Новогодняя ночь в банкетном зале Триумф Холл

Билет для посещения в Москве
Приглашаем Вас встретить 2024 год в роскошном банкетном зале Триумф Холл, расположенном на Кутузовском проспекте.

Насладитесь роскошным банкетом и напитками по системе «все включено», новогодней шоу-программой с участием Деда Мороза и Снегурочки. Для детей и подростков будут обустроены специальные тематические пространства.
Новогодняя ночь в банкетном зале Триумф Холл
Новогодняя ночь в банкетном зале Триумф Холл
Новогодняя ночь в банкетном зале Триумф Холл
Новогодняя ночь в банкетном зале Триумф Холл
Новогодняя ночь в банкетном зале Триумф Холл
Новогодняя ночь в банкетном зале Триумф Холл
Новогодняя ночь в банкетном зале Триумф Холл
Новогодняя ночь в банкетном зале Триумф Холл
Новогодняя ночь в банкетном зале Триумф Холл
Новогодняя ночь в банкетном зале Триумф Холл
Новогодняя ночь в банкетном зале Триумф Холл
Новогодняя ночь в банкетном зале Триумф Холл
Ближайшие даты:
31
дек

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Билет VIP24 900 ₽
Билет UNO12 900 ₽
Билет Promo16 900 ₽
Билет Standard18 900 ₽
Билет Standard Plus20 900 ₽
Билет VIP PLUS30 900 ₽
Билет Premium35 900 ₽

Описание

Что вас ожидает: Наши гости весело встретят Новый год 2024 в классических интерьерах роскошного банкетного зала. Мы предложим вам изысканное новогоднее меню, включающее большой ассортимент холодных и горячих закусок, вкуснейших салатов, рыбных и мясных деликатесов, свежайшие овощные ассорти и горячие блюда с гарниром, а также новогодние десерты. В стоимость билетов включены алкогольные и безалкогольные напитки по системе «Все включено». В программе новогоднего вечера — выступление лучших артистов Москвы, живая музыка и дискотека от DJ. Холодные закуски:
  • Ассорти зелени (кинза, кир-салат, базилик, тархун, редиска).
  • Ассорти свежих овощей (помидоры «бычье сердце», бакинские маленькие огурчики).
  • Ассорти мясное (изысканное ассорти из мясных деликатесов).
  • Ассорти сырное (ассорти из европейских и кавказских сыров).
  • Традиционные бочковые соленья (соленые помидоры, огурцы маринованные, капуста квашенная, красная маринованная, перец острый маринованный).
  • Микс: Маслины/ Оливки/ Лимон.
  • Сезонные фрукты в ассортименте.
  • Рулетики из баклажанов.

• Икра из баклажанов. Салаты:

  • Салат «Цезарь» с курицей.
  • Салат «Столичный» с перепелиными яйцами и икрой.
  • Булгур с креветками.

• Сельдь под шубой. Хлеб и выпечка:

• Лепешки пшеничные/ Чёрный хлеб / Лаваш Горячие закуски:

Жульен запеченный с грибами.

• Хачапури по-имеретински. Горячие блюда:

  • Стейки Семги, приготовленные на углях, с гарниром люля-кебаб из картофеля.
  • Корейка и Люля-кебаб из баранины с молодым картофелем.
  • Куриное филе и Люля-кебаб на мангале из курицы с помидорами.

• Узбекский плов с говядиной. Десерт:

• Праздничный торт с эффектной подачей. Напитки безалкогольные без ограничений:

• Морс компот / Кока кола / Тархун / Дюшес / Вода (с газом) / Вода (без газа) Алкогольные напитки без ограничений:

Напитки по системе ALL INCLUSIVE (вино белое, красное, Prosecco, водка, виски, безалкогольные напитки в ассортименте).

*Если Вам нужно безалкогольное вино, свяжитесь, пожалуйста, с менеджером для оформления заказа. Безалкогольное вино будет предоставлено вам бесплатно!:

Организатор имеет право внести изменения в меню и в развлекательную программу, сохранив при этом выход продукции на персону и качество обслуживания.

31 декабря в 22.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Торжественный банкет.
  • Напитки по системе «All Inclusive».
  • Большая шоу-программа.
  • Выступление кавер-группы.
  • Выступление двойника Григория Лепса.
  • Номер Сюрприз № 1.
  • Номер Сюрприз № 2.
  • Поздравление Дела Мороза и Снегурочки.
  • Дискотека от Ди Джея.
  • Для детей и подростков будет организовано детское пространство
Что не входит
  • Доставка к месту проведения
Место начала и завершения?
ул. Неверовского 15, м. Парк Победы
Когда и как рано покупать?
Когда: 31 декабря в 22.00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ГрупповыеБилетыВечерниеНочныеЗимниеНа весь деньНовогодние 2024Для детей

Похожие туры из Москвы

Новогодняя ночь на улицах города
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
11 отзывов
Новогодняя ночь на улицах города
СТ.М. Маяковская
31 дек
4 000 за человека
Эстрадная Тверская: от кабаре до мюзик-холлов
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
3 отзыва
Эстрадная Тверская: от кабаре до мюзик-холлов
Перенестись на 100 лет назад, узнать о выдающихся артистах - и провести параллели с современностью
в районе СТ.М. Тверская, Пушкинская
2 дек
9 дек
16 дек
23 дек
600 за человека
Россия на рубеже 19-20 вв: триумф «русского чуда»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Россия на рубеже 19-20 вв: триумф «русского чуда»
Пересечь границы между историей технического прогресса и прорывными течениями в искусстве
возле станции метро «Охотный ряд»
3 дек
10 дек
17 дек
24 дек
5 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ