Приглашаю вас на тематическую экскурсию «О чем молчат надгробия Введенского кладбища» — о самых необычных и примечательных склепах и памятниках этого некрополя, а также о тех, кто под ними покоится.

Описание

Что вас ожидает: Демонси и Быковская, братья Адельгеймы и доктор Овер, Бодло и Мейен… Вы услышите истории самых необычных памятников и склепов этого исторического некрополя. Перед вами предстанут мозаики и картины, запутанные и неожиданные истории. Вы увидите братские захоронения французских солдат, могилу великого Люсьена Оливье и винодела Депре, красивейшие надгробия Пло и Лион и многое другое. Обратите внимание! Данная экскурсия является тематической, то есть охватывает только самые интересные надгробия. О прочих захоронениях я рассказываю на других тематических экскурсиях.