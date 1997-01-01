Ничего страшного, что большинство людей в автобусе 🚌 вам совершенно незнакомы. Так даже интереснее, и, как знать, возможно, всего за один вечер вы приобретете множество новых друзей. А куда мы поедем? Тсссссс… Пока не будем говорить об этом, пусть это станет для вас сюрпризом. Скажем лишь, что мы отправимся любоваться новогодней Москвой — настоящая роскошь для многих из нас, поглощенных ежедневной рутиной неотложных дел и подготовкой к Новому Году.
В ходе увлекательной экскурсии 🧭 вы:
Вы увидите — праздничная Москва чудо как хороша. А вечерняя подсветка зданий, сияние новогодних ёлочек, разноцветье гирлянд и мириады огней вечерней столицы ⭐️ создают иллюзию путешествия в сказку.
И, конечно же, мы поговорим о новогодних традициях, ритуалах и приметах. О том, как встречают этот праздник в разных странах, чем украшают стол и как называют добрых волшебников — братьев нашего Деда Мороза.
Важная информация
Во время экскурсии предусмотрены выходы на улицу для осмотра достопримечательностей 🏛️, одеваемся по погоде.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Красная площадь
Место завершения
🏁 Большой театр
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.