Новогодняя феерия

Ничего страшного, что большинство людей в автобусе 🚌 вам совершенно незнакомы. Так даже интереснее, и, как знать, возможно, всего за один вечер вы приобретете множество новых друзей. А куда мы поедем? Тсссссс… Пока не будем говорить об этом, пусть это станет для вас сюрпризом. Скажем лишь, что мы отправимся любоваться новогодней Москвой — настоящая роскошь для многих из нас, поглощенных ежедневной рутиной неотложных дел и подготовкой к Новому Году.

В ходе увлекательной экскурсии 🧭 вы:

Вы увидите — праздничная Москва чудо как хороша. А вечерняя подсветка зданий, сияние новогодних ёлочек, разноцветье гирлянд и мириады огней вечерней столицы ⭐️ создают иллюзию путешествия в сказку.

И, конечно же, мы поговорим о новогодних традициях, ритуалах и приметах. О том, как встречают этот праздник в разных странах, чем украшают стол и как называют добрых волшебников — братьев нашего Деда Мороза.

Важная информация

Во время экскурсии предусмотрены выходы на улицу для осмотра достопримечательностей 🏛️, одеваемся по погоде.