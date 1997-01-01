Нарядная столица ⭐️ и сказочные персонажи

Вы откроете для себя сказочно-прекрасную Москву, которая уже нарядилась к празднику — развешала вдоль проспектов, бульваров и мостов разноцветные гирлянды, словно бусы, зажгла на зданиях тысячи огней, украсила улицы и площади новогодними ёлочками.

Узнайте как праздновали Новый Год наши предки и вернетесь в день сегодняшний, познакомитесь с традициями, обычаями и приметами этого праздника в других странах мира. А ещё будут игры и конкурсы, танцы 💃 и песни, шутки и смех. Ведь Дед Мороз со Снегурочкой — персонажи сказочные, а новогоднее настроение — самое что ни на есть настоящее!

Важная информация

Во время экскурсии 🧭 предусмотрены выходы на улицу для осмотра достопримечательностей 🏛️, одеваемся по погоде.