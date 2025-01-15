Огни С. – Гид из Москвы

Уникальный Новогодний концерт под живую музыку с праздничной экскурсией и встречей Нового Года.



Вы совершите незабываемое путешествие по Новогодней Москве в компании Деда Мороза и Снегурочки.



Окунётесь в праздничную атмосферу древней столицы ⭐️ и перенесётесь в эпоху Новогодних «Голубых Огоньков», в эпоху настоящего, зимнего праздника.



Под неувядаемые, вечные, душевные песни, исполненные под живой, гитарный аккомпанемент, автобус перенесёт Вас в ностальгическое прошлое, оставляя в сверкающем миллионами огней, завораживающем настоящем.