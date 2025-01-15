Вы увидите:

главные ёлки нашей столицы ⭐️ расположенные в самых живописных местах города

новогодние ярмарки и базары

широкие проспекты и неспешные бульвары одетые в праздничное убранство

наш гид расскажет Вам об истории 📖 этого удивительного праздника, о его возникновении и изменениях во времени

Вы узнаете:

историю города

как встречали этот праздник наши деды и прадеды

услышите, как его отмечают в других странах

пройдётесь пешком по удивительно красивым в это время года садам и паркам

Сможете загадать – желания, которые, непременно сбудутся в следующем году, если их правильно сформулировать.

Вы почувствуете и прикоснётесь к этому городскому, сверкающему и переливающемуся всеми цветами радуги, чуду!

Наше путешествие предполагает несколько выходов из автобуса, поэтому одеваться необходимо сообразно погоде.

Администрация оставляет за собой право изменения маршрута без ущерба для общего восприятия праздника.