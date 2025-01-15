«Новогодний поющий автобус» — это, прежде всего, уникальный концерт, а потом уже экскурсия ⛳ вас ждет
«Поющий автобус» провезёт вас по самым ярким, блистающим миллионами огней улицам, площадям и бульварам.
Вы увидите Новый Арбат, Манежную площадь, Храм Христа Спасителя, памятники Петру и Владимиру, древние стены Кремля и Новодевичьего монастыря, украшенное иллюминацией Садовое кольцо и набережные Москвы реки.
Шампанское, бенгальские огни и зимние игры ждут Вас на Тверском и Цветном бульварах, на Старом Арбате и Воробьёвых горах ⛰️ ведущий расскажет Вам много интересного о Москве и истории 📖 появления Новогоднего праздника.
Сам Новый Год встретим под бой курантов и с персональным салютом.
В живом исполнении прозвучат такие хиты, как «Пять минут», «Счастье вдруг». «Три белых коня» и многие другие проверенные временем, любимые песни.
Что входит
Транспортное обслуживание
Шампанское, шоколад
Персональный салют
Услуги гида
Что не входит
Начало
🚩 м. Красные Ворота выход №2
Место завершения
🏁 м. Парк Культуры
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 100 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.