Новогодняя экскурсия в Клин для всей семьи

Побывать на знаменитой фабрике елочной игрушки, пивоварне и сыроварне

5
1 отзыв
Индивидуально
для 4 чел.
Пусть ваш Новый год будет таким же ярким и щедрым, как наша праздничная дегустационная поездка! В программе три интересных части и путевые рассказы.

В «Клинском подворье» вы погрузитесь в историю Нового года и увидите, как рождаются волшебные елочные игрушки.

Взрослые оценят экскурсию по пивоварне с дегустацией.

А на закуску вы попробуете 20 видов сыра и заглянете на ферму.
Новогодняя экскурсия в Клин для всей семьи
Новогодняя экскурсия в Клин для всей семьи
Новогодняя экскурсия в Клин для всей семьи
Новогодняя экскурсия в Клин для всей семьи
Новогодняя экскурсия в Клин для всей семьи
Новогодняя экскурсия в Клин для всей семьи
Новогодняя экскурсия в Клин для всей семьи
Новогодняя экскурсия в Клин для всей семьи
Новогодняя экскурсия в Клин для всей семьи
Новогодняя экскурсия в Клин для всей семьи
Новогодняя экскурсия в Клин для всей семьи
Новогодняя экскурсия в Клин для всей семьи
Новогодняя экскурсия в Клин для всей семьи
Новогодняя экскурсия в Клин для всей семьи
Новогодняя экскурсия в Клин для всей семьи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Путешествие в старинный Клин
По пути до нашей первой цели (около 2 часов) я расскажу об истории Клина и о человеке, наиболее прославившем этот город — Петре Ильиче Чайковском. В Клину композитор написал самую новогоднюю музыку на свете — к балету «Щелкунчик». По дороге мы послушаем ее в исполнении оркестра Большого театра, а также поговорим о хрониках Нового года и Рождества в России и мире.

🎄 Музей елочной игрушки
Клинское подворье — это музей фабрики «Елочка», на которой изготавливают стеклянные елочные украшения ручной работы и сохраняют традиции 130-летнего промысла. В 12 тематических залах вы увидите елочные игрушки разных эпох, в том числе редчайшие экспонаты. Узнаете, как раньше украшали рождественские ели, понаблюдаете за тем, как мастера выдувают, разрисовывают и декорируют игрушку. А после, если захотите, примете участие в мастер-классе по росписи.

🍺 Пивоварня
На экскурсии вы познакомитесь со всеми этапами пивоварения: посетите цеха дробления, розлива пива в кеги и бутылки, варочный порядок и цех брожения. Услышите о химических процессах, поймете, зачем нужна микробиологическая лаборатория и чем она отличается от физико-химической. От теории перейдете к практике и продегустируете все актуальные в этот период сорта.

🧀 Сыроварня
На закуску у нас сыры, которые производятся вручную из собственного молока этой фермы. Вы встретите ее обитателей, узнаете о сыроделии и правилах хранения сыра. Ассортимент здесь разнообразный: на дегустации вы попробуете не менее двадцати итальянских и французских сортов сыра. А еще по желанию самостоятельно приготовите сыр на мастер-классе, уделив внимание всем деталям.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На моем легковом автомобиле с удобным размещением до 3-4 человек
  • Я заберу вас из Москвы от станции метро «Говорово» и доставлю обратно после экскурсии

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в музей елочной игрушки в новогоднее время — от 700 руб. с человека
  • Мастер-класс по изготовлению стеклянной елочной игрушки — 300 руб. с человека
  • Входные билеты на пивоварню с дегустацией — 2000 руб. с человека
  • Сырная дегустация — 500 руб. с человека. По желанию участников за дополнительную плату может быть приготовлен обед или ужин, а также можно принять участие в индивидуальном мастер-классе по изготовлению сыра.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Говорово
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
12 янв 2022
Всё понравилось, было интересно, рекомендую Дмитрия 😎

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