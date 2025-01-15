Что вы увидите
- Тверской бульвар
- Сад Эрмитаж
- Патриаршие пруды
- Чистые Пруды
- Бульварное и Садовое кольцо
- Красная Площадь
- ул. Тверская
- Воробьёвы горы
Вы увидите:
- главные ёлки нашей столицы ⭐️ расположенные в самых живописных местах города
- новогодние ярмарки и базары
- широкие проспекты и неспешные бульвары одетые в праздничное убранство
- наш гид расскажет Вам об истории 📖 этого удивительного праздника, о его возникновении и изменениях во времени
Вы узнаете:
- историю города
- как встречали этот праздник наши деды и прадеды
- услышите, как его отмечают в других странах
- пройдётесь пешком по удивительно красивым в это время года садам и паркам
- Сможете загадать – желания, которые, непременно сбудутся в следующем году, если их правильно сформулировать.
Вы почувствуете и прикоснётесь к этому городскому, сверкающему и переливающемуся всеми цветами радуги, чуду!
Наше путешествие предполагает несколько выходов из автобуса, поэтому одеваться необходимо сообразно погоде.
Администрация оставляет за собой право изменения маршрута без ущерба для общего восприятия праздника.
Что входит
- транспортное обслуживание на теплом, комфортабельном автобусе
- услуги профессионального экскурсовода
Начало
🚩 м. Красные Ворота, выход №2 у Памятника Лермонтову
Место завершения
🏁 м. Красные ворота
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Огни С.
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Огни С. проводит ещё 6 экскурсий
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