Новогодняя экскурсия «Волшебство на Патриарших»

Новогодняя экскурсия «Волшебство на Патриарших»
Новогодняя экскурсия «Волшебство на Патриарших»
Новогодняя экскурсия «Волшебство на Патриарших»
Новогодняя экскурсия «Волшебство на Патриарших»
Новогодняя экскурсия «Волшебство на Патриарших»
Новогодняя экскурсия «Волшебство на Патриарших»
Новогодняя экскурсия «Волшебство на Патриарших»
Ближайшие даты:
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Описание

Очень часто нам в жизни не хватает лёгкости, сказки и немного детства. Эта экскурсия точно добавит вам в жизнь частичку волшебства. Вы сможете отвлечься от ваших дел и забот, расслабиться, остановиться и по-настоящему прочувствовать каждый момент.
На Патриарших прудах в декабре и январе царит поистине волшебная атмосфера. У ресторанов и магазинов этого района одни из самых красивых украшений в городе. Предлагаю вам прогуляться здесь и узнать об истории появления Нового года и Рождества, а также об истории удивительных мест, которые мы увидим на пути. А также вы сможете сделать памятные снимки, выпить вкусный глинтвейн и погрузиться в настоящую новогоднюю сказку!
Встречаемся на Триумфальной площади около аллеи красивых ёлочек, где я вам расскажу об истории появления рождественского дерева в России, и том, как его раньше украшали. Затем отправимся в гости к самому мистическому писателю Москвы Михаилу Афанасьевичу Булгакову, который когда-то тоже начал свою новую жизнь в районе Патриарших. Здесь мы также заглянем в необычный подъезд, где находилась та самая нехорошая квартира номер 50.
После отправимся в Трёхпрудный переулок, в котором тоже жило немало известных людей. Здесь мы вспомним о традиции смотреть советское кино в новогодние праздники, потому что здесь проживала актриса Людмила Гурченко, которая снялась в легендарных советских фильмах: “Любовь и голуби”, “Вокзал для двоих” и других.
Также у невероятно украшенного цветочного магазина я расскажу вам о том, какие подарки дарили раньше на Новый год. И здесь также помогу сделать вам памятные снимки. После чего, мы отправимся к творению великого архитектора Франца Альберта Шехтеля – к Скоропечатне Левенсона, где поговорим о традиции дарить открытки на Новый год!
У самого пруда поговорим о катке, кто раньше жил в этом районе и катался на нём. А также расскажу вам про самые интересные здания в округе.
Позднее прогуляемся среди ресторанчиков на Малой Бронной, и я расскажу вам о самых классных из них, а также поговорим о появлении шампанского и глинтвейна в России, о том, как раньше праздновали Новый год и Рождество, и где был создан любимый всеми салат “Оливье”.
Эта экскурсия, которая позволит вам почувствовать настроение сказки, праздника и волшебства! Вы узнаете о самых главных традициях Нового года и Рождества, а также об интересных местах Патриарших прудов, его жителях, и почему этот район стал таким популярным. Ведь это мой любимый район города, и я знаю здесь почти каждый уголок!
Возможно проведение данной экскурсии в формате лекции в ресторане.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Маяковскому на Триумфальной площади
Завершение: Малая Бронная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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