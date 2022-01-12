Что вас ожидает

❄ Путешествие в старинный Клин

По пути до нашей первой цели (около 2 часов) я расскажу об истории Клина и о человеке, наиболее прославившем этот город — Петре Ильиче Чайковском. В Клину композитор написал самую новогоднюю музыку на свете — к балету «Щелкунчик». По дороге мы послушаем ее в исполнении оркестра Большого театра, а также поговорим о хрониках Нового года и Рождества в России и мире.

🎄 Музей елочной игрушки

Клинское подворье — это музей фабрики «Елочка», на которой изготавливают стеклянные елочные украшения ручной работы и сохраняют традиции 130-летнего промысла. В 12 тематических залах вы увидите елочные игрушки разных эпох, в том числе редчайшие экспонаты. Узнаете, как раньше украшали рождественские ели, понаблюдаете за тем, как мастера выдувают, разрисовывают и декорируют игрушку. А после, если захотите, примете участие в мастер-классе по росписи.

🍺 Пивоварня

На экскурсии вы познакомитесь со всеми этапами пивоварения: посетите цеха дробления, розлива пива в кеги и бутылки, варочный порядок и цех брожения. Услышите о химических процессах, поймете, зачем нужна микробиологическая лаборатория и чем она отличается от физико-химической. От теории перейдете к практике и продегустируете все актуальные в этот период сорта.

🧀 Сыроварня

На закуску у нас сыры, которые производятся вручную из собственного молока этой фермы. Вы встретите ее обитателей, узнаете о сыроделии и правилах хранения сыра. Ассортимент здесь разнообразный: на дегустации вы попробуете не менее двадцати итальянских и французских сортов сыра. А еще по желанию самостоятельно приготовите сыр на мастер-классе, уделив внимание всем деталям.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На моем легковом автомобиле с удобным размещением до 3-4 человек

Я заберу вас из Москвы от станции метро «Говорово» и доставлю обратно после экскурсии

Дополнительные расходы