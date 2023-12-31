Приглашаем Вас встретить Новый 2024 год в самом центре столицы на «Красном Октябре» в панорамном ресторане с видом на Москву-реку — Крым Terrace Moscow.
В программе: праздничное меню, напитки по системе «All-inclusive», дискотека от диджея, конкурсы и подарки.
В программе: праздничное меню, напитки по системе «All-inclusive», дискотека от диджея, конкурсы и подарки.
Ближайшие даты:
31
дек
дек
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский
|24 415 ₽
|Билет Standard Promo
|24 900 ₽
|Билет VIP
|39 900 ₽
|Билет Premium
|49 900 ₽
|Билет Standard
|29 900 ₽
|Билет Premium Gold
|54 900 ₽
Описание
Меню Холодные закуски:
- Ассорти швейцарских сыров с трюфельным медом, орехами и виноградом.
- Русское мясное ассорти (язык отварной, ростбиф, рулет куриный с кумином, лист салата, хрен/горчица).
- Рыбное ассорти (лосось с/с, масляная рыба, копченый угорь, соус дзадзыки, тосты, лайм, фриссе).
- Овощное ассорти (огурцы, помидоры, редис, перец, зелень).
- Сельдь с картофельным муссом (сельдь, мусс картофельный, свекла печеная, лук маринованный).
- Моцарелла с томатами и соусом из трав (моцарелла, помидоры, соус из трав).
- Мусс из утки со взбитым маслом и миндальными лепестками.
- Витело тонато из тонко нарезанной томленой телятины с соусом из тунца, каперсов и домашнего айоли.
• Рулетики из баклажан. Салаты:
- Салат Цезарь с цыпленком гриль.
- Салат с ростбифом, с соусом из черных бобов и черешней.
- Рулет из сельди по шубой.
• Оливье с раковыми шейками и красной икрой. Хлеб и выпечка:
- Ассорти хлебной выпечки.
- Мини пирожок с мясом.
- Мини пирожок с картофелем.
• Мини пирожок с капустой. Горячие закуски:
• Кокот из грибов с корочкой из пармезана. Горячие блюда:
- Дорадо Фьюжн с шафрановым соусом, глазированными в «перно» фруктами и звездочкой бадьяна.
- Куриная грудка с грибным дюкселем и беби картофелем с розмарином.
• Щечки говяжьи на шпинатном пюре с цветными овощами. Десерты:Чизкейк классический с желе манго-маракуйя.
• Большое плато сезонных фруктов. Безалкогольные напитки:
- Волжанка (б/г, газ) стекло.
- Морс домашний клюквенный.
- Сок Rich в ассортименте.
- Кока-кола.
• Чай / Кофе в ассортименте. Алкогольные напитки по системе «Все включено»:
- Вино красное, белое, просекко, водка, коньяк.
- Вино безалкогольное в ассортименте: свяжитесь, пожалуйста, с менеджером для оформления заказа. Вино будет предоставлено вам бесплатно!
31 декабря в 21:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Новогоднее меню.
- Напитки по системе «All-inclusive».
- Профессиональный звук и свет.
- Ведущий мероприятия.
- Выступление кавер-группы.
- Дискотека от диджея.
- Выступление танцевального коллектива.
- Дед Мороз и Снегурочка.
- Новогодняя фотозона.
- Новогодний декор.
- Костюмированные персонажи.
- Выступление двойника Григория Лепса с сольной программой.
- Светодиодное шоу «Pandora show».
- Призы и подарки для конкурсов.
- Фотограф.
- Легендарное Бумажное шоу
- Что не входит
- Доставка к месту проведения
- Место начала и завершения?
- Болотная набережная, 3 стр. 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: 31 декабря в 21:00Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 245 человек.
- Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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