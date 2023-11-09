О чем молчат надгробия Введенского кладбища

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Приглашаю вас на тематическую экскурсию «О чем молчат надгробия Введенского кладбища» — о самых необычных и примечательных склепах и памятниках этого некрополя, а также о тех, кто под ними покоится.
О чем молчат надгробия Введенского кладбища
О чем молчат надгробия Введенского кладбища
О чем молчат надгробия Введенского кладбища
О чем молчат надгробия Введенского кладбища
О чем молчат надгробия Введенского кладбища
О чем молчат надгробия Введенского кладбища
О чем молчат надгробия Введенского кладбища
Ближайшие даты:
9
ноя
10
ноя
11
ноя
12
ноя
13
ноя
14
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15
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даты

Что вас ожидает:

  • Введенское кладбище
  • Братские захоронения французских солдат
  • Склепы-часовни Демонси, Быковских, доктора Овера
  • Могилы Люсьена Оливье и винодела Депре
  • Надгробия Бодло, Пло и Лион
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает: Демонси и Быковская, братья Адельгеймы и доктор Овер, Бодло и Мейен… Вы услышите истории самых необычных памятников и склепов этого исторического некрополя. Перед вами предстанут мозаики и картины, запутанные и неожиданные истории. Вы увидите братские захоронения французских солдат, могилу великого Люсьена Оливье и винодела Депре, красивейшие надгробия Пло и Лион и многое другое. Обратите внимание! Данная экскурсия является тематической, то есть охватывает только самые интересные надгробия. О прочих захоронениях я рассказываю на других тематических экскурсиях.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Билеты
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Наличная ул., 1, стр. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Обратите внимание! Данная экскурсия является тематической
  • То есть охватывает только самые интересные надгробия. О прочих захоронениях я рассказываю на других тематических экскурсиях
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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