Ольга проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Всегда нарядная Мясницкая улица

Кофий пить и Новый год праздновать — велел Петр I всей России. Людям новые веяния по душе не пришлись, но от царской воли никуда не денешься, особенно на улице, по которой царь ездил в любимую немецкую слободу. Вот и превращалась Мясницкая в сказочный лес 🌳 с елками в кадушках, у которых толпились дети. Мы поговорим о тех днях и о том, как Новый год с его волшебными традициями проник в каждый дом.

Заглянуть на праздник в 19-20 вв

Любуясь архитектурой особняков, вы узнаете, где в праздничную ночь садился за фортепьяно композитор Ференц Лист. Как часовая компания Буре поздравляла детей своих рабочих. Что дарил москвичам коллекционер Солодовников. Что происходило на Новый год в Академии живописи, ваяния и зодчества. Какие новогодние сюрпризы ждали гостей у Бриков и Маяковского. И многое другое!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.