Повелел Петр I русскому народу кофий пить и Новый год праздновать. Ни то, ни другое русскому народу по вкусу не пришлось, но куда ж от царской воли денешься, особенно на Мясницкой улице, по которой царь часто проезжает в свою любимую немецкую слободу. Вот и превращалась к Новогодней ночи Мясницкая в сказочный лес- по обочине дороги выставлялись в кадушках елки, украшенные сластями и игрушками, а около елок толпились дети, видел это царь и радовался. Радовались и люди, когда в новогоднюю ночь по их улице ехал к Кремлю диковинный караван из саней в виде кораблей или царских носилок. Втянулся в празднование нового года русский народ, перебрался праздник с улицы в каждый дом и стал семейным. Семьи на Мясницкой жили знатные и зажиточные и Новый год праздновали они с размахом!

Хотите узнать, в каком особняке в новогоднюю ночь садился за фортепьяно Ференц Лист ?

Как поздравляла с Новым годом детей своих рабочих фирма Буре?

Какой подарок москвичам делал на Новый год коллекционер Г. Г. Солодовников?

Что происходило в Новый год в стенах академии живописи, ваяния и зодчества?

И какие новогодние сюрпризы ожидали гостей в семье Брики- Маяковский?

Тогда приходите на нашу новогоднюю экскурсию ⛳ по Мясницкой улице!