Двухчасовая автобусная обзорная экскурсия ⛳ по Москве с тремя остановками позволит Вам осмотреть основные достопримечательности 🏛️ центра столицы ⭐️. За 2 часа экскурсии 🧭 перед вами предстанет всё разнообразие столицы. Квалифицированные экскурсоводы познакомят вас с историей 📖 города, расскажут интересные истории из его жизни. Для того чтобы вы сполна смогли насладиться красотой Москвы, все наши экскурсии проходят в современных и комфортных автобусах с кондиционером летом и обогревом - зимой.

Маршрут экскурсии (сбор и окончание у ст. м. Маяковская):

Триумфальная площадь, Театральный проезд (Большой и Малый театры), Лубянская площадь, Ильинский сквер (памятники Кириллу и Мефодию), ул. Варварка,

Васильевский Спуск и Кремлевская набережная, Храм Христа Спасителя, Музей 🖼 Изобразительных искусств, ул. Якиманка,

Воробьевы горы ⛰️ и главное здание МГУ,

Поклонная гора.

Мы сделаем три остановки с выходом по 10-15 минут:

1. Красная площадь. Вы увидите знаменитую Спасскую башню, Храм Василия Блаженного, знаменитый ГУМ.

Осмотр только снаружи, внутрь достопримечательностей не заходим.

Вы получите незабываемые впечатления от встречи со столицей! Ждем вас на нашей автобусной обзорной экскурсии по Москве!

2. Храм Христа Спасителя. Вы сможете полюбоваться храмом, панорамой Кремля, увидеть Большой Каменный мост, «дом на набережной» Трифонова, особняк Харитоненко.

3. Воробьёвы горы. Вы увидите спорткомплекс Лужники, панораму Москвы, главное здание МГУ, Храм Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах, Панораму Делового центра «Москва-сити».

Важно знать: