Виктория Ш. проводит ещё 6 экскурсий

Дорогие друзья! Торопитесь создать себе, своим детям, родным и близким праздничное настроение! Вы увидите самые красивые 🤩 ёлки и нарядно украшенные улицы центра Москвы. За 2 часа - более 30 ёлок! Вы узнаете историю 📖 празднования нового года : откуда пришёл обычай праздновать Новый год, когда и как отмечали Новый год в разных странах мира и какие существуют новогоднии традиции в наши дни, узнаете рецепт "Кремлёвского оливье".
Что входит
Работа экскурсовода
Что не входит
личные расходы
Начало
🚩 м. Китай Город у памятника Кириллу и Мефодию
Место завершения
🏁 м. Лубянская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 4 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.