Что вас ожидает: Наши гости весело встретят Новый год 2024 в классических интерьерах роскошного банкетного зала. Мы предложим вам изысканное новогоднее меню, включающее большой ассортимент холодных и горячих закусок, вкуснейших салатов, рыбных и мясных деликатесов, свежайшие овощные ассорти и горячие блюда с гарниром, а также новогодние десерты. В стоимость билетов включены алкогольные и безалкогольные напитки по системе «Все включено». В программе новогоднего вечера — выступление лучших артистов Москвы, живая музыка и дискотека от DJ. Холодные закуски:

Ассорти зелени (кинза, кир-салат, базилик, тархун, редиска).

Ассорти свежих овощей (помидоры «бычье сердце», бакинские маленькие огурчики).

Ассорти мясное (изысканное ассорти из мясных деликатесов).

Ассорти сырное (ассорти из европейских и кавказских сыров).

Традиционные бочковые соленья (соленые помидоры, огурцы маринованные, капуста квашенная, красная маринованная, перец острый маринованный).

Микс: Маслины/ Оливки/ Лимон.

Сезонные фрукты в ассортименте.

Рулетики из баклажанов.

• Икра из баклажанов. Салаты:

Салат «Цезарь» с курицей.

Салат «Столичный» с перепелиными яйцами и икрой.

Булгур с креветками.

• Сельдь под шубой. Хлеб и выпечка:

• Лепешки пшеничные/ Чёрный хлеб / Лаваш Горячие закуски:

Жульен запеченный с грибами.

• Хачапури по-имеретински. Горячие блюда:

Стейки Семги, приготовленные на углях, с гарниром люля-кебаб из картофеля.

Корейка и Люля-кебаб из баранины с молодым картофелем.

Куриное филе и Люля-кебаб на мангале из курицы с помидорами.

• Узбекский плов с говядиной. Десерт:

• Праздничный торт с эффектной подачей. Напитки безалкогольные без ограничений:

• Морс компот / Кока кола / Тархун / Дюшес / Вода (с газом) / Вода (без газа) Алкогольные напитки без ограничений:

Напитки по системе ALL INCLUSIVE (вино белое, красное, Prosecco, водка, виски, безалкогольные напитки в ассортименте).

*Если Вам нужно безалкогольное вино, свяжитесь, пожалуйста, с менеджером для оформления заказа. Безалкогольное вино будет предоставлено вам бесплатно!:

Организатор имеет право внести изменения в меню и в развлекательную программу, сохранив при этом выход продукции на персону и качество обслуживания.