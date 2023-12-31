Новогодняя ночь 2024 в панорамном ресторане Крым Terrace

Групповая экскурсия в Москве
Приглашаем Вас встретить Новый 2024 год в самом центре столицы на «Красном Октябре» в панорамном ресторане с видом на Москву-реку — Крым Terrace Moscow.

В программе: праздничное меню, напитки по системе «All-inclusive», дискотека от диджея, конкурсы и подарки.
Новогодняя ночь 2024 в панорамном ресторане Крым Terrace
Новогодняя ночь 2024 в панорамном ресторане Крым Terrace
Новогодняя ночь 2024 в панорамном ресторане Крым Terrace
Новогодняя ночь 2024 в панорамном ресторане Крым Terrace
Новогодняя ночь 2024 в панорамном ресторане Крым Terrace
Новогодняя ночь 2024 в панорамном ресторане Крым Terrace
Новогодняя ночь 2024 в панорамном ресторане Крым Terrace
Новогодняя ночь 2024 в панорамном ресторане Крым Terrace
Новогодняя ночь 2024 в панорамном ресторане Крым Terrace
Новогодняя ночь 2024 в панорамном ресторане Крым Terrace
Новогодняя ночь 2024 в панорамном ресторане Крым Terrace
Новогодняя ночь 2024 в панорамном ресторане Крым Terrace
Ближайшие даты:
31
дек

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский24 415 ₽
Билет Standard Promo24 900 ₽
Билет VIP39 900 ₽
Билет Premium49 900 ₽
Билет Standard29 900 ₽
Билет Premium Gold54 900 ₽

Описание

Меню Холодные закуски:

  • Ассорти швейцарских сыров с трюфельным медом, орехами и виноградом.
  • Русское мясное ассорти (язык отварной, ростбиф, рулет куриный с кумином, лист салата, хрен/горчица).
  • Рыбное ассорти (лосось с/с, масляная рыба, копченый угорь, соус дзадзыки, тосты, лайм, фриссе).
  • Овощное ассорти (огурцы, помидоры, редис, перец, зелень).
  • Сельдь с картофельным муссом (сельдь, мусс картофельный, свекла печеная, лук маринованный).
  • Моцарелла с томатами и соусом из трав (моцарелла, помидоры, соус из трав).
  • Мусс из утки со взбитым маслом и миндальными лепестками.
  • Витело тонато из тонко нарезанной томленой телятины с соусом из тунца, каперсов и домашнего айоли.

• Рулетики из баклажан. Салаты:

  • Салат Цезарь с цыпленком гриль.
  • Салат с ростбифом, с соусом из черных бобов и черешней.
  • Рулет из сельди по шубой.

• Оливье с раковыми шейками и красной икрой. Хлеб и выпечка:

  • Ассорти хлебной выпечки.
  • Мини пирожок с мясом.
  • Мини пирожок с картофелем.

• Мини пирожок с капустой. Горячие закуски:

• Кокот из грибов с корочкой из пармезана. Горячие блюда:

  • Дорадо Фьюжн с шафрановым соусом, глазированными в «перно» фруктами и звездочкой бадьяна.
  • Куриная грудка с грибным дюкселем и беби картофелем с розмарином.

• Щечки говяжьи на шпинатном пюре с цветными овощами. Десерты:

Чизкейк классический с желе манго-маракуйя.

• Большое плато сезонных фруктов. Безалкогольные напитки:

  • Волжанка (б/г, газ) стекло.
  • Морс домашний клюквенный.
  • Сок Rich в ассортименте.
  • Кока-кола.

• Чай / Кофе в ассортименте. Алкогольные напитки по системе «Все включено»:

  • Вино красное, белое, просекко, водка, коньяк.
  • Вино безалкогольное в ассортименте: свяжитесь, пожалуйста, с менеджером для оформления заказа. Вино будет предоставлено вам бесплатно!

31 декабря в 21:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Новогоднее меню.
  • Напитки по системе «All-inclusive».
  • Профессиональный звук и свет.
  • Ведущий мероприятия.
  • Выступление кавер-группы.
  • Дискотека от диджея.
  • Выступление танцевального коллектива.
  • Дед Мороз и Снегурочка.
  • Новогодняя фотозона.
  • Новогодний декор.
  • Костюмированные персонажи.
  • Выступление двойника Григория Лепса с сольной программой.
  • Светодиодное шоу «Pandora show».
  • Призы и подарки для конкурсов.
  • Фотограф.
  • Легендарное Бумажное шоу
Что не входит
  • Доставка к месту проведения
Место начала и завершения?
Болотная набережная, 3 стр. 1
Когда и сколько длится?
Когда: 31 декабря в 21:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 245 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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