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Новогодний поющий автобус со встречей Нового Года

4.6
7 отзывов
Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
Уникальный Новогодний концерт под живую музыку с праздничной экскурсией и встречей Нового Года.

Вы совершите незабываемое путешествие по Новогодней Москве в компании Деда Мороза и Снегурочки.

Окунётесь в праздничную атмосферу древней столицы ⭐️ и перенесётесь в эпоху Новогодних «Голубых Огоньков», в эпоху настоящего, зимнего праздника.

Под неувядаемые, вечные, душевные песни, исполненные под живой, гитарный аккомпанемент, автобус перенесёт Вас в ностальгическое прошлое, оставляя в сверкающем миллионами огней, завораживающем настоящем.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🎄На новый год!
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • 3 500 ₽ за человека

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Новогодний поющий автобус со встречей Нового Года
Новогодний поющий автобус со встречей Нового Года

Что вы увидите

  • Памятники Петру и Владимиру
  • Древние стены Кремля
  • Новодевичий монастырь
  • Садовое кольцо
  • Набережная Москвы реки
  • Новый Арбат
  • Манежная Площадь
  • Тверской бульвар
  • Цветной бульвар
  • Старый Арбат
  • Воробьёвы горы
«Новогодний поющий автобус» — это, прежде всего, уникальный концерт, а потом уже экскурсия ⛳ вас ждет
  • «Поющий автобус» провезёт вас по самым ярким, блистающим миллионами огней улицам, площадям и бульварам.
  • Вы увидите Новый Арбат, Манежную площадь, Храм Христа Спасителя, памятники Петру и Владимиру, древние стены Кремля и Новодевичьего монастыря, украшенное иллюминацией Садовое кольцо и набережные Москвы реки.
  • Шампанское, бенгальские огни и зимние игры ждут Вас на Тверском и Цветном бульварах, на Старом Арбате и Воробьёвых горах ⛰️ ведущий расскажет Вам много интересного о Москве и истории 📖 появления Новогоднего праздника.
  • Сам Новый Год встретим под бой курантов и с персональным салютом.
  • В живом исполнении прозвучат такие хиты, как «Пять минут», «Счастье вдруг». «Три белых коня» и многие другие проверенные временем, любимые песни.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Шампанское, шоколад
  • Персональный салют
  • Услуги гида
Что не входит
    Начало
    🚩 м. Красные Ворота выход №2
    Место завершения
    🏁 м. Парк Культуры
    Новогодний поющий автобус со встречей Нового Года
    Новогодний поющий автобус со встречей Нового Года

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Огни С.
    Огни С.
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    7 отзывов оставили туристы

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