Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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Новогодний променад по Москве с завтраком

Погрузиться в рождественские истории столицы на Тверском бульваре и угоститься ароматными блинами

Ольга
Ольга – экскурсионное агентство из Москвы
Рецепт нашей зимней прогулки по Москве: огоньки Тверского бульвара, изящные фасады усадеб и доходных домов, новогодние истории 📖 и вкуснейшие блинчики с пылу с жару.

Вам предстоит совершить променад по улочкам, где отмечало Новый год московское дворянство, узнать о рождественских традициях столицы ⭐️ и попробовать праздник на вкус в здании 19 века.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 800 ₽ за человека

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Новогодний променад по Москве с завтраком
Новогодний променад по Москве с завтраком

Что вас ожидает

Нарядные бульвары: прогулка 👣 в прошлое
В праздничную пору москвичи 19 века неизменно стремились к бульварам — не найти лучше места, чтобы прогуляться, испить чаю с выпечкой и зарядиться весельем! Тверской бульвар в рождественскую неделю и вовсе служил светской гостиной для московского дворянства. Подобно столичным денди и утонченным дамам, мы прогуляемся по сияющей Тверской улице и ее окрестностям. Вы перенесетесь во времена, когда в особняках гремели рождественские балы, а на самом бульваре разворачивались широкие народные гулянья.

Новогодние традиции царской эпохи
Новый год в столице во все времена отмечали с размахом: на прогулке вы узнаете, как встречали праздник московские дворяне и купцы, выясните, как появился «канонический» рецепт всеми любимого «Оливье» и кто первым его приготовил. Обсудим, как москвичи в советское время праздновали Новый год в ресторане «под юбкой», откуда в столице взялись два театра с одним названием. И конечно, полюбуемся доходными домами, старинными усадьбами и особнячками одного из самых красивых 🤩 районов Москвы.

Зимний завтрак по-московски!
Теплым и вкусным завершением прогулки станет, как и полагается в гостеприимной Москве, сытный завтрак. В уютном кафе в историческом здании 19 века вы подкрепитесь горячими блинчиками с ароматным соусом и чаем, заваренным по специальному рецепту.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • В стоимость экскурсии 🧭 включен завтрак: два блинчика, соус к блинам на выбор (сметана, сгущенка, брусничное варение или мед), а также чай: черный с бергамотом и чабрецом, зеленый с мятой или фруктовый
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Тверская
Новогодний променад по Москве с завтраком
Новогодний променад по Москве с завтраком
Новогодний променад по Москве с завтраком
Новогодний променад по Москве с завтраком
Новогодний променад по Москве с завтраком
Новогодний променад по Москве с завтраком
Новогодний променад по Москве с завтраком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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