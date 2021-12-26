26.12 в 07:15

Согласитесь, подарки приятнее дарить, чем получать. Видеть радостные и удивленные лица родных и друзей. Впереди Новый год. Самый долгожданный и любимый праздник. Походы в гости и подарки, подарки, подарки. Предлагаем вам отличный вариант сделать покупки накануне праздника. Текстильная столица ждет вас!

Согласитесь, подарки приятнее дарить, чем получать. Видеть радостные и удивленные лица родных и друзей. Впереди Новый год. Самый долгожданный и любимый праздник. Походы в гости и подарки, подарки, подарки. Предлагаем вам отличный вариант сделать покупки накануне праздника. Текстильная столица ждет вас!

Большой праздничный шоппинг предусмотрен в крупнейшем торговом центре Иванова - РИО. Это настоящий рай для покупок.

Вас ждут более 700 магазинов с прямыми продажи от фабрик, где можно приобрести товары оптом и в розницу, огромный ассортимент для женщин, мужчин и детей всех возрастов.

Что можно купить в Торговом Центре:

огромный выбор постельного белья. Подушки, одеяла, пледы, покрывала

одежда для дома: халаты, пижамы, комплекты для отдыха, носки

купальные костюмы, комплекты для бани, полотенца

столовый текстиль - скатерти, салфетки, фартуки, прихватки

верхняя одежда по сезону

Комплекс удобно структурирован, отдельные павильоны мужской, женской, детской одежды, одежды для больших и добрых людей.

Есть информационные стойки со схемами Центра