Виктория Ш. проводит ещё 6 экскурсий

Дорогие друзья! Торопитесь создать себе, своим детям, родным и близким праздничное настроение! Вы увидите самые красивые 🤩 ёлки и нарядно украшенные улицы центра Москвы. За 2 часа - более 30 ёлок! Вы узнаете историю 📖 празднования нового года : откуда пришёл обычай праздновать Новый год, когда и как отмечали Новый год в разных странах мира и какие существуют новогоднии традиции в наши дни, узнаете рецепт "Кремлёвского оливье".