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Новогодняя сказка. Бесплатная экскурсия

Марина Л.
Марина Л. – Гид из Москвы
Москва в Новогоднюю ночь зажигает все свои волшебные фонари.

Она подобна светской красавице, спешащей надеть свой роскошный ослепительный наряд, дабы предстать во всем своем неотразимом блеске… Мы прогуляемся по самым сияющим, самым новогодним местам столицы ⭐️ и поговорим о нашем любимом празднике.

Вы узнаете, почему именно елку мы наряжаем на Новый Год, чьи лица смотрели на детей с Новогодней елки, где сейчас проходит Главная Елка страны и как отмечают праздник в разных странах.
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Новогодняя сказка. Бесплатная экскурсия
Новогодняя сказка. Бесплатная экскурсия

Что вы увидите

  • Театральная площадь
  • Никольская улица
  • Красная площадь
Москва в Новогоднюю ночь зажигает все свои волшебные фонари. Она подобна светской красавице, спешащей надеть свой роскошный ослепительный наряд, дабы предстать во всем своем неотразимом блеске…
-Вы узнаете, где впервые в мире начали праздновать Новый год и кто повелел в нашей стране отмечать это праздник зимой. Вы услышите историю 📖 создания самой популярной новогодней песенки и историю написания самого популярного новогоднего балета. Увидите здание, где проходила первая советская елка, узнаете, где впервые Дед Мороз появился со своей внучкой и как он общался с пионерами, как Москва отмечала Новый Год во время войны. На Главной площади страны узнаете историю празднования Нового Года в России и услышите рассказ об истории отечественных новогодних украшений.
В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете, почему именно елку мы наряжаем на Новый Год, чьи лица смотрели на детей с Новогодней елки, где сейчас проходит Главная Елка страны и как отмечают праздник в разных странах.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 ст. м. Охотный ряд
    Новогодняя сказка. Бесплатная экскурсия
    Новогодняя сказка. Бесплатная экскурсия
    Новогодняя сказка. Бесплатная экскурсия
    Новогодняя сказка. Бесплатная экскурсия
    Новогодняя сказка. Бесплатная экскурсия

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Марина Л.
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