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Новогодние забавы

ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород – Гид из Москвы
Новогодние забавы
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 500 ₽ за человека

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Новогодние забавы
Новогодние забавы

Что вы увидите

  • Дом трех композиторов
  • улица Мясницкая
  • Чайный домик
  • Дом-музей Маяковского
  • Библиотека Черткова
Повелел Петр I русскому народу кофий пить и Новый год праздновать. Ни то, ни другое русскому народу по вкусу не пришлось, но куда ж от царской воли денешься, особенно на Мясницкой улице, по которой царь часто проезжает в свою любимую немецкую слободу. Вот и превращалась к Новогодней ночи Мясницкая в сказочный лес- по обочине дороги выставлялись в кадушках елки, украшенные сластями и игрушками, а около елок толпились дети, видел это царь и радовался. Радовались и люди, когда в новогоднюю ночь по их улице ехал к Кремлю диковинный караван из саней в виде кораблей или царских носилок. Втянулся в празднование нового года русский народ, перебрался праздник с улицы в каждый дом и стал семейным. Семьи на Мясницкой жили знатные и зажиточные и Новый год праздновали они с размахом!
  • Хотите узнать, в каком особняке в новогоднюю ночь садился за фортепьяно Ференц Лист ?
  • Как поздравляла с Новым годом детей своих рабочих фирма Буре?
  • Какой подарок москвичам делал на Новый год коллекционер Г. Г. Солодовников?
  • Что происходило в Новый год в стенах академии живописи, ваяния и зодчества?
  • И какие новогодние сюрпризы ожидали гостей в семье Брики- Маяковский?
Тогда приходите на нашу новогоднюю экскурсию ⛳ по Мясницкой улице!
Что входит
  • экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 метро Красные ворота
Место завершения
🏁 улица Мясницкая
Новогодние забавы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород
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