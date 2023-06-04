Красивейший из мегаполисов мира – Москва приглашает вас на свидание!

Мы отправимся на обзорную автобусную экскурсию по городу, в ходе которой вы увидите:

Исторический центр города – уникальные музеи, величественные соборы, пышные боярские палаты и зубчатые стены Кремля. Гостей столицы манит изысканная красота Александровского сада – чудесного зеленого уголка посреди мегаполиса из стекла и бетона, влечет особая аура, исходящая от белокаменных стен восстановленного Храма Христа Спасителя и похожего на сказочный терем Храма Василия Блаженного, впечатляют монументальные здания Библиотеки им. Ленина (РГБ) и Государственной Думы.

Лубянскую площадь, печально известную представителям старших поколений. И хотя сегодня лицо Лубянки кардинально изменилось, сама площадь и загадочный Дом на набережной до сих пор окружены ореолом тайны, окутаны множеством слухов и мифов.

Еще одна «визитная карточка» Москвы – Большой театр, не увидев который невозможно уехать из столицы. Здесь выступали настоящие легенды, звезды первой величины – Г. Уланова, Ф. Шаляпин, С. Рахманинов.

Мемориальный комплекс на Поклонной горе, ведь это наша слава, память о героях и переломных сражениях Великой Отечественной, место, где особенно остро ощущаешь неразрывную связь поколений. Частицей будущего в настоящем не зря называют ММДЦ «Москва-Сити». Этот невероятный, почти фантастический для столицы проект позволил доказать: Москве «к лицу» небоскребы.

А какие виды открываются со смотровой площадки на Воробьевых горах – невозможно удержаться от желания запечатлеть их все, даже не будучи профессиональным фотографом.

Самую высокую смотровую площадку Европы на 89 этаже. Здесь взрослые и дети познакомятся с историей столицы и самой обзорной площадки, узнают о планах по развитию Московского международного делового центра и, конечно же, насладятся потрясающими видами кажущегося бесконечным мегаполиса. Экстремальные ощущения и осознание полной безопасности – это обязательно нужно испытать самому!

Меню обеда: овощной салат, борщ, биточки из индейки паровые, картофель запечённый, компот, хлеб.

Важная информация:

Учитывайте погодные условия при выборе одежды. Экскурсия включает пешеходную часть на Красной площади, у Храма Христа Спасителя, на Воробьёвых горах, в Москва-Сити.