  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Новогодняя Москва. Обзорная

3
2 отзыва
Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
Поездка по праздничной Москве станет для Вас настоящим, незабываемым Новогодним Чудом.

Как хорошо, забыв городскую суету, окунуться в атмосферу городского праздника! Прекрасные ёлки с их очаровательными украшениями, тысячи ярких огней, нескончаемые гирлянды, новогодние украшения улиц, проспектов и парков 🌳, появившиеся, как по мановению сказочной волшебной палочки, возникнут перед вами, радуя взор и погружая Вас в атмосферу самого яркого и с детства любимого праздника.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 900 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Новогодняя Москва. Обзорная
Новогодняя Москва. Обзорная

Что вы увидите

  • Тверской бульвар
  • Сад Эрмитаж
  • Патриаршие пруды
  • Чистые Пруды
  • Бульварное и Садовое кольцо
  • Красная Площадь
  • ул. Тверская
  • Воробьёвы горы

Вы увидите:

  • главные ёлки нашей столицы ⭐️ расположенные в самых живописных местах города
  • новогодние ярмарки и базары
  • широкие проспекты и неспешные бульвары одетые в праздничное убранство
  • наш гид расскажет Вам об истории 📖 этого удивительного праздника, о его возникновении и изменениях во времени

Вы узнаете:

  • историю города
  • как встречали этот праздник наши деды и прадеды
  • услышите, как его отмечают в других странах
  • пройдётесь пешком по удивительно красивым в это время года садам и паркам
  • Сможете загадать – желания, которые, непременно сбудутся в следующем году, если их правильно сформулировать.
Вы почувствуете и прикоснётесь к этому городскому, сверкающему и переливающемуся всеми цветами радуги, чуду!
Наше путешествие предполагает несколько выходов из автобуса, поэтому одеваться необходимо сообразно погоде.
Администрация оставляет за собой право изменения маршрута без ущерба для общего восприятия праздника.
Что входит
  • транспортное обслуживание на теплом, комфортабельном автобусе
  • услуги профессионального экскурсовода
Что не входит
  • личные расходы туриста
Начало
🚩 м. Красные Ворота, выход №2 у Памятника Лермонтову
Место завершения
🏁 м. Красные ворота
Новогодняя Москва. Обзорная
Новогодняя Москва. Обзорная
Новогодняя Москва. Обзорная
Новогодняя Москва. Обзорная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Огни С.
Огни С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

Огни С. проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная по Москве с посещением канатной дороги
1 100
4 часа
Обзорная по Москве с посещением канатной дороги
26 отзывов
Москва Мастера и Маргариты
500
2 часа
Москва Мастера и Маргариты
26 отзывов
Москва территория призраков. Театрализованная.
1 000
3 часа
Москва территория призраков. Театрализованная.
20 отзывов
Мавзолей Ленина. Легенды и тайны истории (с посещением мавзолея)
500
2 часа
Мавзолей Ленина. Легенды и тайны истории (с посещением мавзолея)
20 отзывов
Москва кабаков и притонов
1 000
3 часа
Москва кабаков и притонов
14 отзывов
Обзорная экскурсия "Огни Столицы"
900
4 часа
Обзорная экскурсия "Огни Столицы"
10 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1982 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
525 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов