Ольга проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Нарядные бульвары: прогулка 👣 в прошлое

В праздничную пору москвичи 19 века неизменно стремились к бульварам — не найти лучше места, чтобы прогуляться, испить чаю с выпечкой и зарядиться весельем! Тверской бульвар в рождественскую неделю и вовсе служил светской гостиной для московского дворянства. Подобно столичным денди и утонченным дамам, мы прогуляемся по сияющей Тверской улице и ее окрестностям. Вы перенесетесь во времена, когда в особняках гремели рождественские балы, а на самом бульваре разворачивались широкие народные гулянья.

Новогодние традиции царской эпохи

Новый год в столице во все времена отмечали с размахом: на прогулке вы узнаете, как встречали праздник московские дворяне и купцы, выясните, как появился «канонический» рецепт всеми любимого «Оливье» и кто первым его приготовил. Обсудим, как москвичи в советское время праздновали Новый год в ресторане «под юбкой», откуда в столице взялись два театра с одним названием. И конечно, полюбуемся доходными домами, старинными усадьбами и особнячками одного из самых красивых 🤩 районов Москвы.

Зимний завтрак по-московски!

Теплым и вкусным завершением прогулки станет, как и полагается в гостеприимной Москве, сытный завтрак. В уютном кафе в историческом здании 19 века вы подкрепитесь горячими блинчиками с ароматным соусом и чаем, заваренным по специальному рецепту.

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