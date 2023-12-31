Роскошный зал Grand Paradise приглашает встретить Новый год 2024! В программе вечера банкет и напитки по системе «все включено», большая шоу-программа, специальные игровые зоны с аниматорами, компьютерными играми и VR для подростков.
Ближайшие даты:
31
дек
дек
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет Premium
|17 900 ₽
|Билет Smart (без видимости сцены)
|11 900 ₽
|Билет Standard Plus
|14 900 ₽
|Билет VIP
|15 900 ₽
|Билет Standard
|13 900 ₽
|Билет Private (c ограниченной видимостью сцены)
|24 900 ₽
Описание
Меню Холодные закуски:
- Рыбное ассорти (нежное филе семги, филе масляной и заморского угря).
- Мясное ассорти (буженина домашняя, говядина в/к, салями).
- Слайсы баклажан с ореховой начинкой.
- Помидоры «Банчо» фаршированные сырным муссом.
- Ассорти из свежих овощей.
• Сырная тарелка (ассорти из европейских сыров: Чеддер, Дор-блю, Маасдам). Салаты:
Салат «Перепелиное гнездо» (ветчина, язык говяжий, яблоко, майонез).
• Салат «Цезарь» с курицей. Хлеб и выпечка:
• Булочки в ассортименте (пшеничные, ржаные). Горячие закуска:
• Жульен грибной (обжаренные лесные грибы добавляются в белоснежный соус и запекаются в тарталетке). Основное горячее блюдо на выбор и гарниры:
- Нежный стейк из семги под сливочным соусом.
- Медальон из свинины вырезки под горчичным соусом.
- Запеченные картофельные дольки.
• Овощи гриль (перец, баклажаны, цукини). Десерты:
Фруктовая ваза.
• Пирожное. Напитки:
- Напитки безалкогольные без ограничений по системе «All inclusive».
- Алкогольные напитки без ограничений: вино красное, вино белое, игристое, водка, коньяк, вино безалкогольное в ассортименте (свяжитесь, пожалуйста, с менеджером для оформления заказа. безалкогольное вино будет предоставлено вам бесплатно!).
- Организатор имеет право внести изменения в меню и в развлекательную программу, сохранив при этом выход продукции на персону и качество обслуживания.
31 декабря в 22:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Роскошное меню новогоднего банкета.
- Напитки по системе «All Inclusive».
- Новогодняя фотозона и декор.
- Фотографы и видеограф.
- Торжественная пирамида из игристого на встрече гостей.
- Роскошная пианистка в главном зале на встрече гостей.
- Развлекательная программа от супер ведущих.
- Выступление кавер-группы с хитами 80-х, 90-х и современным композициями.
- Акробатическое шоу от рекордсменов книги Рекордов Гиннесса, артистов Cirque du Soleil, победителей международной Минуты cлавы и участников Britain's и Americans Got Talent.
- Сольное выступление двойника Филиппа Киркорова.
- Выступление латиноамериканского певца с балетом.
- Cветодиодное шоу.
- Дуэт Dolce Melody (саксофон и аккордеон) на встрече гостей.
- Поздравление Деда Мороза и Снегурочки.
- Легендарное Бумажное шоу.
- Новогодняя лотерея.
- Невероятная дискотека от Ди Джея.
- Специальная зона для детей и подростков с аниматорами, компьютерными играми и VR
- Что не входит
- Доставка к месту проведения
- Место начала и завершения?
- ул. Веткина, дом 4.2 мин. от МЦД-2 Марьина Роща
- Когда и сколько длится?
- Когда: 31 декабря в 22:00Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 245 человек.
- Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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