снегурочкой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мос-Тур
Мос-Тур
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