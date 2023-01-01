Очень часто нам в жизни не хватает лёгкости, сказки и немного детства. Эта экскурсия точно добавит вам в жизнь частичку волшебства. Вы сможете отвлечься от ваших дел и забот, расслабиться, остановиться и по-настоящему прочувствовать каждый момент.

На Патриарших прудах в декабре и январе царит поистине волшебная атмосфера. У ресторанов и магазинов этого района одни из самых красивых украшений в городе. Предлагаю вам прогуляться здесь и узнать об истории появления Нового года и Рождества, а также об истории удивительных мест, которые мы увидим на пути. А также вы сможете сделать памятные снимки, выпить вкусный глинтвейн и погрузиться в настоящую новогоднюю сказку!

Встречаемся на Триумфальной площади около аллеи красивых ёлочек, где я вам расскажу об истории появления рождественского дерева в России, и том, как его раньше украшали. Затем отправимся в гости к самому мистическому писателю Москвы Михаилу Афанасьевичу Булгакову, который когда-то тоже начал свою новую жизнь в районе Патриарших. Здесь мы также заглянем в необычный подъезд, где находилась та самая нехорошая квартира номер 50.

После отправимся в Трёхпрудный переулок, в котором тоже жило немало известных людей. Здесь мы вспомним о традиции смотреть советское кино в новогодние праздники, потому что здесь проживала актриса Людмила Гурченко, которая снялась в легендарных советских фильмах: “Любовь и голуби”, “Вокзал для двоих” и других.

Также у невероятно украшенного цветочного магазина я расскажу вам о том, какие подарки дарили раньше на Новый год. И здесь также помогу сделать вам памятные снимки. После чего, мы отправимся к творению великого архитектора Франца Альберта Шехтеля – к Скоропечатне Левенсона, где поговорим о традиции дарить открытки на Новый год!

У самого пруда поговорим о катке, кто раньше жил в этом районе и катался на нём. А также расскажу вам про самые интересные здания в округе.

Позднее прогуляемся среди ресторанчиков на Малой Бронной, и я расскажу вам о самых классных из них, а также поговорим о появлении шампанского и глинтвейна в России, о том, как раньше праздновали Новый год и Рождество, и где был создан любимый всеми салат “Оливье”.

Эта экскурсия, которая позволит вам почувствовать настроение сказки, праздника и волшебства! Вы узнаете о самых главных традициях Нового года и Рождества, а также об интересных местах Патриарших прудов, его жителях, и почему этот район стал таким популярным. Ведь это мой любимый район города, и я знаю здесь почти каждый уголок!

Возможно проведение данной экскурсии в формате лекции в ресторане.