Москва в Новогоднюю ночь зажигает все свои волшебные фонари. Она подобна светской красавице, спешащей надеть свой роскошный ослепительный наряд, дабы предстать во всем своем неотразимом блеске…

-Вы узнаете, где впервые в мире начали праздновать Новый год и кто повелел в нашей стране отмечать это праздник зимой. Вы услышите историю 📖 создания самой популярной новогодней песенки и историю написания самого популярного новогоднего балета. Увидите здание, где проходила первая советская елка, узнаете, где впервые Дед Мороз появился со своей внучкой и как он общался с пионерами, как Москва отмечала Новый Год во время войны. На Главной площади страны узнаете историю празднования Нового Года в России и услышите рассказ об истории отечественных новогодних украшений.

В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете, почему именно елку мы наряжаем на Новый Год, чьи лица смотрели на детей с Новогодней елки, где сейчас проходит Главная Елка страны и как отмечают праздник в разных странах.