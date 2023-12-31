Приглашаем Вас встретить 2024 год в роскошном банкетном зале Триумф Холл, расположенном на Кутузовском проспекте.
Насладитесь роскошным банкетом и напитками по системе «все включено», новогодней шоу-программой с участием Деда Мороза и Снегурочки. Для детей и подростков будут обустроены специальные тематические пространства.
Насладитесь роскошным банкетом и напитками по системе «все включено», новогодней шоу-программой с участием Деда Мороза и Снегурочки. Для детей и подростков будут обустроены специальные тематические пространства.
Ближайшие даты:
31
дек
дек
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Билет VIP
|24 900 ₽
|Билет UNO
|12 900 ₽
|Билет Promo
|16 900 ₽
|Билет Standard
|18 900 ₽
|Билет Standard Plus
|20 900 ₽
|Билет VIP PLUS
|30 900 ₽
|Билет Premium
|35 900 ₽
Описание
Что вас ожидает: Наши гости весело встретят Новый год 2024 в классических интерьерах роскошного банкетного зала. Мы предложим вам изысканное новогоднее меню, включающее большой ассортимент холодных и горячих закусок, вкуснейших салатов, рыбных и мясных деликатесов, свежайшие овощные ассорти и горячие блюда с гарниром, а также новогодние десерты. В стоимость билетов включены алкогольные и безалкогольные напитки по системе «Все включено». В программе новогоднего вечера — выступление лучших артистов Москвы, живая музыка и дискотека от DJ. Холодные закуски:
- Ассорти зелени (кинза, кир-салат, базилик, тархун, редиска).
- Ассорти свежих овощей (помидоры «бычье сердце», бакинские маленькие огурчики).
- Ассорти мясное (изысканное ассорти из мясных деликатесов).
- Ассорти сырное (ассорти из европейских и кавказских сыров).
- Традиционные бочковые соленья (соленые помидоры, огурцы маринованные, капуста квашенная, красная маринованная, перец острый маринованный).
- Микс: Маслины/ Оливки/ Лимон.
- Сезонные фрукты в ассортименте.
- Рулетики из баклажанов.
• Икра из баклажанов. Салаты:
- Салат «Цезарь» с курицей.
- Салат «Столичный» с перепелиными яйцами и икрой.
- Булгур с креветками.
• Сельдь под шубой. Хлеб и выпечка:
• Лепешки пшеничные/ Чёрный хлеб / Лаваш Горячие закуски:
Жульен запеченный с грибами.
• Хачапури по-имеретински. Горячие блюда:
- Стейки Семги, приготовленные на углях, с гарниром люля-кебаб из картофеля.
- Корейка и Люля-кебаб из баранины с молодым картофелем.
- Куриное филе и Люля-кебаб на мангале из курицы с помидорами.
• Узбекский плов с говядиной. Десерт:
• Праздничный торт с эффектной подачей. Напитки безалкогольные без ограничений:
• Морс компот / Кока кола / Тархун / Дюшес / Вода (с газом) / Вода (без газа) Алкогольные напитки без ограничений:
Напитки по системе ALL INCLUSIVE (вино белое, красное, Prosecco, водка, виски, безалкогольные напитки в ассортименте).
*Если Вам нужно безалкогольное вино, свяжитесь, пожалуйста, с менеджером для оформления заказа. Безалкогольное вино будет предоставлено вам бесплатно!:
Организатор имеет право внести изменения в меню и в развлекательную программу, сохранив при этом выход продукции на персону и качество обслуживания.
31 декабря в 22.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Торжественный банкет.
- Напитки по системе «All Inclusive».
- Большая шоу-программа.
- Выступление кавер-группы.
- Выступление двойника Григория Лепса.
- Номер Сюрприз № 1.
- Номер Сюрприз № 2.
- Поздравление Дела Мороза и Снегурочки.
- Дискотека от Ди Джея.
- Для детей и подростков будет организовано детское пространство
- Что не входит
- Доставка к месту проведения
- Место начала и завершения?
- ул. Неверовского 15, м. Парк Победы
- Когда и как рано покупать?
- Когда: 31 декабря в 22.00
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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