  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Новогодняя обзорная экскурсия по Москве (2 часа)

4
1376 отзывов
Прогулки М.
Прогулки М. – Гид из Москвы
Двухчасовая автобусная обзорная экскурсия ⛳ по Москве с тремя остановками позволит Вам осмотреть основные достопримечательности 🏛️ центра столицы ⭐️.

За 2 часа экскурсии 🧭 перед вами предстанет всё разнообразие столицы.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 47 человек

  • 750 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Новогодняя обзорная экскурсия по Москве (2 часа)
Новогодняя обзорная экскурсия по Москве (2 часа)

Что вы увидите

  • ул. Театральный проезд (Большой и Малый театры)
  • Лубянская площадь
  • Ильинский сквер (памятники Кириллу и Мефодию)
  • ул. Варварка
  • Красная площадь
  • Васильевский Спуск
  • Кремлевская набережная
  • Храм Христа Спасителя
  • Музей Изобразительных искусств
  • ул. Якиманка
  • Воробьевы горы
  • МГУ
  • далее Поклонная гора
  • Москва Сити
  • памятник Гагарину
Двухчасовая автобусная обзорная экскурсия ⛳ по Москве с тремя остановками позволит Вам осмотреть основные достопримечательности 🏛️ центра столицы ⭐️. За 2 часа экскурсии 🧭 перед вами предстанет всё разнообразие столицы. Квалифицированные экскурсоводы познакомят вас с историей 📖 города, расскажут интересные истории из его жизни. Для того чтобы вы сполна смогли насладиться красотой Москвы, все наши экскурсии проходят в современных и комфортных автобусах с кондиционером летом и обогревом - зимой.

Маршрут экскурсии (сбор и окончание у ст. м. Маяковская):

  • Триумфальная площадь, Театральный проезд (Большой и Малый театры), Лубянская площадь, Ильинский сквер (памятники Кириллу и Мефодию), ул. Варварка,
  • Васильевский Спуск и Кремлевская набережная, Храм Христа Спасителя, Музей 🖼 Изобразительных искусств, ул. Якиманка,
  • Воробьевы горы ⛰️ и главное здание МГУ,
  • Поклонная гора.

Мы сделаем три остановки с выходом по 10-15 минут:

  • 1. Красная площадь. Вы увидите знаменитую Спасскую башню, Храм Василия Блаженного, знаменитый ГУМ.
  • Осмотр только снаружи, внутрь достопримечательностей не заходим.
Вы получите незабываемые впечатления от встречи со столицей! Ждем вас на нашей автобусной обзорной экскурсии по Москве!
2. Храм Христа Спасителя. Вы сможете полюбоваться храмом, панорамой Кремля, увидеть Большой Каменный мост, «дом на набережной» Трифонова, особняк Харитоненко.
3. Воробьёвы горы. Вы увидите спорткомплекс Лужники, панораму Москвы, главное здание МГУ, Храм Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах, Панораму Делового центра «Москва-сити».

Важно знать:

  • Дети до 5 лет не допускаются на экскурсию в связи с отсутствием у организатора детских автокресел. Вы можете
  • взять ребенка на экскурсию только при наличии собственного автокресла.
  • Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей. На 1 взрослый билет 🎫 можно бронировать не больше 3-х детских.
  • приходите за 15 минут до начала экскурсии, автобус не ожидает опаздывающих;
  • просим обратить внимание, что на дорогах возможны пробки. Время начала и окончания экскурсии может сдвинуться. О всех изменениях вы будете оповещены по смс.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Триумфальная площадь (ст. м. Маяковская)
Новогодняя обзорная экскурсия по Москве (2 часа)
Новогодняя обзорная экскурсия по Москве (2 часа)
Новогодняя обзорная экскурсия по Москве (2 часа)
Новогодняя обзорная экскурсия по Москве (2 часа)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 47 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Прогулки М.
Прогулки М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1376 отзывов оставили туристы

Прогулки М. проводит ещё 5 экскурсий

Пешеходная обзорная экскурсия по Москве
590
2 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Москве
307 отзывов
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
550
1.5 часа
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
302 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
900
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
67 отзывов
В Большой театр
2 143
1.25 часа
В Большой театр
59 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Москве
6 000
2 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Москве
21 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1994 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
529 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов