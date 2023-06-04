Обзорная автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» с обедом

Обзорная автобусная экскурсия «Москва

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Первая встреча с городом сродни первому свиданию. Она запоминается на всю жизнь. А если этот город — Москва, вполне объяснимо желание ее гостей увидеть все и сразу.

Возможно ли это в громадном мегаполисе, одной из красивейших столиц мира? В древнем городе, каждый уголок которого уникален и неповторим? Мы приглашаем вас на обзорную автобусную экскурсию, в ходе которой вы увидите основные достопримечательности столицы, ее символы и «знаковые» места.
Обзорная автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» с обедом
Обзорная автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» с обедом
Обзорная автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» с обедом
Обзорная автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» с обедом
Обзорная автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» с обедом
Обзорная автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» с обедом
Ближайшие даты:
4
июн
7
июн
14
июн
18
июн
21
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25
июн
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Что вас ожидает:

  • Собор Василия Блаженного
  • Библиотека им. В. И. Ленина
  • Большой театр
  • Лубянка
  • Парк Зарядье
  • Дом на Набережной
  • Храм Христа Спасителя
  • Обед в кафе
  • Проезд по Канатной дороге
  • Воробьевы горы
  • Поклонная гора
  • Москва-Сити и смотровая площадка Panorama 360
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Красивейший из мегаполисов мира – Москва приглашает вас на свидание!

Мы отправимся на обзорную автобусную экскурсию по городу, в ходе которой вы увидите:

  • Исторический центр города – уникальные музеи, величественные соборы, пышные боярские палаты и зубчатые стены Кремля. Гостей столицы манит изысканная красота Александровского сада – чудесного зеленого уголка посреди мегаполиса из стекла и бетона, влечет особая аура, исходящая от белокаменных стен восстановленного Храма Христа Спасителя и похожего на сказочный терем Храма Василия Блаженного, впечатляют монументальные здания Библиотеки им. Ленина (РГБ) и Государственной Думы.
  • Лубянскую площадь, печально известную представителям старших поколений. И хотя сегодня лицо Лубянки кардинально изменилось, сама площадь и загадочный Дом на набережной до сих пор окружены ореолом тайны, окутаны множеством слухов и мифов.
  • Еще одна «визитная карточка» Москвы – Большой театр, не увидев который невозможно уехать из столицы. Здесь выступали настоящие легенды, звезды первой величины – Г. Уланова, Ф. Шаляпин, С. Рахманинов.
  • Мемориальный комплекс на Поклонной горе, ведь это наша слава, память о героях и переломных сражениях Великой Отечественной, место, где особенно остро ощущаешь неразрывную связь поколений. Частицей будущего в настоящем не зря называют ММДЦ «Москва-Сити». Этот невероятный, почти фантастический для столицы проект позволил доказать: Москве «к лицу» небоскребы.
  • А какие виды открываются со смотровой площадки на Воробьевых горах – невозможно удержаться от желания запечатлеть их все, даже не будучи профессиональным фотографом.
Самую высокую смотровую площадку Европы на 89 этаже. Здесь взрослые и дети познакомятся с историей столицы и самой обзорной площадки, узнают о планах по развитию Московского международного делового центра и, конечно же, насладятся потрясающими видами кажущегося бесконечным мегаполиса. Экстремальные ощущения и осознание полной безопасности – это обязательно нужно испытать самому!
Меню обеда: овощной салат, борщ, биточки из индейки паровые, картофель запечённый, компот, хлеб.

Важная информация:

Учитывайте погодные условия при выборе одежды. Экскурсия включает пешеходную часть на Красной площади, у Храма Христа Спасителя, на Воробьёвых горах, в Москва-Сити.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Обед
Место начала и завершения?
У памятника Г.К. Жукову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Важная информация
  • Учитывайте погодные условия при выборе одежды. Экскурсия включает пешеходную часть на Красной площади
  • У Храма Христа Спасителя
  • На Воробьёвых горах
  • В Москва-Сити
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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