Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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Новогодние забавы на Мясницкой

Перенестись в праздничные дни прошлых веков на нарядной московской улице

Ольга
Ольга – экскурсионное агентство из Москвы
Спасибо за Новый год мы говорим Петру I! Начиная с его указа и до 20 века — вы погрузитесь в праздничные истории 📖 Мясницкой улицы, которая всегда с размахом отмечала Новый год.

Узнаете о предпринимателях и знатных семьях, полюбуетесь Чайным домом и представите теплые зимние вечера за стенами великолепных зданий.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 500 ₽ за человека

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Новогодние забавы на Мясницкой
Новогодние забавы на Мясницкой

Что вас ожидает

Всегда нарядная Мясницкая улица
Кофий пить и Новый год праздновать — велел Петр I всей России. Людям новые веяния по душе не пришлись, но от царской воли никуда не денешься, особенно на улице, по которой царь ездил в любимую немецкую слободу. Вот и превращалась Мясницкая в сказочный лес 🌳 с елками в кадушках, у которых толпились дети. Мы поговорим о тех днях и о том, как Новый год с его волшебными традициями проник в каждый дом.

Заглянуть на праздник в 19-20 вв
Любуясь архитектурой особняков, вы узнаете, где в праздничную ночь садился за фортепьяно композитор Ференц Лист. Как часовая компания Буре поздравляла детей своих рабочих. Что дарил москвичам коллекционер Солодовников. Что происходило на Новый год в Академии живописи, ваяния и зодчества. Какие новогодние сюрпризы ждали гостей у Бриков и Маяковского. И многое другое!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.

Начало и место завершения
🚩 в районе метро Красные ворота
Новогодние забавы на Мясницкой
Новогодние забавы на Мясницкой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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