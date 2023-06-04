Обзорная автобусная экскурсия «Москва
Первая встреча с городом сродни первому свиданию. Она запоминается на всю жизнь. А если этот город — Москва, вполне объяснимо желание ее гостей увидеть все и сразу.
Возможно ли это в громадном мегаполисе, одной из красивейших столиц мира? В древнем городе, каждый уголок которого уникален и неповторим? Мы приглашаем вас на обзорную автобусную экскурсию, в ходе которой вы увидите основные достопримечательности столицы, ее символы и «знаковые» места.
Возможно ли это в громадном мегаполисе, одной из красивейших столиц мира? В древнем городе, каждый уголок которого уникален и неповторим? Мы приглашаем вас на обзорную автобусную экскурсию, в ходе которой вы увидите основные достопримечательности столицы, ее символы и «знаковые» места.
Ближайшие даты:
4
июн
июн
7
июн
июн
14
июн
июн
18
июн
июн
21
июн
июн
25
июн
июн
28
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Собор Василия Блаженного
- Библиотека им. В. И. Ленина
- Большой театр
- Лубянка
- Парк Зарядье
- Дом на Набережной
- Храм Христа Спасителя
- Обед в кафе
- Проезд по Канатной дороге
- Воробьевы горы
- Поклонная гора
- Москва-Сити и смотровая площадка Panorama 360
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Красивейший из мегаполисов мира – Москва приглашает вас на свидание!
Мы отправимся на обзорную автобусную экскурсию по городу, в ходе которой вы увидите:
- Исторический центр города – уникальные музеи, величественные соборы, пышные боярские палаты и зубчатые стены Кремля. Гостей столицы манит изысканная красота Александровского сада – чудесного зеленого уголка посреди мегаполиса из стекла и бетона, влечет особая аура, исходящая от белокаменных стен восстановленного Храма Христа Спасителя и похожего на сказочный терем Храма Василия Блаженного, впечатляют монументальные здания Библиотеки им. Ленина (РГБ) и Государственной Думы.
- Лубянскую площадь, печально известную представителям старших поколений. И хотя сегодня лицо Лубянки кардинально изменилось, сама площадь и загадочный Дом на набережной до сих пор окружены ореолом тайны, окутаны множеством слухов и мифов.
- Еще одна «визитная карточка» Москвы – Большой театр, не увидев который невозможно уехать из столицы. Здесь выступали настоящие легенды, звезды первой величины – Г. Уланова, Ф. Шаляпин, С. Рахманинов.
- Мемориальный комплекс на Поклонной горе, ведь это наша слава, память о героях и переломных сражениях Великой Отечественной, место, где особенно остро ощущаешь неразрывную связь поколений. Частицей будущего в настоящем не зря называют ММДЦ «Москва-Сити». Этот невероятный, почти фантастический для столицы проект позволил доказать: Москве «к лицу» небоскребы.
- А какие виды открываются со смотровой площадки на Воробьевых горах – невозможно удержаться от желания запечатлеть их все, даже не будучи профессиональным фотографом.
Самую высокую смотровую площадку Европы на 89 этаже. Здесь взрослые и дети познакомятся с историей столицы и самой обзорной площадки, узнают о планах по развитию Московского международного делового центра и, конечно же, насладятся потрясающими видами кажущегося бесконечным мегаполиса. Экстремальные ощущения и осознание полной безопасности – это обязательно нужно испытать самому!
Меню обеда: овощной салат, борщ, биточки из индейки паровые, картофель запечённый, компот, хлеб.
Важная информация:
Учитывайте погодные условия при выборе одежды. Экскурсия включает пешеходную часть на Красной площади, у Храма Христа Спасителя, на Воробьёвых горах, в Москва-Сити.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Обед
- Место начала и завершения?
- У памятника Г.К. Жукову
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
- Важная информация
- Учитывайте погодные условия при выборе одежды. Экскурсия включает пешеходную часть на Красной площади
- У Храма Христа Спасителя
- На Воробьёвых горах
- В Москва-Сити
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Групповые
На автобусе
Музеи
Религиозные
Обзорные
Москва-Сити
Популярные места
Монастыри, церкви, храмы
Большой театр
Поклонная гора
Природа и пейзажи
Храм Христа Спасителя
Воробьевы Горы
Гастрономические
Водные развлечения
С обедом
Похожие туры из Москвы
Групповая
2 часа
Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
Из сердца столицы - по самым знаковым местам в компании знатоков города
возле парка «Зарядье»
5 июня
6 июня
7 июня
8 июня
12991 170₽ за человека
Групповая
4 часа
На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге и обедом
Из центра Москвы - за головокружительными видами и авторской гастрономией
в районе станции метро «Охотный ряд»
4 июня
7 июня
11 июня
14 июня
2 290₽ за человека
Групповая
4 часа
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
у театра сатиры
Сегодня
Завтра
4 июня
5 июня
1 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании