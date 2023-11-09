Приглашаю вас на тематическую экскурсию «О чем молчат надгробия Введенского кладбища» — о самых необычных и примечательных склепах и памятниках этого некрополя, а также о тех, кто под ними покоится.
Ближайшие даты:
9
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13
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Что вас ожидает:
- Введенское кладбище
- Братские захоронения французских солдат
- Склепы-часовни Демонси, Быковских, доктора Овера
- Могилы Люсьена Оливье и винодела Депре
- Надгробия Бодло, Пло и Лион
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: Демонси и Быковская, братья Адельгеймы и доктор Овер, Бодло и Мейен… Вы услышите истории самых необычных памятников и склепов этого исторического некрополя. Перед вами предстанут мозаики и картины, запутанные и неожиданные истории. Вы увидите братские захоронения французских солдат, могилу великого Люсьена Оливье и винодела Депре, красивейшие надгробия Пло и Лион и многое другое. Обратите внимание! Данная экскурсия является тематической, то есть охватывает только самые интересные надгробия. О прочих захоронениях я рассказываю на других тематических экскурсиях.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Билеты
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Наличная ул., 1, стр. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Обратите внимание! Данная экскурсия является тематической
- То есть охватывает только самые интересные надгробия. О прочих захоронениях я рассказываю на других тематических экскурсиях
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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