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Новогодняя феерия вечерней Москвы с посещением канатной дороги

Мос-Тур
Мос-Тур – Гид из Москвы
Новый Год — это удивительная смесь запахов хвои и мандаринов, пузырьки в бокале шампанского и желание, которое мы торопливо загадываем под размеренный бой курантов.

А ещё сюрпризы, ведь без них этот волшебный праздник потеряет частичку своего шарма.

И одним из таких сюрпризов может стать весёлое новогоднее приключение по вечерней Москве с Мос-Тур!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧘На выходные
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 490 ₽ за человека

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Новогодняя феерия вечерней Москвы с посещением канатной дороги
Новогодняя феерия вечерней Москвы с посещением канатной дороги

Что вы увидите

  • Памятник Минину и Пожарскому
  • Красная площадь
  • Собор Василия Блаженного
  • Дом на Набережной
  • Храм Христа Спасителя
  • Воробьевы горы
  • Канатная дорога
  • Поклонная гора
  • Москва-Сити
  • Александровский сад
  • Библиотека им. В. И. Ленина
  • Государственная Дума
  • Большой театр
Новогодняя феерия
Ничего страшного, что большинство людей в автобусе 🚌 вам совершенно незнакомы. Так даже интереснее, и, как знать, возможно, всего за один вечер вы приобретете множество новых друзей. А куда мы поедем? Тсссссс… Пока не будем говорить об этом, пусть это станет для вас сюрпризом. Скажем лишь, что мы отправимся любоваться новогодней Москвой — настоящая роскошь для многих из нас, поглощенных ежедневной рутиной неотложных дел и подготовкой к Новому Году.

В ходе увлекательной экскурсии 🧭 вы:

  • Вы увидите — праздничная Москва чудо как хороша. А вечерняя подсветка зданий, сияние новогодних ёлочек, разноцветье гирлянд и мириады огней вечерней столицы ⭐️ создают иллюзию путешествия в сказку.
  • И, конечно же, мы поговорим о новогодних традициях, ритуалах и приметах. О том, как встречают этот праздник в разных странах, чем украшают стол и как называют добрых волшебников — братьев нашего Деда Мороза.
Важная информация
Во время экскурсии предусмотрены выходы на улицу для осмотра достопримечательностей 🏛️, одеваемся по погоде.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Красная площадь
Место завершения
🏁 Большой театр
Новогодняя феерия вечерней Москвы с посещением канатной дороги
Новогодняя феерия вечерней Москвы с посещением канатной дороги
Новогодняя феерия вечерней Москвы с посещением канатной дороги
Новогодняя феерия вечерней Москвы с посещением канатной дороги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мос-Тур
Мос-Тур
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