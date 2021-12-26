26.12 в 07:15

Новогодний шоп тур в ситцевую столицу. Иваново - торговый центр РИО

Новогодний шоп тур в ситцевую столицу

В группе
до 30 чел.
Новогодний шоп тур в ситцевую столицу.

Иваново - торговый центр РИО
Новогодний шоп тур в ситцевую столицу. Иваново - торговый центр РИО
Новогодний шоп тур в ситцевую столицу. Иваново - торговый центр РИО
Новогодний шоп тур в ситцевую столицу. Иваново - торговый центр РИО
Новогодний шоп тур в ситцевую столицу. Иваново - торговый центр РИО
Новогодний шоп тур в ситцевую столицу. Иваново - торговый центр РИО
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Согласитесь, подарки приятнее дарить, чем получать. Видеть радостные и удивленные лица родных и друзей. Впереди Новый год. Самый долгожданный и любимый праздник. Походы в гости и подарки, подарки, подарки. Предлагаем вам отличный вариант сделать покупки накануне праздника. Текстильная столица ждет вас!
Согласитесь, подарки приятнее дарить, чем получать. Видеть радостные и удивленные лица родных и друзей. Впереди Новый год. Самый долгожданный и любимый праздник. Походы в гости и подарки, подарки, подарки. Предлагаем вам отличный вариант сделать покупки накануне праздника. Текстильная столица ждет вас!
Большой праздничный шоппинг предусмотрен в крупнейшем торговом центре Иванова - РИО. Это настоящий рай для покупок.
Вас ждут более 700 магазинов с прямыми продажи от фабрик, где можно приобрести товары оптом и в розницу, огромный ассортимент для женщин, мужчин и детей всех возрастов.

Что можно купить в Торговом Центре:

    огромный выбор постельного белья. Подушки, одеяла, пледы, покрывала
    одежда для дома: халаты, пижамы, комплекты для отдыха, носки
    купальные костюмы, комплекты для бани, полотенца
    столовый текстиль - скатерти, салфетки, фартуки, прихватки

    верхняя одежда по сезону

    Комплекс удобно структурирован, отдельные павильоны мужской, женской, детской одежды, одежды для больших и добрых людей.
    Есть информационные стойки со схемами Центра

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • транспортное обслуживание автобусом, иномарка
    • обзорная экскурсия по Иваново
    • сопровождение экскурсоводом по всему маршруту
    • 4 часа минимально - время для покупок в ТЦ Рио
    • Бесплатный выбор места в автобусе при бронировании тура
    Что не входит
    • Обед в данной программе не предусмотрен. В ТЦ Рио множество кафе и фаст фудов
    • где каждый найдет для себя возможность перекусить.
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: станция метро Шоссе Энтузиастов, выход № 1
    Завершение: станция метро Шоссе Энтузиастов,
    Когда и сколько длится
    Когда: 26.12 в 07:15
    Экскурсия длится около 16 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    26.12 в 07:15

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