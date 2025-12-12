Новогодняя творческо-психологическая игра «Ход конём»2026 год — Год Лошади — время стремительного движения, смелых решений и удачных ходов. Это период, когда энергия года сама подталкивает нас искать новые маршруты, менять угол зрения и находить нестандартные пути к успеху. В этом вам поможет наша творческо-психологическая игра, построенная на метафоре мудрого и неожиданного хода шахматного коня.

Суть и правила игры

Участник выбирает одну реальную жизненную или профессиональную задачу, а затем проходит четыре символические станции: Путь, Сила, Удача, Свобода. На каждой станции совершается ритуал: создание отпечатка копыта, приклеивание камня-помощника (например, апатита для укрепления внутренней опоры), ответ на провокационный вопрос и запись ключевого слова-намерения.

Создание карты решения и подведение итогов

В финале участник создает визуальную карту-коллаж, отражающую трансформацию взгляда на задачу. Результаты обсуждаются за теплым чаепитием с авторскими чаями в уютной атмосфере. Каждый участник уходит с готовой работой в раме и коробкой для хранения.