Виктория Ш. проводит ещё 6 экскурсий

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Новогодняя экспедиция по центру

Виктория Ш.
Виктория Ш. – Гид из Москвы
Новогодняя экспедиция по центру
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • 750 ₽ за человека

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Новогодняя экспедиция по центру
Новогодняя экспедиция по центру
Дорогие друзья! Торопитесь создать себе, своим детям, родным и близким праздничное настроение! Вы увидите самые красивые 🤩 ёлки и нарядно украшенные улицы центра Москвы. За 2 часа - более 30 ёлок! Вы узнаете историю 📖 празднования нового года : откуда пришёл обычай праздновать Новый год, когда и как отмечали Новый год в разных странах мира и какие существуют новогоднии традиции в наши дни, узнаете рецепт "Кремлёвского оливье".
Что входит
  • Работа экскурсовода
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 м. Китай Город у памятника Кириллу и Мефодию
Место завершения
🏁 м. Лубянская
Новогодняя экспедиция по центру
Новогодняя экспедиция по центру

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория Ш.
Виктория Ш.
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